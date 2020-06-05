Больше, ещё больше!

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Больше тысячи километров дорог за полтора года должны отремонтировать в Крыму

Сколько бы проблем в жизни Крыма и крымчан ни случалось в наше время, масштаб и количество позитивных перемен, если говорить серьезно, отрицать невозможно. Например, столь масштабного ремонта и строительства дорог на полуострове, какой происходит после присоединения его к России, не было несколько десятилетий. И, как стало известно на днях, перемены (т. е. строительство дорог) в этой сфере будут продолжаться как минимум ещё полтора года.

Кто именно?

Правительство России определило три компании, которые будут подрядчиками капитального ремонта дорог в Крыму в ближайшие полтора года. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации. «Определить АО «ВАД», АО «Центродорстрой» и ГУП «Крымавтодор» единственными исполнителями осуществляемых в 2020-2021 годах госказенным учреждением «Служба автомобильных дорог Республики Крым» закупок работ по капитальному ремонту (ремонту) автомобильных дорог общего пользования, расположенных на территории Республики Крым», – сказано в тексте распоряжения.

Помимо дорог общего пользования, компании выступят подрядчиком ремонта искусственных дорожных сооружений, а также элементов улично-дорожной сети муниципальных образований. Компаниям разрешено привлекать субподрядчиков для выполнения работ, но при условии выполнении ими лично не менее 40% совокупного стоимостного объема обязательств.

Что конкретно?

Также на этой неделе появилась информация о том, что Правительство России утвердило и перечень дорог, ремонтом которых займутся три вышеупомянутых подрядчика. Информация была опубликована в приложении к распоряжению правительства о выборе подрядчиков. Всего компаниям предстоит отремонтировать более тысячи километров (точнее – 1146 км) дорог общего пользования и в муниципалитетах.

Есть сведения и о том, какая именно компания будет ответственна за тот или иной участок работ. Итак.

Согласно перечню, АО «ВАД» предстоит отремонтировать 462,9 км дорог, из них 424,6 км – межмуниципальных. Основной объем работ компании предстоит произвести на западе, севере и востоке Крыма. В частности, предстоит ремонт 15,4 км дороги Скворцово – Лекарственное; 19,7 км – Орловка – Бахчисарай; 26,1 км – Бахчисарай – Ялта; 20 км – Бахчисарай – Щелковичное; 50 км участок от Керчи до Джанкоя; 59,9 км – Феодосия – Джанкой; 23 км на участке от Славянского до Евпатории; 67,2 км – Черноморское – Евпатория; 29,7 км на участке дороги Черноморское – Воинка; 50 км – Раздольное – Евпатория; 23 км – Далекое – Знаменское; 18 км – Красногвардейское – Нижнегорский; 41,5 км – Нижнегорский – Белогорск; 41 км – Октябрьское – Садовое. Еще 38,3 км дорог компании предстоит отремонтировать в населенных пунктах муниципалитетов востока Крыма: 9,23 км в Ленинском районе; 15 км в Керчи; 4,1 км в Судаке; 10 км в Феодосии.

Компании ЦДС поручен ремонт 468,8 км дорог республики, 313,4 км из них – межмуниципальных, в основном вокруг Симферополя. А именно: 5 км участок дороги Симферополь – Евпатория; 4 км участок дороги Симферополь – Феодосия; 5,2 км участок Симферополь – ­Феодосия – Живописное; 26,1 км – ­Северное – Войково; 6,3 км участок Славянское – Евпатория; 20,2 км участок Черноморское – Воинка; 6,2 км участок Анновка – Зуя; 17,4 км – Виноградово – Водопойное; 27 км – Керчь – Чистополье – Новоотрадное; 6,8 км – Дубровка – Плодовое; 11,7 км – Котельниково – Краснознаменка; 14 км – Шахтино – Кировское; 17,3 км – Челядиново – Огоньки – Марьевка; 9,8 км – от границы с Украиной – Джанкой – ­Феодосия; 13,1 км – Челядиново – Заветное; 14,5 км участка дороги Соляное – ­Батальное; 9 км – от Золотого до границы с Украиной – Джанкой – Феодосия; 25,5 км дороги от границы с Украиной до Кирово – Вулкановка; 50 км участка дороги Черноморское – Воинка; 24,3 км участка дороги Славянское – Евпатория.

Компании также предстоит отремонтировать 155,4 км дорог в пределах муниципалитетов, а основной объем работ придется на Симферополь (79,27 км) и Симферопольский район (58,25 км). Кроме того, компании предстоит отремонтировать 3,7 км дорог в населенных пунктах Кировского, 9,9 км – Сакского, 2,48 км – Советского и 1,8 км – в Саках.

А госпредприятию «Крымавтодор» предстоит выполнить ремонт на 215 км дорог, преимущественно на Южном берегу Крыма. В частности, 39 км межмуниципальных дорог: 10,3 км участка дороги Белогорск – Приветное, 12 км дороги от Ливадии до Симеиза, 1,4 км – Гончарное – Ялта, 3 км – Малый Маяк – Кипарисное, 5 км – Малый Маяк – Утес, 2,7 км – Лазурное – Рабочий Уголок, 1,1 км – Ялта – Севастополь – Симеиз, 1,6 км – Ялта – Севастополь – Гаспра, 2 км – Малый Маяк – Бондаренково. Кроме того, 138,9 км дорог общего пользования, находящихся в границах муниципалитетов: 1,13 км в Алуште; 9,79 км в Керчи; 10 км в Судаке, 1,92 км в Ялте; 9,9 км в Бахчисарайском; 9,12 км в Белогорском; 10,2 км в Джанкойском; 8 км в Кировском; 11,33 км в Красногвардейском; 6,23 км в Красноперекопском; 4,47 км в Ленинском, 7,91 км в Нижнегорском; 4,74 км в Первомайском; 3,96 км в Раздольненском; 10,75 км в Сакском, 13,37 км в Симферопольском, 4,35 км в Советском и 11,74 км в Черноморском районах. «Крымавтодору» также предстоит отремонтировать 37,14 км дорог в населенных пунктах республиканских муниципалитетов. В частности: 6 км в Алуште; 0,7 км в Армянске; 1 км в Белогорске; 0,85 км в Джанкое; 0,6 км в Красноперекопске; 1,36 км в Старом Крыму; 5,7 км в Ялте; 0,7 км в Щелкино; 4,76 км в Белогорском; 2,9 км в Джанкойском; 2,91 км в Красногвардейском; 2,22 км в Красноперекопском; 1,84 км в Нижнегорском; 2,92 км в Первомайском и 1,98 км в Раздольненском районах.

Но вот какое качество работ покажут исполнители дорожного ремонта на полуострове? Мы, конечно, будем следить за темой и, думаем, еще не раз вернемся к её освещению.

Андрей БАРЯНОВ
Фото kerch.one, simadm.ru
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 582 от 19 июня 2020 года

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Просмотров: 183 |   Комментарии (0) Дата публикации: Вчера, 07:30

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