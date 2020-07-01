Лики былых времён... или Что может рассказать одна старинная фотография

От редакции. В распоряжении «КТ» оказался уникальный снимок конца XIX века, имеющий, как нам кажется, и историческое, и общественное значение. На первый взгляд – мелочь, просто старая фотография. Но, как оказалось, на ней – весьма известные в своё время в Крыму персоны, внёсшие заметный вклад в развитие края…

Кто есть кто

Среди давних семейных реликвий есть фотография, которая представляет общественный интерес, на ней запечатлены четверо депутатов дореволюционной Симферопольской думы. Это снимок 1895-го или 1896 года, когда большая симферопольская семья собралась в родовом имении «Чуйке» (ныне территория села Чайкино Симферопольского района).

На фото, сидят в первом ряду:

1. Варвара Матвеевна Налбандова (урожд. Шлее)

2. Цецилия Матвеевна Карачевская (урожд. Шлее)

3. Франц Матвеевич Шлее

4. Эрнестина Львовна Шлее (супруга Франца Шлее)

5. Александр Матвеевич Шлее

6. Надежда Измайловна Шлее (супруга Фердинанда Шлее)

Стоят во втором ряду:

1. Витольд Дионисиевич Карачевский-Волк

2. Франц Францевич Шнейдер (женат на дочери Варвары Шлее)

3. Ольга Онуфриевна Шлее (супруга Александра Шлее)

4. Фердинанд Матвеевич Шлее

Депутатами Симферопольской городской думы в разные периоды времени состояли Фердинанд, Франц и Александр Шлее, а также Франц Францевич Шнейдер. Каждый из них внёс вклад в развитие края. Например, Фердинанд Матвеевич обладал настолько высоким авторитетом, что был избран не только в городскую думу, но и в течение 33 лет (!) состоял депутатом Симферопольского уездного земского собрания, в течение 20 лет заседал в Таврическом губернском земском собрании и 9 лет был депутатом Евпаторийского уездного земства. Такая честь выпадает на долю немногих. Франц Матвеевич, юрист по образованию, работал в юридической комиссии городской думы. Варвара Матвеевна – мать Владимира и Сергея Налбандовых, известных в Крыму личностей. О жизни Франца Шнейдера и о боевых походах подполковника 51-го Литовского полка Витольда Карачевского-Волка можно рассказать очень много интересного, но это отдельные темы. Мне жаль, что на этой фотографии нет моего прадеда Ивана Матвеевича Шлее, также состоявшего депутатом Симферопольской городской думы. Дальнейшее и более детальное повествование – о деятельности Александра Матвеевича Шлее, занимавшего довольно высокую ступень в структуре местной власти: он состоял в должности члена городской управы (1907–1918) и служил заместителем городского головы Симферополя (1911–1918).

Дума и управа

До революции в Симферопольской городской думе заседали примерно 50 депутатов, они принимали постановления, а исполнять их доводилось управе – исполнительному органу городской власти. Управа руководила всеми отраслями муниципального хозяйства, отвечала за благоустройство, содействовала развитию образования и здравоохранения, содержала полицию и пожарную охрану. Несмотря на обширный объём работ, состав управы был крайне малочисленным: городской голова и 2-3 депутата, избранные думой на должность члена управы. Обычно избирали двух членов управы, но в губернских городах их количество могло быть увеличено до трёх.

Работа в управе была почётной, но очень напряжённой, поэтому там работали наиболее деятельные представители депутатского корпуса. Денежное вознаграждение за работу получали только городской голова и два члена управы, состоявшие на государственной службе. Все другие депутаты городской думы работали бесплатно. В январе 1907 года членом городской управы был избран депутат Симферопольской думы Александр Матвеевич Шлее.

Александр Шлее

Александр родился 19 декабря 1859 года в Симферополе и был седьмым ребёнком в семье крымского землевладельца Матвея Матвеевича Шлее (1815–1864). Учился в Севастопольском Константиновском реальном училище, затем надолго уехал в имение старшего брата Фердинанда и работал там управляющим.

