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СоциумПроблема

Вышли на новый виток

О мусорной проблеме в симферопольском микрорайоне решили рассказать президенту

Мусорный вопрос в симферопольской Каменке вновь в центре внимания. Местные жители, устав искать понимание в стенах кабинетов крымских чиновников, записали видеообращение президенту страны Владимиру Путину. Жители массива опасаются, что расположенный неподалёку мусоросортировочный комплекс в скором времени начнёт функционировать. Детали выясняли наши коллеги, журналисты телеканала «ИТВ».

Опасения...

Пикеты, митинги и обращения в профильные инстанции – всё это история борьбы жителей Каменского массива с многолетней мусорной проблемой. На этот раз люди пошли дальше. За помощью они напрямую обратились к президенту страны. Владимиру Путину жители массива записали видеообращение, в котором просят разобраться в проблеме. Надежда на то, что лидер государства посмотрит видео, каменских жителей не покидает.

Екатерина Артёмина, член садового кооператива «Здоровье»:

«Я думаю, что надежда есть. Потому что в процессе этой борьбы, которую мы ведём уже не один год, у нас появилась масса друзей. Мы будем распространять это обращение везде, где только можно. И очень надеемся, что у нас всё получится».

Основной причиной таких кардинальных мер по борьбе с проблемой на этот раз послужили опасения, что завод в скором времени начнёт функционировать. Такие предположения, по словам жителей массива, возникли после того, как в Госкомитете по ценам и тарифам республики было принято решение включить работу завода в стоимость тарифа на мусор.

Александр Краса, заместитель председателя садово-потребительского кооператива «Здоровье»:

«У нас вызвало тревогу принятие решения Государственным комитетом по ценам и тарифам РК о том, чтобы завод включить в тариф. То есть Экопромкрым с 6 июля до конца 2020 года включён в тариф. Теперь он должен работать, потому что мы будем оплачивать».

Алексей Нестерчук, местный житель:

«Этот мусорный полигон когда работал, у нас был и мусор, и пакеты, и всё. Просто невозможно было. Закрыли свалку, почистили поле, и теперь стало красиво. Тут вопрос об экологии. Он исчез, но опять же нам ставят рядом второй мусорный завод».

... и опровержения

За разъяснением ситуации журналисты обратились в Госкомитет по ценам и тарифам РК. Информацию о повышении тарифов на услуги единого оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами – в ведомстве опровергли.

Андрей Удалый, заведующий отделом государственного Комитета по ценам и тарифам РК:

«Эти опасения абсолютно не оправданы. Тариф регионального оператора УПК «Крымэкоресурсы» остается без изменений до конца этого года как минимум. Мы опубликуем на своём сайте все изменения о тарифах. Тариф на сортировку на 2020 год не включён в состав тарифов регионального оператора».

Информацию о начале работы мусорного завода опровергли и в Министерстве ЖКХ РК. По словам представителя ведомства, с 15 июня деятельность предприятия была приостановлена. И окончательного решения по его дальнейшему функционированию пока не принято. Рассматривается два варианта развития событий.

Анатолий Половинец, официальный представитель Министерства ЖКХ РК:

«По поручению председателя Совета министров Республики Крым, с 15 июня на территории комплекса мусороперегрузка не осуществляется, и в настоящее время правительством Республики Крым рассматриваются два варианта решения вопроса по Каменке. Первый вариант – продолжение функционирования мусоросортировочного комплекса и второй – перенос данного объекта на другой земельный участок».

Нина АРХИПОВА
Фото стопхламкрым.рф
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 585 от 10 июля 2020 года

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Просмотров: 101 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 15:14

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