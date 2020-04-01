Льготы по-севастопольски, или Какие законы принимают депутаты в период пандемии

Пока все россияне поглощены проблемами, связанными с коронавирусной инфекцией депутаты, как Госдумы РФ, так и на местном уровне спешат принять и утвердить ряд неоднозначных законопроектов.

С регистрацией и без

В Севастополе, к примеру, Правительство города пообещало выплатить всем семьям с детьми, невзирая на прописку, компенсацию в размере 3000 рублей. Судя по количеству комментариев севастопольцев на эту тему в различных соцсетях, а также по количеству обращений за соответствующей информацией в социальные службы города, данная мера поддержки в минувшие несколько дней была самой актуальной у горожан.

Михаил Развожаев, врио губернатора Севастополя:

«Выплата производится в качестве меры поддержки семей с детьми в период борьбы с распространением коронавирусной инфекции. В сложившейся ситуации мы не будем требовать место регистрации».

Севастопольские депутаты тоже не отстают от своих коллег. На прошедшем, на минувшей неделе пленарном заседании, они, к примеру, приняли изменения в законопроект «Об обеспечении прав детей, проживающих в городе Севастополе, на отдых и оздоровление». Его представила директор Департамента образования и науки города Севастополя Елена Богомолова. Как передает пресс-служба ЗС, данные изменения устанавливают возможность предоставления родителям или законным представителям детей компенсации части стоимости путёвок, приобретённых в государственных бюджетных и автономных учреждениях города. Кроме того, расширится так же и категория «талантливых и одарённых детей», в нее включат победителей и призёров муниципальных, районных, школьных уровней олимпиад наряду с победителями международных, всероссийских, межрегиональных и городских олимпиад.

Изменения в закон предполагают, что семья будет иметь право на выплату компенсации в случае, если среднедушевой доход семьи ниже или равен 1,7 величины прожиточного минимума, установленного в Севастополе в расчёте на душу населения. На сегодняшний момент это 19 тысяч 521 рубль.

Елена Богомолова:

«Кроме того, родители, претендующие на компенсацию, должны состоять в трудовых отношениях с работодателем, быть зарегистрированными на территории города Севастополя, а также должны оплатить не менее 15 процентов от стоимости путёвки. Размер компенсации устанавливается на соответствующий финансовый год законом города Севастополя о бюджете, что, в свою очередь, потребует дальнейших изменений. Сейчас в бюджете города на 2020 год предусмотрено более 900 тысяч рублей для выплаты такой компенсации».

Данный законопроект поддержала и глава парламентского комитета по социальной политике и здравоохранению Татьяна Щербакова: «Сейчас мы начинаем отрабатывать механизм, когда родители смогут получать поддержку не потому, что у них что-то не сложилось, а просто потому, что честно работают, официально оформляются и хотят своим детям купить путёвку в государственные лагеря. Сейчас это не очень значительная помощь, но я уверена, что в дальнейшем мы будем увеличивать как количество таких семей, так и объём поддержки. Надеюсь, что в этом вопросе к нам присоединятся профсоюзы, которые тоже будут какую-то часть компенсировать таким родителям», — подчеркнула она.

В итоге, депутаты поддержали данные изменения и приняли документ единогласно сразу в двух чтениях.

«Волна поддержки». Не последняя

Также депутаты решили поддержать и предпринимателей, приняв закон об освобождении арендодателей от налогов на имущество и землю на период с 1 апреля по 30 июня 2020 года. При этом данный закон затрагивает интересы лишь тех арендодателей собственников, которые снизили арендную плату не менее чем на 50%.

Кроме того, парламентарии утвердили так же и налоговые льготы для некоторых видов бизнеса в городе. Данный документ был разработан Правительством Севастополя совместно с Законодательным Собранием города, экспертами и представителями бизнес-сообщества города. По мнению парламентариев, он нужен для поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в связи с действием в городе ряда ограничений в условиях борьбы с распространением коронавирусной инфекции.

Таким образом, теперь от транспортного налога до конца года освобождаются предприниматели, обеспечивающие пассажирские перевозки; вдвое снижается размер потенциально возможного к получению дохода для тех, кто работает по патентам; уменьшается ставка налога для работающих по единому налогу на вмененный доход. Кроме того, данным законопроектом расширяется и перечень видов предпринимательской деятельности, на которых распространяется действие налоговых льгот. Новый законопроект предусматривает щадящие условия, которые будут устанавливаться для отраслей, наиболее пострадавших от введения мер противодействия распространению вируса, а также для отраслей, обеспечивающих жизнедеятельность граждан в условиях пандемии.

Владимир Немцев, председатель Законодательного Собрания города Севастополя:

«Это вторая, но не последняя волна помощи и поддержки предпринимательского сообщества Севастополя. В процессе подготовки этого пакета непосредственно участвовали депутаты Законодательного Собрания. Очень много к нам поступало писем с предложениями и просьбами от предпринимателей».