Матвей Шлее, отец восьмерых детей, оставил мудрёное завещание: он запретил продавать родовое имение «Чуйке» и производить раздел имущества до тех пор, пока младший из сыновей не окончит университет (а младший на момент смерти отца был двухлетним ребёнком). Ставшие со временем взрослыми, члены семьи ворчали потихоньку, но завет отца соблюдали, сохранив устойчивый доход от имения в результате успешной хозяйственной деятельности.

Младшим из сыновей был весёлый по нраву Матвей, полный тёзка своего отца. В 1888 году он окончил Императорский Московский университет (юридический факультет), причём завершил обучение блестяще, с учёной степенью кандидата права. В дальнейшем братья произвели раздел наследуемого имущества, и родовым имением «Чуйке» стал владеть Александр. Он много работал, построил просторный дом и создал образцовое аграрное предприятие. Фотография отражает именно этот период его деятельности, когда он постоянно жил в имении и в его внешности ещё не было лоска городского начальника.

Александр был женат на Ольге Онуфриевне Уточкиной, в их семье росли пятеро детей. Со временем аграрное производство в имении «Чуйке» было так хорошо отлажено, что могло существовать без личного участия хозяина. Тогда Александр вернулся в Симферополь (1901) и с присущей ему энергией приступил к активной общественной работе.

Сфера его интересов отличалась большим разнообразием. Опытный аграрий, он состоял членом различных экспертных комиссий, был награждён золотыми и серебряными медалями за достижения в развитии коневодства, много занимался благотворительностью, был членом правления общества «Детская помощь» (1902–1912), руководил строительством детской больницы (1903), помогал малоимущим ученикам реального училища, состоял присяжным заседателем Симферопольского окружного суда (1905). Неудивительно, что в 1905 году его избрали депутатом Симферопольской городской думы, в 1906-м он стал депутатом Симферопольского уездного земского собрания, в 1907 году был избран в руководящий состав городского управления. В 1908 году он участвовал в организации Симферопольского отделения Императорского Русского музыкального общества и был назначен одним из его первых директоров. О деятельности Александра Матвеевича напоминает сквер у железнодорожного вокзала, основанный по его инициативе в 1911 году.

Служение Симферополю

Успешное развитие дореволюционного Симферополя связано с именем Василия Александровича Иванова (1861–1919). В мае 1909 года он был избран городским головой, а в июле 1911-го Александр Шлее стал его заместителем. Тандем этих личностей оказался плодотворным. Василий Иванов – учёный, исследователь, кандидат физико-математических наук. Александр Шлее – безупречный хозяйственник, обладавший широким кругом познаний и интересов. Каждый из них с высочайшей ответственностью относился к своим обязанностям. Находясь во главе городской думы и управы, они всесторонне развивали городское хозяйство. Среди наиболее значительных достижений того времени: водопровод и водосборные сооружения, Городской общественный банк, доходы которого поступали на развитие Симферополя, электрификация города, создание трамвайного сообщения.

А.М. Шлее хорошо разбирался в финансовых вопросах. В соответствии с распределением обязанностей между городским головой и членами управы, Александр Шлее отвечал за ведение финансовых операций с кредитными учреждениями (городское управление широко использовало практику крупных займов). Изыскание средств для развития муниципального хозяйства всегда оставалось важной задачей местной власти. В 1909 году Шлее был избран председателем торговой комиссии и озадачился наполнением городской казны. Существенным источником доходов в то время служили налоги с корпусов, сдаваемых в аренду на городском базаре. Александру Матвеевичу удалось благоустроить и расширить базарную площадь, в связи с чем возросли доходы в бюджет города.

