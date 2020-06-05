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Вне законаКриминал

Не сошли с кривой дорожки...

Хроника преступлений и происшествий минувшей недели

В мае МВД России зафиксировало довольно значительное сокращение числа преступлений. Однако наивно полагать, что злодеи в большинстве сошли с кривой, не асфальтированной добродетелями дорожки и встали на светлый путь исправления. Это коронавирус проклятый не давал злоумышленникам в полной мере проявлять свои таланты. Но изоляция потихоньку заканчивается, и преступность вновь возвращается на круги своя. И крымская не исключение.

Уголовщина ­по-столичному

В столице Крыма в последние дни было довольно много «интересных» преступлений. Так, в одну из ночей жестокая расправа произошла над 81-летней жительницей Симферополя. К ней в квартиру пришел 32-летний внук-наркоман и стал требовать денег, ломало его сильно. Но у старушки то ли наличность отсутствовала, то ли ей просто стало жалко родную кровинушку, и денег она не дала. Тогда озверевший внучок, схватив со стола кухонный нож, начал просто кромсать бабушку. Дикие крики пенсионерки услышал сосед и позвонил в полицию. Вскоре внук был задержан, а старушка в тяжелом состоянии оказалась в больнице.

На днях в Симферополе отметился еще один внучок, 16 лет от роду. Он забрался в квартиру своей 63-летней бабушки и позаимствовал у нее ряд предметов бытовой техники, смартфон и ноутбук. Всё добытое «нелегким трудом» внук сдал в ломбард. А рассерженная пенсионерка сдала внука в полицию. Правда, пока его задержали, вырученные деньги он успел истратить.

25-летний парень Вова хорошо погулял в Симферополе, всё спустил до последней копеечки. А когда настало время ехать домой, в пригородное село, была уже ночь. Соответственно общественный транспорт не ходил, а идти пешком было тяжело и далеко. Но наш герой не растерялся. Он угнал стоявший без присмотра автомобиль «Нисан». Однако на выезде из города Володя попал в ДТП, бросил авто и всё же добрался домой пешком с синяками да шишками. Думал, может, обойдется. Но нет, 38-летняя хозяйка машины, когда не нашла её на месте, в гневе обратилась в полицию. Помятый «Нисан» и не менее помятый Вован были найдены оперативно. Машину теперь будут чинить, а Вову – судить.

45-летний симферополец Петр воспылал нешуточной страстью к некой даме бальзаковского возраста. Она жила с родней в частном доме в районе Старого города. Наш «герой» был с серьезными намерениями, хотя дважды сидел по несерьезным статьям, то ли за хулиганство, то ли еще за что-то из этой серии. И вот недавно симферополец узнал, что его возлюбленная бывает где-то на стороне, в результате в Петре проснулся Отелло. Он решил мстить. Но не душить возлюбленную, а сарай ей подпалить. Правда, поджигатель из Пети оказался неважный. Он дважды запускал красного петуха к своей Дездемоне, сначала в сарай, потом на крышу ее дома, но как-то неубедительно. Выгорело всего ничего. Тем не менее, родня женщины обратилась в полицию, насчитав ущерба на 25 тысяч рублей. Когда же Отелло хотел совершить третий поджог, его взяли стражи закона. Теперь ревнивцу придется ответить по уголовной статье 167 – «умышленное повреждение или порча чужого имущества». А это до пяти лет лишения свободы.

Севастопольская панорама, криминальная

Криминальная жизнь в городе-герое бурлит не меньше, чем в Симферополе. В результате данного бурления чуть было не лишился жизни 45-летний житель Балаклавы. Он на почве взаимонепонимания поругался со своей 43-летней сожительницей. В результате дама взялась за топор и несколько раз обухом приложилась по фигуре любимого. Тому срочно пришлось отбыть на карете скорой помощи в больницу, где он, придя в себя, признался медсестрам, что это его так ненаглядная приголубила. Ну, а сестрички о произошедшем и его истоках сообщили в полицию. Буйной даме теперь светит серьезное наказание...

Или вот такая история. Живет себе 49-летний севастополец, заядлый рыбак. И однажды приобретает два очень дорогих импортных спиннинга, общей стоимостью 50 тысяч рублей. Приобретенные снасти мужчина оставляет на ночь в своем автомобиле ГАЗ возле дома. Однако утром рыбака ждет жестокое разочарование – кто-то разбил окно в автомобиле и похитил спиннинги. Естественно, пострадавший обратился в полицию. Вора поймали достаточно быстро. Им оказался 38-летний ранее судимый житель Севастополя. Теперь ему ловить нечего и в прямом и в переносном смысле. Спиннинги у вора изъяли, и ему гарантированно придется сидеть.

У 49-летней жительницы Севастополя решалась ее личная жизнь. А чтобы избранник ее выбрал наверняка, дама решила блеснуть дорогими ювелирными украшениями. Своих у нее не было, поэтому наша мадмуазель обратилась к 62-летней знакомой, у которой имелся целый набор нужной ювелирки. Знакомая была женщиной сердобольной и дала на время свои украшения подруге. Но вот беда, ювелирка не помогла, избранник на блеск презренного металла не повелся. Тогда отвергнутая дама с горя сдала не оправдавшие себя украшения в ломбард, а на вырученные деньги то самое горе и залила. Тем временем хозяйка драгметалла, не дождавшись его возврата, поплакалась на этот счет 39-летнему сыну. А тот обратился в полицию. Ныне 49-летней отвергнутой даме стражи закона шьют ­158-ю воровскую статью УК РФ и поблажку из-за не сложившейся личной жизни вряд ли сделают.

По городам и весям

Мошенник из города Самара изрядно пощипал нескольких керчан. Проходимец присылал «своим клиентам» СМС о списании с их счета денег и тут же оставлял свой контактный телефон. Когда люди с ним связывались, самарец, представившись сотрудником банка, убеждал керчан, что их деньгам угрожает опасность, и просил перевести все средства на указанный им же резервный счет. Люди переводили и оставались без всех своих денежных резервов. Переведенные суммы иногда достигали почти 100 тысяч рублей. Не слабо так самарец зарабатывал, пока его не поймали.

В Алуште задержан 40-летний многосерийный местный вор, который виртуозно потрошил автомобили горожан. Он присматривал оставленные без присмотра машины, разбивал в них окна и тащил изнутри видеорегистраторы, аудиоколонки, да и все мало-мальски ценное. Зарабатывал злодей неплохо. Но жадность фраера сгубила. В магазине, вместо того чтобы купить продукты, он их украл. На этом потом и погорел.

В Ялте попалась сладкая парочка мошенников – 33-летний мужчина и его 24-летняя подружка. Они зарабатывали тем, что поставляли в городские кафе и рестораны безупречно здоровый персонал. Проще говоря, проходимцы делали липовые медицинские книжки. Спрос на подобные документы сейчас большой, карантин повсюду снимают, заведения общепита приступают к работе, а сотрудников зачастую не хватает. А персонал нужен здоровый, обязательно прошедший медосмотр, вот только дело это муторное. Легче купить здоровье у проходимцев. Так что у нашей сладкой парочки отбоя от клиентов не было. Да и брали проходимцы «по-божески», всего 12 тысяч за одну медицинскую книжку. Вот только вряд ли так же мягко с мошенниками обойдется наша Фемида.

Дмитрий ПОДБЕРЕЗКИН
Фото slon.kg
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 582 от 19 июня 2020 года

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Просмотров: 167 |   Комментарии (0) Дата публикации: Вчера, 14:58

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