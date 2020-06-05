Онлайн в нашей новой жизни

Атлетика оказалась впереди многих видов спорта в плане адаптации к реальности

Вслед за шахматами лёгкая атлетика сейчас оказалась впереди многих видов спорта в плане адаптации к нынешним реальностям в нашей новой жизни, толчком для которой послужила пандемия коронавируса.

«Невозможные игры»

В то время, как многие международные федерации заняты тем, что с мая и, скорее всего, до августа-сентября снова и снова будут переносить даты соревнований, легкоатлеты придумали вполне жизнеспособный формат. Он позволяет добиться сразу двух целей: спортсмены имеют возможность выступать и зарабатывать призовые суммы за победы или участие в этих состязаниях, которые проводятся одновременно в нескольких городах, странах и даже на разных континентах, а вид спорта сохраняет спонсоров и даже увеличивает аудиторию телезрителей, в чём прежде всего заинтересован целый ряд ведущих телеканалов мира. Ведь мы живём во время технического прогресса, когда онлайн прочно вошёл в нашу жизнь, начиная со школьной скамьи и заканчивая крупными правительственными форумами. С помощью современных технологий ничего не стоит установить ту же виртуальную метку, с какой скоростью нужно бежать быстрее соперника, который в этот момент борется с секундомером, образно говоря, на другом конце света.

Не случайно число 11 июня войдёт в историю «королевы спорта», как уважительно всегда величали в спортивном мире лёгкую атлетику. В минувший четверг в столице Норвегии Осло на знаменитом стадионе «Бишлетт» должен был стартовать очередной этап «Бриллиантовой лиги». Но, увы, меры, предпринятые правительством этой северной страны в борьбе с коронавирусом, пока ещё не позволяют проводить ряд легкоатлетических дисциплин, не допускают иностранных спортсменов на свою территорию. И тогда было решено провести онлайн-состязания между мастерами бега и прыжков, назвав их «Невозможными играми». Программа была не столь обширная, как всегда, но включала в себя несколько «изюминок». К ним относилась дуэль двух сильнейших ныне прыгунов с шестом в мире – шведа Мондо Дюплантиса и француза Рене Лавиллена, схватка трёх норвежских бегунов, родных братьев Ингебритсен, с тройкой кенийских бегунов, в которую входили двое действующих чемпионов мира, на редко проводящейся дистанции 2000 м, соло-забег легендарной норвежской лыжницы Терезы Йохауг, ставшей в конце прошлого года чемпионкой своей страны в беге на 10000 м среди легкоатлетов.

Причём, если шведский прыгун и норвежские братишки соревновались на дорожке и в секторе стадиона «Бишлетт», то француз прыгал в саду собственного дома, где сооружён легкоатлетический сектор, правда с укороченной дорожкой разбега, а кенийцы бежали в высокогорном Найроби, к тому же во время забега поливаемые струями сильного ливня. Все норвежские братья, Якоб, Хенрик, Филипп, смогли выбежать из пяти минут, чего не удалось достигнуть чемпиону мира на 1500 м Тимоти Черуйоти, чемпиону мира на 800 м Элайдже Манангону и талантливейшему молодому стайеру Эдвину Мелли. Ну, а сильнейший из братьев Ингебритсен Якоб установил новый рекорд Европы – 4.50,01, который ещё значительно уступает мировому рекорду марокканца Дишама Эль-Геррута – 4.44,79, установленному двадцать один год тому назад.

У прыгунов с шестом в Осло рекордсмен мира в помещении, юный швед Мондо Дюплантес, перепрыгавший достижение легендарного Сергея Бубки, достигнув 6 м 18 см, на этот раз не покорил высоту шесть метров, зафиксировав результат 5 м 86 см. Он сумел опередить на пять сантиметров олимпийского чемпиона Рио-де-Жанейро Рене Лавиллена. Ну, а Тереза Йохауг имеет все шансы стать не только олимпийским чемпионом на лыжах, но и в шиповках, продемонстрировав в одиночку мощный бег по всей дистанции.

