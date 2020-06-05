В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время



Говорят, что... для столичного транспорта правила не писаны

Сохранивший анонимность симферополец возмущён: «Когда уже автобус «6» начнёт ездить нормально? В Живописном это единственный общественный транспорт. Мало того, что ждём его по 40 минут (хотя должен ходить каждые 15 минут). Так ещё и забивают людей битком. О какой социальной дистанции может вообще идти речь? Даже дышать в такой толпе сложно, воздуха вообще нет».