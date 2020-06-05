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Взгляд со стороны

Среднестатистический украинский телезритель не хочет информации о российском Крыме

На этой неделе на украинских сайтах появлялась информация о недостатке внимания со стороны телевидения к событиям на российском полуострове, о проблемах судоходства в районе Керчи, о ситуации на российско-украинской границе после отмены коронавирусных ограничений. Ну и было немного старой истерики по поводу российских паспортов.

Зачем рефлексировать

Сайт украинского телеканала, регулярно сообщающий о событиях в Крыму, опубликовал статью, в которой говорится о том, почему на украинских телеканалах... не говорят о Крыме. Ну, не то чтобы вообще не говорят, а только 2% времени. Да и то, речь идет лишь о новостных каналах. Дескать, этого очень мало, и таким образом полуостров фактически отсутствует в украинской повестке и вскоре станет безвозвратно вытесненным из сознания украинского обывателя. При этом обсуждаются и объективные причины такого положения вещей. К примеру, то, что «любой медиаменеджер подтвердит, что спрос рождает предложение, а потому телередакторы ориентируются на рейтинги и доли... каждый телередактор, принимая решение о том, что взять в программу, помнит о цифрах телесмотрения и больше всего боится их провалить, а потому – отбрасывает в корзину все темы, что кажутся ему неперспективными». Вот и получается, что рядовому украинскому обывателю уже почти не интересен Крым. Он ведь российский. А украинский поезд давно ушел. Так зачем об этом рефлексировать?..

Ажиотажа нет

Один из информационных ресурсов соседнего государства сообщает, что на границе с Крымским полуостровом не наблюдается ажиотажа, несмотря на восстановление работы всех контрольно-пропускных пунктов. «Такое заявление сделал пресс-секретарь Херсонского отряда Госпогранслужбы Украины Иван Шевцов в понедельник, 15 июня, – говорится в заметке на сайте. – Он сообщил, что КПВВ «Чонгар», «Каланчак», «Чаплинка» работают в штатном режиме. За прошедшие сутки (информация на 15 июня. – Ред.) админчерту пересекло около 50 граждан на выезд из материковой части Украины и около 100 граждан вернулись на материковую часть Украины». Также сайт, со ссылкой на слова Шевцова, сообщает, что все въезжающие на территорию Украины «должны установить мобильное приложение «Дія» и пройти двухнедельную самоизоляцию».

Канал теряет глубину

Украинский сайт сообщает, со ссылкой на информацию, опубликованную администрацией Керченского порта, что из-за обмеления подходного канала Керченского порта этот стратегически важный порт изменил требования к судам, которые он может принять. «Сейчас порт может принять суда с максимальной осадкой не боле чем в 5,1 метра. Требования, действовавшие с 27 июня 2019 года, устанавливали осадку в 5,3 метра. Теперь они признаются утраченными согласно распоряжению №СС-29-р от 15 мая 2020 года. То есть подходной канал обмелел из-за длительного засушливого периода на 20 сантиметров», – говорится в статье на сайте. Правда, в январе прошлого года ситуация была еще более удручающей: разрешенная осадка судов была – 4,9 метра. Но к июню 2019 года глубина канала увеличилась на 40 сантиметров. А теперь опять уменьшилась. «На данный момент наверняка можно говорить о том, что канал теряет глубину, а порт теряет возможности по приемке более грузоподъемных судов», – сказано в сообщении, обнародованном администрацией Керченского порта.

Снова истерика

На этой неделе украинский МИД снова принялся, как говорится, толочь в ступе воду. В частности, Украина выступила с очередным заявлением о якобы принудительной российской паспортизации в Крыму в 2014 году. Речь о том, что россиянам тогда начали массово выдавать российские паспорта чуть ли не под дулами автоматов. Словно и не было на полуострове российского референдума, и народ сам не сделал свой исторический выбор в пользу России. В статье на сайте, со ссылкой на заявления каких-то не названных почему-то по имени-фамилии украинских дипломатов, ничего нового в принципе не говорится: «репрессивная политика», «насильственная выдача документов», «элемент системного давления оккупационной администрации» и прочие стандартные антироссийские пропагандистские штампы. Тут интересно другое. Чего это вдруг всполошились украинские пропагандисты?.. Может быть, из-за того, что у кое-кого из них на днях обнаружилось это самое российское гражданство (этими новостями, кстати, нынче полон Интернет по обе стороны границы) и наличие его пытаются объяснить «насильственными действиями со стороны России»?

Александр СКОПОВ
Фото Архив «КТ»
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 582 от 19 июня 2020 года

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Просмотров: 230 |   Комментарии (0) Дата публикации: 21-06-2020

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