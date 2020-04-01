В режиме нон-стоп

Чем занимаются севастопольские депутаты в период пандемии

Пока подавляющее большинство россиян сидит дома на самоизоляции, есть люди, которые продолжают работать. Это врачи, полицейские, продавцы… и депутаты. Так, на минувшей неделе председатель Законодательного Собрания города Севастополя Владимир Немцев рассказал в своем интервью севастопольскому телевидению о том, чем занимается депутатский корпус во время режима повышенной готовности.

В округах и на объектах

Так, по его словам, за время карантина работа депутатов не приостанавливалась ни на один день. Все это время парламентарии разрабатывали ряд законопроектов, направленных, в том числе и на поддержку малого бизнеса, вели прием граждан, правда в дистанционном режиме, выезжали на проблемные объекты и даже становились волонтерами.

Владимир Немцев:

«Законодательное собрание Севастополя работает в полном режиме, обычном. Единственное, часть сотрудников аппарата законодательного собрания отправлена на самоизоляцию, так как находится в зоне риска…. Но дистанционно они продолжают работать, как и депутаты».

По словам председателя, депутаты дистанционно, в телефонном режиме ведут прием граждан по графику, а также принимают участие в заседаниях различных комиссий и комитетов. Так, к примеру, на прошедшей неделе в комитете по экономике обсудили новые предложения о мерах поддержки бизнеса.

Евгений Дубовик, председатель комитета по экономике:

«Предложений поступило очень много. Все их мы свели в единую таблицу и передали на рассмотрение рабочей группы при Губернаторе, в состав которой входят и депутаты. Каждое предложение мы обсудим на заседании рабочей группы и примем решение. В итоге будет сформирован второй пакет мер по поддержке малого и среднего бизнеса. Севастопольцы должны знать, что и депутаты, и Правительство делают всё возможное, чтобы смягчить последствия, связанные с ограничениями, введенными в условиях распространения пандемии».

Одним из предложений было фиксированное снижение до 100% от договорной стоимости аренды земли и НТО на период шесть месяцев, введение налоговых каникул сроком на три года по налогу на имущество, полное освобождение на три года от налогов малого и среднего бизнеса и ряд других.

Евгений Дубовик:

«Конечно, не все инициативы будут поддержаны. Будем обсуждать и решать, что потянет бюджет Севастополя. То, что сможем сделать, конечно, сделаем. Люди должны понимать, что мы ценим каждого предпринимателя, каждое производство, каждого работника и, конечно, поддержка наших предпринимателей, сохранение рабочих мест для нас в приоритете».

Кроме того, депутаты продолжили и работу в округах и на объектах. Так, Владимир Немцев и Татьяна Щербакова изучили «узкие места» проекта по реконструкции улицы Льва Толстого.

Татьяна Щербакова, депутат ЗС:

«Реконструкция предусматривает частичное расширение полотна дороги, появления парковочных карманов. К сожалению, в некоторых местах это делается за счёт зеленой зоны. Это вызывает обеспокоенность людей. Они переживают, что фактически у них под окнами будет проезжая часть. Их, безусловно, можно понять».

Парламентарии осмотрели все проблемные места. Везде, где предполагается создание парковочных карманов и расширение дороги, предлагали сохранять зелёные островки.

Владимир Немцев:

«Договорились внести изменения в проект, чтобы не прижимать тротуар вплотную к домам, а оставлять небольшие зеленые зоны. При этом сами тротуары должны быть достаточной ширины - комфортной для пешеходов. Помимо этого, на финальном этапе реконструкции нужно максимально озеленить улицу – высадить новые деревья взамен утраченных, конечно, там, где это можно».

Планируется, что парковочные карманы появятся возле школы №14, здания пенсионного фонда, возле остановок общественного транспорта. В некоторых местах дорога будет расширена до 8-9 метров. При этом, предполагается, что улица Льва Толстого на отдельных участках станет четырёхполосной, а всего хотят отремонтировать 1,3 километра дороги.

«На передовой»

Председатель законодательного собрания рассказал и о работе депутатов в волонтерских движениях.

Владимир Немцев:

«Многие депутаты у нас работают в волонтерских штабах при районах, в том числе и я принимаю участие в работе волонтерского штаба. Депутаты разносят и продуктовые наборы тем, кто в этом нуждается и дезинфицирующие средства, проводят рейды, раздают маски, поэтому работа ведется».

Председатель рассказал, что сейчас депутатами ведется работа над законопроектами направленными на помощь севастопольцам. Они затрагивают разработку мер поддержки врачей, предпринимателей, работников образования и по сути всех жителей региона.

Владимир Немцев:

«Пандемия затронула все сферы жизнедеятельности. Это и предприятия ЖКХ, которые обеспечивают сейчас санитарное состояние наших улиц, наших домов, наших подъездов, дезинфицирует их. Но, к сожалению, из-за пандемии многие не могут оплатить коммунальные платежи».

Также Немцев поблагодарил всех жителей города, которые учувствуют в волонтерском движении, медперсонал, который сейчас находится «на передовой», тех, кто стоит на постах, а так же женщин и жен, которые в режиме самоизоляции несут бремя по воспитанию и образованию детей.

Владимир Немцев:

«Мы на законодательном уровне готовы принять все меры поддержки, для всех жителей, которые нуждаются в этом… Жители участвуют в волонтерской помощи. Большая помощь и от тех, кто соблюдает режим самоизоляции. Это очень важно сохранять режим самоизоляции, оставаться дома, тем самым снижать риск заражения близких, риск распространения коронавирусной инфекции».