Спустя годы Владимир Налбандов рассказал об этом периоде и описал облик Александра Шлее: «Каждый день с раннего утра можно было видеть (на базаре) его высокую, широкоплечую фигуру с неизменной тростью в руке, шагающую в толпе… Все его знали, все его уважали, все ему верили – и его боялись, если что-нибудь было не в порядке. И через несколько лет наш базар нельзя было узнать». И далее: «Борьба с обвешиванием, чистота базара и магазинов и, конечно, взимание городских сборов – всё это было делом Александра Матвеевича, и он делал это мастерски. Его знали и ему верили, и потому повиновались без шума и крика и беспрекословно». В воспоминаниях отражено и отношение депутатов городской думы к деятельности Александра Шлее: «Его всегда короткие и, я бы сказал, застенчивые доклады никогда не встречали возражений, ведь все понимали, что Александр Матвеевич знает это дело лучше всех, он всё обдумал и нужно только поставить думскую печать на его решение».

Благодаря результативной деятельности думы и управы, Симферополь успешно развивался. В 1910 году в Екатеринославе состоялась Южно-Русская выставка – своеобразный смотр достижений южных городов Российской империи. Деятельность Симферопольского городского управления получила достойную оценку – Малую золотую медаль.

Симферополь заметно преобразился к 1914 году, на его улицах светились электрические фонари, работала телефонная связь, в конце июля по городу «побежали» новенькие вагоны, вызывая радостное изумление прохожих: началось трамвайное сообщение.

Лихолетье

Работа городской управы существенно усложнилась в период Первой мировой войны. Возникли проблемы с обеспечением населения продовольствием, углём, керосином. Во время Гражданской войны, когда власть в Крыму многократно менялась, городскую управу то распускали, то снова возвращали ей полномочия. Муниципальное хозяйство пришло в упадок, но надо было содержать водопровод, больницы, пожарные обозы, выплачивать зарплату работникам этих учреждений – и всё время что-то предпринимать, чтобы изыскать средства. Работа в городской управе была очень сложной, люди не выдерживали нервного напряжения и отказывались от должности. Только два человека стабильно оставались в руководстве Симферополя: городской голова Василий Иванов и его заместитель Александр Шлее.

Василий Александрович Иванов скончался 26 октября 1919 года в возрасте пятидесяти восьми лет. Последние сведения о деятельности А.М. Шлее также относятся к 1919 году, более не удалось найти сообщений о его жизни. Но его имя осталось в истории Симферополя. Он служил городу как в период наивысшего экономического развития Российской империи (1913), так и в сложное время Первой мировой войны, Октябрьского переворота, Гражданской войны, интервенции. Выбрав однажды путь общественного служения, остался верен слову, делу, присяге.

Шипка: последняя обитель

В 2014 году мне неожиданно позвонил из Минска известный белорусский писатель и сценарист Вячеслав Бондаренко:

– В Болгарии обнаружено место упокоения Александра Матвеевича Шлее.

Выяснилось, что жизненный путь А. М. Шлее завершился 17 ноября 1938 года в Приюте для престарелых и хронических больных Российского Общества Красного Креста (село Шипка, Болгария). Восстановление заброшенного русского погоста на Шипке началось после пронзительной статьи Вячеслава Бондаренко, опубликованной в 2010 году. Откликнулись неравнодушные люди из России, Болгарии, Белоруссии, начались субботники по расчистке территории, а также исследование архивов. В 2016 году издана книга В. Бондаренко «Русский некрополь на Шипке». Среди многочисленных эмигрантов опубликовано и имя Александра Матвеевича Шлее (1859–1938). Позже мне стало известно, что в эмиграции он бедствовал. Другого гражданства не принял, имел нансеновский паспорт, подтверждавший статус беженца из России.

Искренняя благодарность Вячеславу Бондаренко и Гине Хаджиевой, жительнице города Шипка, за кропотливую исследовательскую работу в архивах и выявление имён граждан, для которых русская колония на Шипке стала последней обителью.