Что посеешь, то пожнёшь

Почему нынешний год оказался для Крыма неурожайным

Несмотря на погодные катаклизмы, преследовавшие крымских аграриев в течение всего сельхозсезона, уборочная кампания в регионе началась в срок. Конечно, об обильном урожае в этом году говорить не приходится, но, судя по всему, без хлеба республика всё же не останется.

Один к одному

В этом году природа испытывала крымских аграриев как никогда. Слишком тёплая зима, затянувшаяся засуха, сильные ветры, многочисленные весенние заморозки. Все самые неблагоприятные погодные условия собрались в одном сельхозсезоне, практически не оставляя растениям шансов на выживание.

Людмила Радченко, заместитель директора ФГБУН «Научно-исследовательский институт сельского хозяйства Крыма» по научной работе:

«Конечно, мы привыкли, что в Крыму весенние заморозки бывают часто. Но проблема в том, что в этом году растения вегетировали практически всю зиму, поскольку она была очень тёплой, и потеряли углеводы, сахара, которые способствуют повышению морозостойкости. В этом сезоне она была снижена ещё и потому, что на момент заморозков некоторые растения уже выходили в трубку, то есть были достаточно развиты и активно вегетировали. Если бы они только вышли из зимовки, ситуация была бы получше».

Тем не менее, в начале июня в крымском правительстве сообщали, что, несмотря на неблагоприятные погодные условия, в хорошем и удовлетворительном состоянии находятся 72% посевов из общей площади 764,6 тыс. гектаров. Остальная часть полей приходится на слабые и изреженные всходы, которые вряд ли дадут хоть какой-то урожай. Хуже всего засуха и весенние заморозки сказались на состоянии посевов в Джанкойском, Советском, Первомайском и Нижнегорском районах.

Техника, горючее и рабочие руки

Как бы то ни было, уборочная кампания началась вовремя. На сегодняшний день сбор зерновых стартовал в Красноперекопском, Советском и Черноморском районах. Скоро к ним присоединятся и другие регионы полуострова. На уборке задействованы 1249 зерноуборочных и 76 кормоуборочных комбайнов. По прогнозам хлеборобов, если во время сбора урожая полуостров не «накроют» обильные и затяжные дожди, кампания продлится не дольше месяца.

Андрей Рюмшин, заместитель председателя Совета министров – министр сельского хозяйства РК:

«Согласно проведённым расчётам, уборка зерновых, зернобобовых и кормовых культур урожая 2020 года при оптимальных погодно-климатических условиях продлится от 22 до 25 дней и будет завершена в начале июля. У аграриев есть всё необходимое: полное техническое оснащение, горюче-смазочные материалы и рабочие руки. В целом по Крыму мы соберём неплохой урожай, которого будет достаточно для обеспечения продовольственной безопасности региона. Излишки, которые будут, пойдут на расчёт с пайщиками и для обеспечения нужд животноводства. Также мы планируем продажу части собранного урожая за пределы Крыма».

Кстати, в этом году вывозить зерно с полуострова станет проще – 1 июля начнётся регулярное движение грузовых поездов по Крымскому мосту. По словам первого замминистра сельского хозяйства РК Дениса Кратюка, главным преимуществом использования железнодорожных грузоперевозок является их стоимость, которая по сравнению с ценами на услуги паромной переправы меньше минимум на 27%. Кроме того, железнодорожное сообщение упростит логистику экспорта крымского зерна, позволяя вывозить его к крупному торговому порту с зерновыми терминалами в Новороссийске. Это даст крымским сельхозпредприятиям возможность поставлять зерно заказчикам в кратчайшие сроки.

На помощь надейся

Но прежде, чем продавать урожай, его ещё предстоит собрать. По словам аграриев, работы в полях сейчас идут почти круглосуточно.

Александр Положий, руководитель с/х предприятия Красноперекопского района:

«Засуха и ранневесенние приморозки до -12°С сделали своё дело: потери урожая, безусловно, имеются. На полях нашего предприятия они сейчас составляют примерно 30-35% и, как мы предполагаем, увеличатся до 40%. Тем не менее, в любом случае, что бог дал, мы всё уберём. Сейчас приступили к сбору озимого ячменя. На ходу семь комбайнов. Топливом полностью обеспечены. К приёмке зерна готовы».

В прошлом году в среднем по Крыму средняя урожайность зерновых и зернобобовых культур составляла 30 центнеров с гектара, что позволило собрать урожай общим объёмом в 1,69 млн тонн. Это, к слову, на 800 тыс. тонн больше, чем в 2018-м. В этом году, согласно прогнозам учёных, средняя урожайность будет не больше 20 центнеров с гектара. Соответственно, о рекордных урожаях можно забыть.

При этом сельхозпроизводители обычно вкладывают в посевную кампанию последние деньги, рассчитывая на прибыль от полученного урожая. Поскольку он оказался существенно меньше ожидаемого, многие хозяйства в этом году окажутся в затруднительном финансовом положении. Особенно если стоимость зерна будет такой же низкой, как в прошлый сезон. А предприятиям, чьи поля особенно пострадали от погодных катаклизмов, убирать скудный урожай и вовсе нерентабельно. Так что многие хозяйства смогут выжить только с помощью государства. К счастью, в этом году она будет предоставлена: из федеральной казны на поддержку крымского агропрома выделят более 3 млрд руб.

У этой ситуации, кстати, есть оборотная сторона. Даже если посевы погибли не столько из-за непогоды, сколько по вине сельхозпроизводителя – из-за неправильно подобранного сорта или некорректного соблюдения технологий выращивания, фермер всё равно имеет право на получение госпомощи.

Людмила Радченко:

«Мониторинг, который учёные Научно-исследовательского института сельского хозяйства Крыма проводили во всех районах республики, показал, что важную роль в состоянии посевов в условиях текущего года сыграл предшественник. Учёные в очередной раз убедились, что при засухе стабильную урожайность может обеспечить только чёрный пар. Ещё раз подтвердилась важность подбора сортов, адаптированных для зоны выращивания. К сожалению, крымские сельхозпроизводители продолжают использовать высокоинтенсивные сорта, иногда даже не рекомендованные в нашем регионе, которые в жёстких условиях значительно снижают урожай или гибнут».