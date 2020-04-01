Весенние разности

Питаться правильно, звонить по делу, тратить деньги расчётливо и ездить с ветерком

Остановка по требованию

Аэропорт Симферополя по просьбам автомобилистов перевел основные парковки на единый тариф

С 16 марта тариф на парковке возле зоны прибытия (долгосрочная Р2) и зоны вылета (краткосрочная Р1) составляет 200 рублей за час.

После третьего часа стоянки тариф меняется на суточный – 600 рублей в сутки (уже включая первые три часа стоянки). При этом вторые сутки стоянки обойдутся автомобилистам в 500 рублей, а третьи и последующие – в 300 рублей.

«Решение принято после анализа предложений, поступивших от автомобилистов и пассажиров, и направлено на улучшение качества предоставляемых услуг в воздушной гавани», - уточнилит в пресс-службе аэропорта.

Отмечается, что первые 15 минут пребывания автотранспорта на территории аэропорта остались бесплатными. Как и ранее, нахождение автотранспорта свыше 15 бесплатных минут вне парковок, в частности в зоне высадки-посадки пассажиров на транзитных проездах напротив терминала, является нарушением правил парковки в аэропорту и оплачивается в размере 500 рублей за каждые полчаса стоянки.

Общая вместимость парковок Р1 и Р2 для легковых автомобилей в аэропорту Симферополь составляет около 1000 мест.

До 16 марта 2020 года на парковке Р2 для автомобилей посетителей действовал исключительно долгосрочный тариф.

Самая горячая линия

Крымчане и севастопольцы могут узнать о мерах профилактики новой коронавирусной инфекции (COVID-19) по телефону

Межрегиональное управление Роспотребнадзора по Республике Крым и г. Севастополю информирует, что в связи с осложнением эпидемической ситуации в мире по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией, во исполнение Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 02.03.2020 №5 «О дополнительных мерах по снижению рисков завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)» с 04.03.2020 в Межрегиональном управлении Роспотребнадзора по Республике Крым и г. Севастополю открыта телефонная «горячая» линия по консультированию граждан, вернувшихся с территорий, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции, в целях передачи сведений о месте, датах их пребывания и возвращения, контактной информации.

Телефон «горячей линии» - +79789191123, телефон единого консультационного центра Роспотребнадзора 8 800 555 49 43.

Поедем и помчимся

В канун майских праздников «Южная пригородная пассажирская компания» запустит электропоезд по маршруту Севастополь - Симферополь - Евпатория

Между городами полуострова будут курсировать два комфортабельных электропоезда. Беспересадочный маршрут Севастополь - Евпатория станет восьмым по счету в расписании ЮППК и повысит транспортную доступность аэропорта Симферополь. Проезд будет стоить около 250 рублей.

Поезда будут ходить трижды в день с остановками в Бахчисарае, Симферополе и Саках. Дорога от Севастополя до Евпатории займет два часа 40 минут, при этом время в пути из города-героя до столицы Крыма сократится на 30 минут, а из Евпатории до Симферополя - на 27 минут.

Информацию обнародовала пресс-служба ЮППК.