Общее дело

Как создать Товарищество собственников недвижимости

Мы продолжаем публиковать ответы на наиболее распространённые вопросы, связанные с жизнью крымчан в правовом поле РФ. Сегодня мы расскажем, как создать Товарищество собственников недвижимости. Ваш юрисконсульт — ­Артем Шабанов.

Общее понятие, частные интересы

Товарищество собственников недвижимости (ТСН) — организационно-правовая форма некоммерческих организаций. Согласно части первой Гражданского кодекса РФ, это «добровольное объединение собственников недвижимого имущества (помещений в здании, в том числе в многоквартирном доме, или в нескольких зданиях, жилых домов, дачных домов, садоводческих, огороднических или дачных земельных участков и т. п.), созданное ими для совместного владения, пользования и в установленных законом пределах распоряжения имуществом (вещами), в силу закона находящимся в их общей собственности или в общем пользовании, а также для достижения иных целей, предусмотренных законами» (п. 1 ст. 123.12).

Наиболее распространенными видами ТСН являются товарищества собственников жилья, а также садоводческие и огороднические некоммерческие товарищества.

Создание ТСН начинается с подготовки Устава. Согласно пункту 1 статьи 52 Гражданского кодекса РФ, Устав является основным документом, регулирующим деятельность ТСН.

В соответствии с законодательством РФ, в устав ТСН следует включать данные:

- о его наименовании, содержащем словосочетание «товарищество собственников недвижимости»;

- его местонахождении;

- предмете и целях деятельности этого товарищества;

- составе и компетенции его органов;

- порядке принятия решений такими органами, в том числе по проблемам, решения по которым принимаются единогласно либо квалифицированным большинством голосов;

- другой информации, предусмотренной законом.

Состав таких сведений зависит от вида ТСН. В частности, устав ТСЖ (товарищество собственников жилья) должен также содержать порядок возникновения и прекращения членства в товариществе, состав и компетенцию ревизионной комиссии (ревизора) товарищества, устав СНТ (садовое некоммерческое товарищество) или ОНТ (огородническое некоммерческое товарищество) - права, обязанности и ответственность членов товарищества, порядок ведения реестра членов товарищества, внесения взносов, приобретения и создания имущества общего пользования и т.д.

Особенности управления

ТСН – это сравнительно молодая организационно-правовая форма управления недвижимостью, которая охватывает более широкую группу объектов управления. Теперь это не только многоквартирные дома, но и садоводческие товарищества, участки; огороднические некоммерческие объединения; помещения в здании или даже нескольких зданиях; нежилые помещения; дачные дома и т. д.

Также необходимо знать и об особенностях управления ТСН. Здесь, в частности, используется такая форма, как общее собрание собственников недвижимости. На общем собрании собственников недвижимого имущества принимается, в частности, решение о создании товарищества собственников недвижимости, утверждении его устава и образовании органов ТСН.

Особенности проведения указанного собрания и принятия решений могут устанавливаться отдельными законами для определенного вида ТСН. Так, решение о создании ТСЖ считается принятым, если за него проголосовали собственники помещений в многоквартирном доме, обладающие более 50% голосов от общего числа голосов собственников помещений в этом доме. Устав ТСЖ принимается большинством голосов от общего числа голосов собственников помещений. Собрание может быть проведено посредством очного, очно-заочного или заочного голосования.

Решение об учреждении СНТ или ОНТ принимается посредством очного голосования единогласно всеми учредителями. При этом количество учредителей товарищества не может быть менее семи.

Решение общего собрания оформляется протоколом в письменной форме и подписывается, в частности, председателем собрания, его секретарем, учредителями товарищества (всеми собственниками помещений в МКД, проголосовавшими за принятие указанных решений).

Для государственной регистрации ТСН следует обратиться с необходимыми документами в ИФНС России по месту нахождения постоянно действующего исполнительного органа ТСН.

За государственную регистрацию ТСН уплачивается государственная пошлина в размере 4 000 руб. При наличии возможности обращения с заявлением и уплаты госпошлины через порталы госуслуг и иные порталы, интегрированные с ЕСИА, госпошлина рассчитывается с коэффициентом 0,7.

ТСН считается созданным, а данные о нем считаются включенными в ЕГРЮЛ со дня внесения соответствующей записи в указанный реестр. Срок государственной регистрации ТСН составляет три рабочих дня со дня представления необходимых документов в регистрирующий орган.

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