«Над этим надо работать»

Почему севастопольцы предпочитают лечиться за пределами региона, куда и зачем они едут

На минувшей неделе депутаты Законодательного собрания города заслушали отчет и. о. директора Территориального фонда обязательного медицинского страхования Севастополя Ольги Томилиной о проделанной в 2019 году работе, и на данном мероприятии, помимо стандартных «сухих» цифр, было ­озвучено несколько любопытных фактов из сферы местного здравоохранения и приоритетов местного населения.

Действительно уезжают

В ходе пленарного заседания депутатам сообщили, что общий объем расходов бюджета фонда в 2019 году составил 5 100 258,3 тыс. рублей, это 99,5% от плановых показателей. При этом в городе с каждым годом увеличивается количество застрахованных лиц, правда получать медицинские услуги севастопольцы предпочитают в других регионах РФ.

Ольга Томилина:

«В ходе исполнения бюджета были внесены изменения, которые коснулись увеличения доходной и расходной частей, увеличение размера нормированного страхового запаса. Исполнение бюджета территориального фонда за 2019 год по доходам составило 5 113 549,3 тыс. рублей, или 100,2% от утвержденных бюджетных назначений, что на 12,6%, или на 572,3 млн рублей, больше, чем в 2018 году. Увеличение обусловлено приростом численности застрахованных лиц на 9891 человека».

Ознакомившись с отчетом, депутаты стали задавать докладчику интересующие их вопросы.

Депутат ЗС Сергей Борисов:

«Зафиксирован резкий рост, порядка 70%, оплаченной медицинской помощи за пределами Севастополя. Увеличение по сравнению с 2018 годом произошло с 277 млн до 472 млн. По каким направлениям наши граждане едут лечиться за пределы Севастополя и были ли в 2019 году потрачены деньги на такое направление, очень важное в медицине, как реабилитация?»

Ольга Томилина:

«Действительно, наши застрахованные уезжают на другие территории РФ. Причиной подобного роста в 2019 году стало получение нашими застрахованными более дорогостоящей специализированной медицинской помощи, в том числе высокотехнологической медицинской помощи. В основном уезжают по таким направлениям, как онкология (это Крым, Москва, Санкт-Петербург и Ростов), сердечно-сосудистая хирургия, акушерство-гинекология, офтальмология (в основном Краснодар), кардиология. Что же касается реабилитации, то на сегодняшний день, к сожалению, у нас на территории города Севастополя одна организация оказывает медицинскую реабилитацию. Поэтому реабилитационные мероприятия наши застрахованные получают в других субъектах РФ. По направлениям от медицинских учреждений от Департамента здравоохранения и да, над этим надо работать. По реабилитации у нас невыполнение нормативов территориальной программы ОМС. Но наши застрахованные получают медицинскую помощь, и территориальный фонд эту помощь в полном объёме оплачивает».

При этом, согласно представленному отчету, для финансового обеспечения лечения севастопольцев в медицинских организациях других субъектов РФ в 2019 году потребовалось 472,4 млн рублей, в то время как в 2018 году данная часть расходов составляла 277 млн рублей.

Застрахованных становится больше

Что же касается количества застрахованного населения, по сравнению с количеством жителей региона, то оно постоянно растет.

Ольга Томилина:

«У нас разница между застрахованным населением и статистическими данными (по количеству жителей) достаточно высокая. На сегодняшний день у нас продолжается страхование населения, в отличие от других регионов – если мы посмотрим статистику, в некоторых регионах даже идёт уменьшение застрахованного населения. Изначально у нас разница между застрахованными и общим числом была около 25 тысяч (человек), на сегодняшний день – до 15 (тысяч человек)». У нас очень много приезжих, в том числе в органах государственной власти. И мы проводим работу по перестрахованию населения, и на сегодняшний день у нас рост застрахованных составил практически 10 тыс. человек.

Вице-спикер парламента Татьяна Лобач сообщила собравшимся, что необходимо обратить внимание на те направления в медицине, по которым горожане предпочитают лечиться в других регионах.

Татьяна Лобач:

«Это те направления, на которые нам с вами надо обратить особое внимание в части, конечно же, как укрепления материально-технической базы, так и привлечения квалифицированных специалистов, так как у нас, как мы видим, по этим направлениям идет просадка и наши жители города Севастополя едут за медицинской помощью в другие субъекты РФ».

Также депутата обеспокоило значительное повышение кредиторской задолженности у медицинских организаций города. Так, несмотря на увеличение объемов финансового обеспечения на выполнение территориальной программы финансовых гарантий по итогам 2019 года на 172 млн 305 тыс. рублей, произошла кредиторская задолженность у медицинских организаций. По данным специалистов, в 2019 году она увеличилась на 106 млн 180 тыс. рублей, или на 225,5%, в том числе и просроченная кредиторская задолженность, которая увеличилась в 10,6 раза.

Татьяна Лобач:

«Я не знаю, что к этому привело, возможно, объединение медицинских организаций, как это было объединение 6-й и 9-й больницы и мы еще в этом году долго думали, как все-таки погасить эту кредиторскую задолженность. Мне бы хотелось, чтобы в будущем этого не происходило».

В итоге депутаты приняли данный законопроект сразу в двух чтениях.