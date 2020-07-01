В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время



Говорят, что... севастопольцев предупредили, чтобы не тонули

Говорят, на севастопольских пляжах поставили таблички вполне в духе классического «Спасение утопающих – дело рук самих утопающих». Правда, теперь эта фраза сформулирована более деликатно. Мол, не купайтесь, спасать вас некому. Туристы, само собой, купаются, замечая обращенные к морю предупреждения только на выходе. Что ж, героическому городу – героических гостей.