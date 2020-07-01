День скорби

3 июля 1942 года завершилась героическая 250-дневная оборона Севастополя от немецко-фашистских захватчиков

Историки в один голос признают, что боевые действия Черноморского флота, Приморской армии и населения города в деле защиты главной военно-морской базы Севастополь с 30 октября 1941 года по 2 июля 1942 года являются важнейшим этапом в борьбе советских войск за Крым во время Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. В борьбе за Севастополь враг потерял, по разным оценкам, около трех сотен тысяч солдат и офицеров.

«Был и будет нашим»

Все 250 дней обороны в Севастополе продолжала выходить газета «Маяк коммуны», орган горсовета. И хотя формат во время тяжёлых военных будней уменьшился до размера ученической тетради, редакция печатного издания старалась сделать его максимально информативным. Газетные страницы изобиловали фактами героизма на фронте и в тылу, передовица поддерживала в людях боевой дух и звала на свершение новых подвигов.

Вот лишь несколько примеров газетных заголовков и опубликованных в июне 1942 года призывов: «Пусть каждый из нас будет героем Севастопольской обороны!», «Севастополь был и будет советским!», «Все силы на разгром фашистских варваров!», «Выше бдительность, организованность и дисциплину!», «Вперёд, на новые героические подвиги во имя победы, во славу любимой Родины!».

Горожане зачитывали «Маяк коммуны» буквально до дыр.

Ещё не конец

21 июня фашисты сбросили на Севастополь около трёх тысяч фугасных бомб и ещё несколько тысяч зажигательных.

25 июня гитлеровские бомбардировщики разбомбили знаменитую панораму «Оборона Севастополя 1854-1855 годов». «Маяк коммуны» писал об этом трагическом событии: «Совершён акт неслыханного в истории человечества, дикого, разнузданного варварства. Лишь люди, потерявшие всякий человеческий облик, превратившиеся в диких зверей, способны были поднять руку на такой памятник мировой культуры, каким являлась Севастопольская панорама!»

26 июня войска противника приблизились к Инкерману. И тогда городские организации вынуждены были приступить к эвакуации гражданского населения из штолен спецкомбината №2 и электростанции в менее опасные районы города.

27 июня прекратила подачу электроэнергии СевГРЭС-1, поскольку войска противника обстреливали станцию прямой наводкой. Остановилась работа на спецкомбинате №1. В ночь на 28 июня всех работников этого предприятия вывели в выход, пробитый в сторону Ново-Троицкого тоннеля.

28 июня городской комитет обороны принял решение об эвакуации значительной части актива. Продолжалась эвакуация раненых и гражданского населения.

Поздно вечером 29 июня командование Севастопольского оборонительного района переехало на новый командный пункт – 35-ю батарею береговой обороны на Херсонесском мысе. Ночью городской комитет обороны дал указание вывести из строя электростанцию, спецкомбинат №1, ряд объектов на Морском заводе и на железнодорожном узле. Той же ночью это указание на большинстве объектов выполнили. К этому времени немцы уже заняли Инкерман, подошли к Сапун-горе, заняли Балаклаву.

30 июня немецко-фашистские войска вышли к Малахову кургану, прорвались на Куликово поле. В самом Севастополе, близ центра города, шли кровопролитные бои. В этот же день был получен приказ Ставки об оставлении Севастополя.

От советского Информбюро

4 июля 1942 года в газетах и по радио было обнародовано сообщение Информбюро об оставлении нашими ­войсками Севастополя. В нём говорилось: «По приказу Верховного Командования Красной Армии 3 июля советские войска оставили город Севастополь… В боях за Севастополь немецкие войска понесли огромные потери, приобрели же руины… Севастополь оставлен советскими войсками, но оборона Севастополя войдёт в историю Отечественной войны Советского Союза как одна из самых ярких её страниц. Севастопольцы обогатили славные боевые традиции народов СССР. Беззаветное мужество, ярость в борьбе с врагом и самоотверженность защитников Севастополя вдохновляют советских патриотов на дальнейшие героические подвиги в борьбе против ненавистных оккупантов…»

В тот же день газета «Правда» на первой полосе опубликовала следующие слова: «Подвиги севастопольцев, их беззаветное мужество, самоотверженность, ярость в борьбе с врагом будут жить в веках, их увенчает бессмертная слава».

Журнал «Партийное строительство» констатировал: «Каждый советский город, каждое село, каждый метр родной земли надо защищать по-севастопольски».

Прошло меньше двух лет, и к исходу 9 мая 1944 года город русской славы Севастополь был полностью освобождён от фашистских оккупантов. Советское Информбюро сообщало: «Сломив упорное сопротивление противника, наши войска ночью, несколько часов тому назад, штурмом овладели крепостью и важнейшей военно-морской базой на Черном море – городом Севастополем. Тем самым ликвидирован последний очаг сопротивления немцев в Крыму, и Крым полностью очищен от немецко-фашистских захватчиков».

Дань памяти

В ознаменование подвига севастопольцев 22 декабря 1942 года была учреждена медаль «За оборону Севастополя». Ею наградили свыше 50 тысяч человек.

В 2014 году в парке Победы в Севастополе торжественно открыли Мемориал защитникам Отечества, павшим и пропавшим без вести при освобождении Севастополя в годы Великой Отечественной войны.

8 мая 2015 года в городском парке Победы появилась памятная стела, посвященная героям обороны и освобождения Севастополя.

Законом города Севастополя от 10 марта 2015 года № 122-ЗС «О праздниках и памятных датах города Севастополя» установлена памятная дата 3 июля – День памяти и скорби (окончание II героической обороны города Севастополя 1941-1942 годов).