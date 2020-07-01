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В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время

Говорят, что... в Симферополе появился Пень Добра

Симферопольцы в восторге от новой городской достопримечательности. И хотя ничего особенного в ней нет, – ведь это просто пень, – она вызывает массу позитивных эмоций и многих заставляет поверить в чудо. Координаты Пня Добра 44.935812,34.101968. Надпись на коряге гласит: «Забери всё, что на пне, если тебе это надо, оставь записку и всё получишь». Коренные симферопольцы вспоминают, что некогда что-то подобное в городе уже было. Тот, прежний Пень, располагался на пересечении улиц Грибоедова и Партизанской.

Фома СЛУХАЧЁВ
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 584 от 3 июля 2020 года

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Просмотров: 343 |   Комментарии (0) Дата публикации: 8-07-2020

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