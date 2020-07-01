Народный адмирал

Мистическая цифра в судьбе Павла Нахимова

23 июня (5 июля) одному из самых ярких представителей школы русского военного искусства, прозванному благодетелем флота, исполняется 218 лет со дня рождения. Об этом человеке написано немало книг и ещё больше статей. Его именем названы бухта и полуостров в Корее, площади, улицы и корабли. О нем снят художественный фильм, ему поставлены памятники, в его честь учреждены орден и медаль, его имя носит военно-морское училище. Казалось бы, о славном адмирале известно всё. Но...

Две даты рождения

Исследуя биографию знаменитого адмирала, обращаешь внимание на то, что цифра «2» буквально преследовала его всю жизнь, да и после смерти тоже... Некоторые историки склонны оспаривать официальную дату рождения Павла Нахимова. Сомнения по этому поводу они основывают на сопоставлении прописанных в метрических документах сведений с Православным церковным календарём. Мол, известно, что мальчик родился «в день празднования Владимирской иконы Божией Матери (6 июля по новому стилю), накануне праздника Рождества честного славного Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна (7 июля по новому стилю). Следовательно, родился не 5 июля, а на день позже. Известно также, что некоторое время считалось, что Нахимов родился в 1803 году, а не в 1802-м. Так, по распоряжению Севастопольского отдела на политехнической выставке в 1872 году вышла брошюра «Адмирал Павел Степанович Нахимов». В примечании к первой странице отмечается: «До сих пор во всех биографиях говорилось, что П.С. родился в 1803 году, но это не верно; он родился, как видно из копии метрическаго свидетельства, хранящейся у П.В. Воеводскаго, в 1802 году».

Две малые родины

Больше столетия длился спор о том, где родился Павел Степанович. В качестве малых родин адмирала одни исследователи называли село Волочек Андреевского района Смоленской области, другие – село Городок Вяземского района той же области. Окончательная точка в споре, казалось бы, была поставлена спустя век после смерти адмирала, в середине 50-х годов прошлого столетия. В феврале 1956 года начальник Смоленского областного государственного архива А. Иделевич в короткой заметке, опубликованной в газетах «Рабочий путь» и «Ленинский путь», сообщал о том, что найден документ, точно указывающий место рождения героя: «Вопрос о точном месте рождения адмирала Павла Степановича Нахимова оставался долгое время спорным… Сейчас этот вопрос уже не является спорным. В Смоленском областном государственном архиве при выявлении документальных материалов о месте рождения Нахимова П. С. в фонде духовной консистории найдена в метрической книге церкви села Спаса Вяземского уезда за 1802 год запись: «Числа 23, месяца июня, Сельца Городок у господина майора Степана Михайловича, сына Нахимова, с женой его Федосией Ивановной родился сын Павел, крещен священником Георгием Овсянниковым 27 числа, а при крещении его восприемниками были господин Сычевской округи подпоручик Николай Матвеев, сын Нахимов, да девица Анна Степановна, дочь Нахимова». Запись сделана по-славянски. Таким образом, на основании найденного документа можно считать окончательно установленным, что родиной нашего прославленного земляка, адмирала П. С. Нахимова является не село Волочек Андреевского района, а село Городок Вяземского района Смоленской области».

Но за четыре года до этой первой из целого ряда публикаций, подтверждающих статус села Городок в качестве малой родины адмирала, а именно в 1952 году, село Волочек и Волочковский сельский совет решением правительства переименованы в село Нахимовское и Нахимовский сельский совет Андреевского района Смоленской области. Позже в энциклопедиях и топонимических словарях этот казус смогли более менее красиво обосновать, мол, село Волочек стало селом Нахимовским, потому как здесь некогда жили родственники великого флотоводца.

Дважды запечатлённый

На весь мир известна панорама «Оборона Севастополя». 6 (18) июня 1855 года защитники города отразили ожесточенный штурм Малахова кургана и укреплений Корабельной стороны, предпринятый англо-французскими войсками после 9-месячной осады города. Опираясь на вполне достоверные исторические факты, автор панорамы Франц Рубо включил в композицию своего монументального живописного произведения адмирала Павла Степановича Нахимова. В день штурма адмирал Нахимов действительно находился на Малаховом кургане и действительно руководил войсками. Но специальная комиссия из Петербурга захотела внести в полотно цензурные правки – от Рубо потребовали заменить Нахимова на главнокомандующего князя Горчакова, которого в день сражения на Малаховом кургане не было и в помине. Причина была проста: при дворе не любили «отца-благодетеля», как называли Нахимова матросы, слишком прямолинейному адмиралу не могли простить его «Лучше бы они мне бомб прислали!», брошенное в ответ на царскую награду.

Рубо против исторической правды грешить отказался. Он отбил атаки этой и трёх последующих комиссий и таки открыл панораму. Но в 1909 году панораму перевезли в Петербург для показа Николаю II. И по настоятельной просьбе государя Нахимова всё-таки закрыли облаком дыма. Фигура адмирала Нахимова была восстановлена, когда в конце 20-х годов ученик Рубо, советский художник М. Б. Греков, реставрировал панораму.

Дважды похороненный

28 июня (10 июля) 1855 года Нахимов был смертельно ранен в голову на Корниловском бастионе Малахова кургана. Умер адмирал 30 июня (12 июля), не приходя в сознание. Позже, когда Севастополь захватили союзнические войска, мародёры проломили крышки гробов адмиралов и похитили золотые эполеты с их мундиров. Об этом свидетельствует приведённый во многих исторических монографиях «Акт о глумлении англо-французских захватчиков над могилами русских адмиралов Лазарева, Корнилова, Нахимова, Истомина», датированный 11 апреля (23 апреля) 1858 года, составленный по результатам осмотра усыпальницы адмиралов.

После Октябрьской революции адмиралов посчитали «приспешниками царского режима». В начале 30-х годов прошлого века Владимирский собор был закрыт, а его помещение отдали под ­авиамоторные мастерские. Усыпальницу адмиралов засыпали землёй и мусором.

16 октября 1991 года в газете «Известия» появилась статья Б. Коржавина «Кощунство». В ней рассказывалось, что во Владимирском соборе в Севастополе, где, как считается, покоятся останки адмиралов Лазарева, Нахимова, Корнилова и Истомина, на самом деле останков нет. Имеется только памятный знак, на который введённые в заблуждение люди и возлагают цветы. Оказалось, что долгое время о том, где находятся останки адмиралов, вообще не было известно.

Годом позже из публикаций в центральных СМИ выяснилось, что останки адмиралов хранятся в коробке из-под фруктов в кладовой ленинградской коммуналки, в которой проживал студент-археолог, участник раскопок во Владимирском соборе.

В 1992 году силами Черноморского флота состоялось перезахоронение. Останки адмиралов, помещённые в гробы, накрытые Андреевским флагом, из Оборонительной башни Малахова кургана по Аполлоновой балке доставили на стоящий у пристани тральщик. Корабль с приспущенным флагом доставил останки адмиралов во Владимирский собор, где они и были захоронены во второй раз.