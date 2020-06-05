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На круги своя

Итак, в Крыму отменена обязательная обсервация граждан, приезжающих в республику из других регионов России, и похоже, что поток автомобильного транспорта в Крым выходит на, так сказать, «докарантинные позиции». В том смысле, что на Крымском мосту количество транспорта уже фиксируется, как сообщают в пресс-службе федерального казенного учреждения Упрдор «Тамань», на прошлогоднем уровне. К примеру, за 15 июня по мосту проехало более 9,5 тысяч автомобилей в обоих направлениях, в том числе более 2 тысяч грузовых машин (15 июня 2019 года транспортным переходом через Керченский пролив воспользовались более 10 тысяч транспортных средств, из которых было около 2,5 тысяч грузовиков).

Здесь интересны и данные, которые даёт пресс-служба организации, относительно количества автомобилей на Крымском мосту в период «коронавирусных ограничений» – со 2 апреля по 14 июня. А именно: среднесуточный трафик за 73 дня составлял около 4,5 тысяч машин. А пик потока автомобилей во время действия ограничительных мер был зафиксирован 11 мая – около 8 тысяч в обе стороны. Минимальная же интенсивность потока была зарегистрирована 19 апреля – за сутки в обе стороны проехало чуть более 2 тысяч автомобилей.

Художник Артём Куркин
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 582 от 19 июня 2020 года

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Просмотров: 189 |   Комментарии (0) Дата публикации: 20-06-2020

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