Мы не случайно так подробно остановились на этих состязаниях, напоминающих компьютерные игры, потому что нет стопроцентной уверенности, что летом следующего года в Токио состоятся Игры XXXII Олимпиады, тем более после того, как на днях массовое заболевание коронавирусом вновь зафиксировано в Китае, теперь в столице страны Пекине. Кто может поручиться, что отныне летние и зимние Олимпийские игры не будут проходить исключительно онлайн?

И снова Семеня

Любой из наших читателей, который интересуется лёгкой атлетикой, не может не знать имени мужеподобной южноафриканской бегуньи Кастер Семени, добившейся права, после ряда судов, выступать среди женщин. Разумеется, этот «паренёк» без особого труда расправлялся с девчатами. Но вот ей или ему из-за высокого тестостерона запретили выступать на дистанциях от 400 до 1500 м, и Семеня, возможно с горя, женился на подруге по сборной Южной Африки Виолете Рассебоя. И вот недавно у молодой семейной пары... родился первенец. И сейчас Всемирная федерация лёгкой атлетики в затруднении, что делать с Кастер, которая вовсю готовится к Олимпиаде в Токио, собираясь выступать в беге на 200 м.

В восьмидесятых годах в советской «королеве спорта» выступал ряд спортсменок, которых по внешнему виду трудно было заподозрить, что они женщины, а не мужчины. Рекордсменка мира в толкании ядра Наталья Лисовская, когда знакомилась с кем-нибудь, обязательно представлялась: «Олимпийская чемпионка в толкании ядра среди женщин Наталья Лисовская». И тут же добавляла: «Я женщина, у меня даже есть справка об этом».

Не случайно сейчас в мире развернулась борьба за то, чтобы обнулить мировые рекорды в лёгкой атлетике, которые были установлены в восьмидесятые-девяностые годы, когда был расцвет допинговой безнаказанности. Не случайно рекорды того времени живут уже почти пятьдесят лет, а некоторые из них ­(разумеется, не без анаболиков) собираются существовать вечно.

Сегодня мы приводим список этих достижений в олимпийских дисциплинах «королевы спорта», сообщая их год установления, фамилию и страну рекордсмена, вид дисциплины и результат.

1983. Ярмила Кратохвилова (Чехословакия). 800 м – 1.53,28.

1985. Марита Кох (ГДР). 400 м – 47,80.

1986. Юрген Шульт (ГДР). Диск – 74 м 08 см.

Юрий Седых (СССР). Молот – 86 м 74 см.

Галина Чистякова (СССР). Длина – 7 м 52 см.

1987. Стефка Костадинова (Болгария). Высота – 2 м 09 см.

Наталья Лисовская (СССР). Ядро – 22 м 83 см.

1988. Флоренс Гриффис-Джойнер (США). 100 м – 10,49 и 200 м – 21,84.

Габриэла Райнш (ГДР). Диск – 76 м 80 см.

Джекки Джойнер-Керси (США). Семиборье – 7291 очко.

Сб. СССР (женщины). Эстафета 4х400 м – 3.15,17.

1990. Рэнди Барнс (США). Ядро – 23 м 42 см.

1991. Майк Пауэлл (США). Длина – 8 м 95 см.

1992. Кевин Янг (США). 400 м с барьерами – 46,78.

1993. Хавьер Сотомайор (Куба). Высота – 2 м 45 см.

Сб. США (мужчины). Эстафета 4х400 м – 2.14,39.

1995. Джонатан Эдвардс (Великобритания). Тройной – 18 м 29 см.

Ирина Кравец (Украина). Тройной – 15 м 50 см.

1996. Ян Железны (Чехословакия). Копьё – 98 м 46 см.

1998. Хишам Эль Геррут (Марокко). 1500 м – 3.26,00.

Теперь остается ждать, отважится ли Мировая федерация лёгкой атлетики обнулить эти результаты, которые вот уже столько лет недоступны нынешним легкоатлетам, многих из которых ещё не было на свете, когда устанавливались эти рекорды.