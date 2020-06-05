Сакские нечистоты

Наступившая жара обострила в городе неприятный запах и старую проблему

Жители Сак в очередной раз пытаются привлечь внимание городской администрации и руководства республики к проблемам города. Многие годы в местное озеро Тобе-Чокрак течет река из нечистот. А с наступлением жаркой летней погоды от, мягко говоря, неприятного запаха страдают жители сразу нескольких улиц города. Вот и в этом году старая проблема снова вызвала возмущение общественности. Детали выясняли наши коллеги, журналисты телеканала «ИТВ».

Что говорят жители

Ливне-дренажный сток, длиной более 5 км, берёт своё начало в микро­районе имени Амет-Хана Султана, проходит сквозь город Саки и впадает в озеро Чокрак. При постройке предполагалось, что сток будет отводить воду из восточной части города. Но спустя годы ливне-дренажная система превратилась в фекальную канализацию. Для людей проблема усилилась после начала строительства недалеко от озера нового ливнеприёмника. По словам местных жителей, труба, которая берёт своё начало от Евпаторийского шоссе, при строительстве была разорвана и поток повернул в сторону детской площадки и домов.

«При строительстве вот этого ливневого сооружения, когда сдвинули трубу, получилось так, что все нечистоты полились у нас вдоль улицы. По задним дворам. Эти сбросы не видно было раньше в камышах, но, когда закрыли колодец, мы увидели этот объём», – рассказывает местная жительница Елена Копылова.

Пострадала и экология. Ещё 10 лет назад на здешнем озере проводили свой досуг не только местные жители, но и гости из других регионов Крыма. Отдыхающие купались, ловили рыбу. Теперь же… «Вся рыба, что была в этом озере (Тобе-Чокрак. – Ред.), мы её сами туда запускали, просто всплыла. Мы сюда и карася, и карпа запускали. Рыба была. Сейчас это уже мёртвое озеро», – говорит местный житель Вячеслав Тютин.

Местные жители также сообщили журналистам, что есть канал, который изначально был предназначен для отвода ливневых вод в случае ЧС. Он никуда не выходит и упирается прямо в детскую площадку и частные дома, которые находятся неподалёку. На днях и этот канал начал наполняться нечистотами.

«По факту администрацией было принято решение о том, что они прочистили люк, трубу и сброс сделали опять в озеро для того, чтобы убрать нечистоты из наполненного канала», – сообщил журналистам ещё один местный житель, Михаил Антипенко.

Что говорят чиновники

Как оказалось, в администрации о проблеме города знают и разрабатывают способы её решения. В частности, известно, что городские власти недавно встретились с местными жителями. Рабочая группа принялась не только за ликвидацию последствий, но и за поиски несанкционированных подключений, которые привели к проблеме.

Тимур Асанов, первый заместитель главы администрации г. Саки:

«Однозначно, задача № 1 – отвести все канализационные стоки от частных домовладений. Задача № 2 – привести в порядок тот ливне-дренажный сток, чтобы он соответствовал всем нормативам. И задача № 3 – самое глобальное, но, к сожалению, на сегодняшний день самое длительное по времени – фиксирование и дальнейшая ликвидация всех несанкционированных врезов».

P.S.

И вот что еще хочется заметить по данной теме. Название озера Тобе-Чокрак с крымско-татарского переводится как «верхний родник». Такое имя ему дано не случайно – озеро наполняет родниковая вода из более чем десяти источников. Но теперь, похоже, ещё больше в Тобе-Чокрак попадает нечистот. Ежегодно это более 80 тысяч кубометров...