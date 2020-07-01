Говорят, что... в Симферополе появился Пень Добра

В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время



Симферопольцы в восторге от новой городской достопримечательности. И хотя ничего особенного в ней нет, – ведь это просто пень, – она вызывает массу позитивных эмоций и многих заставляет поверить в чудо. Координаты Пня Добра 44.935812,34.101968. Надпись на коряге гласит: «Забери всё, что на пне, если тебе это надо, оставь записку и всё получишь». Коренные симферопольцы вспоминают, что некогда что-то подобное в городе уже было. Тот, прежний Пень, располагался на пересечении улиц Грибоедова и Партизанской.