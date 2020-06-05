В погоню за «Зенитом»

Чемпионат России среди клубов Премьер-лиги 2019/20 годов наконец продолжился

День, когда наш еженедельник «КТ» поступит к читателям, будет памятным, прежде всего для тех, кто отдаёт свои сердца футболу. Именно сейчас, после почти трёх месяцев самоизоляции, вызванной пандемией коронавируса, продолжился чемпионат России среди клубов Премьер-лиги 2019/20 годов, который с таким нетерпением ждали тысячи фанатов.

Удастся ликвидировать фору?

Шестнадцати нашим ведущим командам предстоит до 30 августа сыграть по восемь календарных поединков в первенстве, а спнекоторые из них постараются победить соперников в полуфинале и финале розыгрыша Кубка России этого же сезона. Причём, по большому счёту, могут в погоню за действующим чемпионом страны, санкт-петербургским «Зенитом», обеспечившим себе отрыв в девять очков от ближайшего соперника, реально устремиться лишь пять соперников. Это московские «Локомотив», ЦСКА, «Динамо» и наши соседи по Южному федеральному округу «Краснодар» и «Ростов». Однако ликвидировать столь солидную фору весьма и весьма трудная задача. Для этого, допустим, тем же «железнодорожникам» и кубанцам предстоит выиграть три матча, а питерцам – столько же проиграть, и тогда преследователи смогут только догнать, но не перегнать футболистов с берегов Невы.

Казалось бы, самоизоляция, лишившая футболистов игровой практики, предоставила руководителям клубов возможность провести обширную «селекционную» работу перед открытием трансферного окна. Но, во-первых, это окно будет открыто 26 июля, а закрывается 19 сентября, и пока разрешено находившимся в аренде парням вернуться в родные команды, если у них истекли сроки контрактов. А вот новых футболистов можно будет заявлять лишь в день открытия трансферного окна. Ну, а сейчас можно только познакомиться с предполагаемыми новичками, и то не во всех коллективах. Например, пока «Оренбург» (главный тренер Ильшат Айтлаев), «Тамбов» (Сергей Первушин), «Сочи» (Владимир Федотов), «Крылья Советов» (черногорец Миодраг Божович) не озвучили имена новичков, которые, вне всякого сомнения, есть в записной книжке этих специалистов. А можно ли поверить наставнику московского «Динамо» Кириллу Новикову или его коллеге из екатеринбургского «Урала» Дмитрию Парфёнову, что они возвратили только по одному-два игрока, которые играли в других клубах, будучи в аренде?

Зато самые крупные приобретения можно ждать от «Зенита» (Сергей Семак), игроки которого отдают себе отчёт, что против них каждый соперник будет играть не жалея сил. Во-первых, лестно взять верх над действующим чемпионом страны, а во-вторых, яркая игра против футболистов с берегов Невы может открыть дорогу в сборную России или привлечь к игроку повышенное внимание со стороны известных клубов. Пока же в трансферном списке «зенитовцев» мы видим имена нападающего Кокорина и полузащитника Мостового (оба – из «Сочи»), полузащитника Зиньковского из «Крыльев Советов», защитника Рутани из «Ювентуса» и нападающего Борре из «Ривер Плейт».

Мы уже рассказывали, как молодые акционеры московского «Локомотива» под шумок коронавируса отказались от услуг Юрия Сёмина (которому, как теперь модно писать, исполнилось +73), заменив его на серба Марко Николича, а тот выкатил им список игроков, с которыми хотел бы работать в чемпионате России. В нём фамилии защитников Янкулиса из ПАОК, Реца («Аталанта»), полузащитников Лаксальта («Милан»), Баделя («Лацио»), Линкольна («Фламенго»), Безушкова («ЯН Регенсбург»), нападающих Смолова («Сельта»), Иоветича («Монако»). Список, как говорится, нешуточный. Но смогут ли удовлетворить «аппетит» серба прижимистые руководители «Локо»?

И ещё о двух клубах. «Краснодар» (Мурад Мусатов) поставил перед собой задачу усилить полузащиту высококлассными исполнителями. И как говорится, положил глаз на Лаксальта («Милан»), ­Зайца («Фенербахче») и нападающего Таллес Магио («Васку да Гама»). А вот ЦСКА (Виктор Гончаренко), как воздух, нужны форварды. И в третий раз клуб пригласил в свои ряды любимого его болельщиками бразильца Вагнера Лава, его коллег по амплуа Деспотовича («Оренбург»), Лисаковича («Шахтёр», Солигорск), Ларина («Бешикташ»), Гайча («Сан-Лоренсо»), а заодно и защитника Кака («Крузейро»).

И, наконец, московский «Спартак» (немец Доменико Тедеско), вряд ли рассчитывающий на медали первенства, но стремящийся завоевать Кубок России, тоже вступил в борьбу за того же Лаксальта, что «Локо» с кубанцами. Но одно дело предварительные разговоры, а другое – момент подписания контракта. Вот и увидим, кто умеет обещать и об этом сообщает всем и везде, а кто подписывает действующий контракт.

Остаётся добавить, что даже если кто-нибудь из футболистов заболеет коронавирусом, то команда продолжит выступление.

Занавес поднимается и в Крыму

Пришла пора и работникам крымской организации надзора дать «добро» на продолжение профессионального первенства Крымского футбольного союза и первенства Республики Крым среди любителей сезона 2019/20 годов. Профессиональные клубы свой 18-й тур первенства сыграют 4 июля, В этот день встречаются: феодосийский «Фаворит» – молодёжненская «Крымтеплица», керченский «Океан» – ялтинский «Инкомспорт», «Севастополь» – «Евпатория». А 5 июля будет проведена заключительная встреча тура: бахчисарайский «Кызылташ» принимает симферопольскую «ТСК-Таврию». А любители второй круг своего первенства начнут в середине июля.