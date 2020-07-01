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Чемоданное настроение

Ещё в мае россияне не планировали отдыхать, теперь же массово скупают товары для путешествий

Пандемия COVID-19 внесла некоторую сумятицу в умы. И многие, отчаявшись, махнули рукой на предстоящий летний отдых. Но ограничения постепенно снимаются. С 1 июля крымские курорты готовы принимать гостей. И планы вновь приходится пересматривать. Ведь, как оказалось, отдыхать в этом году можно и нужно, причём не только и не столько от работы, сколько от вынужденного сидения в четырёх стенах.

Терпение и смирение

«Летний отдых в этом году россияне планируют провести преимущественно дома (61%). Каждый третий собирается отдыхать на даче или в саду (31%), каждый десятый будет путешествовать по России, посетит другие города и села (11%). Доля планирующих отдых за границей снизилась по сравнению с прошлым годом и составила 4%», – говорится в результатах исследования ВЦИОМ, обнародованным в конце мая текущего года. В Крыму и на Черноморском побережье Кавказа на тот момент планировали отдохнуть всего лишь 5–6% россиян.

Среди причин, из-за которых некоторые россияне останутся дома, называются нехватка финансов (36%), коронавирус, самоизоляция и закрытые границы (25%). Свои первоначальные планы на отпуск в нынешнем году поменяли 29% россиян, главная причина перемен – пандемия коронавируса (70%).

Надежда оживает первой

Но уже в июне ситуация стала меняться.

В период с 1 по 18 июня продажи чемоданов выросли на 64% по сравнению с теми же числами мая, передавало ТАСС, ссылаясь на исследовании онлайн-ритейлера Wildberries.

Продажа пляжных ковриков выросла на 460%, пляжных полотенец – на 173%, надувных матрасов – на 324%, нарукавников – на 306% и плавательных жилетов – на 397%.

Кроме того, выросли продажи летней одежды и обуви, в том числе пляжной: сарафанов (+199%), шорт (+161%), топов (+86%), футболок (+32%), раздельных (+401%) и слитных (+323%) купальников, плавок (+364%) и парео (+263%). Босоножки стали продаваться на 163% активнее, мюли – на 188%, сандалии - на 118%, а шлепанцы – на 48%. Также люди приобретали панамы (+155%), кепки (+214%), солнцезащитные очки (+63%) и солнцезащитные кремы (+180%).

О том, что россияне, ещё не так давно собиравшиеся провести лето на личных дачах, массово собрались на пляжный отдых, сообщило и РБК со ссылкой на результаты опроса «Яндекс.Путешествий».

Согласно полученным данным, таких перспективных путешественников оказалось больше половины – 55%. Еще 31% респондентов забронировали отдых на природе, а 14% - отдых с посещением культурно-исторических достопримечательностей.

При этом из тех, кто уже спланировал поездки, 44% рассчитывают отдохнуть в течение двух недель, 32 процента - неделю, а 10% выделяют для каникул лишь несколько дней.

Также стало известно, что 46% туристов намерены снять частный дом или квартиру на курорте, 42% – остановиться в отеле, а 12% – ночевать в палатках. Свои планы на путешествия участники опроса объяснили сильной усталостью и стремлением отдохнуть (40%), нежеланием оставаться дома (31%), а также нежеланием менять традицию ежегодно отправляться в отпуск (20%).

Мужские правила

Интересно, что большинство исследователей отмечают, что традиционно спорящие об идеальном отпуске мужчины и женщины в этом году имеют ещё больше оснований для разногласий.

К примеру, мужчины отдают предпочтение курортам, дорога до которых не занимает более четырёх часов. Представители сильного пола не только не любят длительные перелёты, они ещё и постоянно думают о том, что их неожиданно могут отозвать из отпуска, попросить срочно прибыть в офис. Именно поэтому сильному полу по душе пришлась просьба премьер-министра РФ Михаила Мишустина не спешить планировать зарубежные поездки. По словам премьера, нужно исключить риск распространения коронавируса и провести отпуск в России. Мол, этим летом отдыхающих смогут принять российские санатории, но при соблюдении рекомендаций Роспотребнадзора.

Вполне в мужском стиле и актуальный этим летом короткий отдых. Мужчины предпочитают отдыхать не более двух недель подряд, но при этом именно отдыхать – расслабившись, попивать прохладительные напитки на берегу моря или у бассейна. У женщин всё с точностью до наоборот. Они жаждут отдыхать максимально долго, при этом практически каждый день проводя время на экскурсиях. И лететь на курорт они готовы 12 часов и больше. Но, увы, в нынешнем году прекрасному полу придётся жить по мужским правилам.

Евгения ПРИЙМАК
Фото Архив «КТ»
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 584 от 3 июля 2020 года

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Просмотров: 346 |   Комментарии (0) Дата публикации: 8-07-2020

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