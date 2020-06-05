Статьи по rss Крымский ТелеграфЪ в Twitter Крымский ТелеграфЪ в google+ Крымский ТелеграфЪ в Вконтакте Крымский ТелеграфЪ в Facebook
Популярное за месяц
Некрополь Симферополь
Кто и сколько потеряет?
Считанные дни
Параноидальные версии, невыполнимые план ...
На почве ненависти
Мнение
| Карта сайта | Сделать стартовой | Добавить в Избранное |
Логин Пароль
| Регистрация на сайте
СпецпроектХождение по слухам

В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время

Говорят, что... для столичного транспорта правила не писаны

Сохранивший анонимность симферополец возмущён: «Когда уже автобус «6» начнёт ездить нормально? В Живописном это единственный общественный транспорт. Мало того, что ждём его по 40 минут (хотя должен ходить каждые 15 минут). Так ещё и забивают людей битком. О какой социальной дистанции может вообще идти речь? Даже дышать в такой толпе сложно, воздуха вообще нет».

Фома СЛУХАЧЁВ
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 582 от 19 июня 2020 года

Еще статьи:
Просмотров: 123 |   Комментарии (0) Дата публикации: Вчера, 19:10

:: Добавление комментария

Ваше Имя:
Код:
Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код
Введите код:



Лента новостей

Календарь
«    Июнь 2020    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 

Конкурс

Погода
Погода
Погода в Симферополе

влажн.:

давл.:

ветер:

на сегодня завтра 10 дней в других городах


Социальные сети
Крымский ТелеграфЪ


Гороскоп
Гороскоп на сегодня

Овен

Телец

Близнецы

Рак
Лев

Дева

Весы

Скорпион
Стрелец

Козерог

Водолей

Рыбы
Гадание
   
Архив
Июнь 2020 (54)
Апрель 2020 (11)
Март 2020 (86)
Февраль 2020 (85)
Январь 2020 (71)
Декабрь 2019 (86)

© 2008—2020, «Крымский ТелеграфЪ», oбщественно-политический еженедельник Крыма. При копировании материала гиперссылка на ресурс обязательна.
Комментарии к статьям отображают исключительно точку зрения их авторов. Точка зрения редакции сайта может не совпадать с точкой зрения авторов комментариев. Редакция сайта не отвечает за достоверность таких комментариев и выполняет исключительно роль носителя. Почта для связи: info@ktelegraf.com.ru