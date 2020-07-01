Отринув страх

Как отмена ограничений в Крыму повлияла на распространение вируса?

Россия и другие страны снимают ограничения, связанные с коронавирусом. Открываются кафе и рестораны, спортзалы и бани, пляжи и парки. Люди выходят из самоизоляции, забывая про маски и социальное дистанцирование. Крым тоже уже перешёл на ослабленный режим повышенной готовности. Это случилось более месяца назад – 18 мая. Изменилась ли с тех пор динамика распространения вируса по полуострову? И когда ждать очередного ужесточения режима?

Тонкости статистики

Несмотря на всеобщую расслабленность и погружение в летние хлопоты, пик заболеваемости короновирусом в мире всё ещё не пройден, заявляет Всемирная организация здравоохранения. Специалисты отмечают, что если в первые 12 недель пандемии в мире выявили 400 тыс. случаев, то теперь такие показатели регистрируются каждые несколько дней. «Вспышка ускоряется, и мы ещё не вышли на пик эпидемии», – констатирует гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус.

По данным ВОЗ, сейчас количество заражённых в мире превышает 11,4 млн человек. Более полумиллиона больных скончались. Одни страны сумели снизить уровень смертности, однако есть государства, где количество умерших продолжает расти. Особенную озабоченность ВОЗ вызывает ежедневный прирост заражённых. Если в апреле и мае по всему миру за сутки регистрировали около сотни тысяч новых случаев, то теперь этот показатель вырос до 200 тысяч. Причём эксперты не связывают высокий процент выявления инфицированных с массовым тестированием здоровых граждан: дело в том, что вирус по-прежнему «набирает обороты».

В Крыму число заражённых также растёт вполне уверенными темпами. Надо сказать, слежка за ежедневно публикуемой статистикой не даёт адекватного представления о скорости распространения коронавируса по полуострову. Другое дело – оценить месячные показатели. Так, за апрель общее число заражённых COVID-19 в Крыму увеличилось на 144 человека, за май – на 227 человек, а по итогам июня прирост составил 319 человек. Из этих цифр становится очевидным, что количество инфицированных после начала отмены ограничительных мер растёт в арифметической прогрессии. Тревожная статистика, что и говорить.

В правительстве республики, однако, уверяют, что резкое увеличение числа заражённых связано с тем, что большое количество заражений случились в конкретном очаге – на некоем строительном объекте. Когда инфекция была обнаружена, всех рабочих определили на карантин прямо в стройгородке.

«Мы ожидали, что будет большое количество заражений. Это не по всей республике, не широкомасштабный разнос инфекции, а локальная ситуация, – заявляют в правительстве. – Там более 300 строителей находятся на обсервации, поэтому не исключено, что будут ещё новых 20-30 заражений».

Крымская наука, в свою очередь, рапортует, что коронавирус в Крыму стал встречаться существенно реже.

«Сейчас инфекция замедлилась, встречаемость составляет примерно 0,25%, то есть на 400 человек один заражённый, – сообщает вирусолог, доцент кафедры биохимии КФУ им. В.И. Вернадского Владимир Оберемок. – Однако, по моим прогнозам, к концу лета – началу осени встречаемость возрастёт, и мы должны быть к этому готовы. Вот почему темпы тестирования населения на коронавирус в регионе не должны снижаться».

Поскольку наука, оценивая встречаемость инфекции, ориентируется на величину популяции, можно предположить, что заражённых в Крыму стало больше просто потому, что в летнюю пору изрядно увеличилась плотность населения – за счёт многочисленных приезжих.

Избегайте скученности

Действительно, их в республике с каждым днём становится всё больше. Симферопольский аэропорт еженедельно увеличивает количество обслуживаемых рейсов. В частности, самолётов из Москвы в июле стало в пять раз больше, чем в июне. Открыта продажа билетов на поезд «Таврида» по новым направлениям. С 10 июля приехать в Крым можно по «единому» билету, что делает путешествие ещё более доступным.

По прогнозам Министерства курортов и туризма РК, только в июле на полуострове побывает около полутора миллионов российских туристов. При этом жители других регионов России больше не обязаны по прибытии проходить двухнедельный карантин – это требование сохранилось только для гостей с Украины. Единственная мера безопасности, принимаемая в пунктах пропуска, – замер температуры тела у всех приезжих.

Желание наших соотечественников побывать в Крыму более чем понятно: люди засиделись в продолжительной самоизоляции, а заграничные курорты пока недоступны. Однако смутную тревогу вызывает то, каким образом наплыв гостей отразится на эпидемиологической ситуации в регионе. Тем более что основное требование Роспотребнадзора – соблюдение социальной дистанции – уже сейчас нарушается сплошь и рядом.

«Речь идёт в первую очередь о пляжах, на которых туристы должны располагаться минимум в полутора метрах друг от друга, а арендаторы – расставлять шезлонги на безопасном расстоянии, – констатирует министр курортов и туризма РК Вадим Волченко. – Хочется обратиться и к туристам, и к собственникам, и к тем, кто занимается благоустройством пляжей: это ваша обязанность – избегать скученности».

Как будем жить?

Принятие достаточно дерзких решений продолжается по сей день. На днях была отменена обязательная двухнедельная обсервация для жителей Донецкой и Луганской народных республик. Таким образом, в вопросе въезда на территорию полуострова они уравниваются в правах с гражданами Российской Федерации. Решение это, понятное дело, сугубо политическое. Но учитывая плачевную эпидемиологическую обстановку на территории сопредельного государства, через которую жителям Луганска и Донецка придётся добираться в Крым, принятое властями постановление вызывает серьёзную обеспокоенность.

Ещё одно неоднозначное решение: 19 июля лайнер «Князь Владимир» ­возобновит рейсы вдоль черноморского побережья. Весенние круизы, как вы помните, были отменены в связи с распространением коронавирусной инфекции. Теперь, по всей видимости, групповое путешествие в замкнутом пространстве больше не считается опасным. Хотя понятно, что достаточно одного бессимптомного COVID-заражённого на борту, чтобы превратить круизный лайнер в плавучий лазарет.

В целом власти Крыма убеждены, что регион не нуждается в ужесточении ограничительных мер для предотвращения распространения коронавируса, поскольку эпидемиологическая ситуация стабильна. Как заявляют в правительстве республики, «надо уже научиться выживать с теми реалиями, которые есть. Коронавирус от нас никуда не уйдёт, мы это все понимаем». В учёном сообществе с такой позицией солидарны.

«Чтобы прекратить распространение вируса, всех людей нужно посадить по домам и сделать так, чтобы никто не выходил. Причём одновременно по всему миру, – резюмирует вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альтштейн. – Распространение вируса это, безусловно, остановит, но останутся ли люди? Поэтому медицинский фактор важен, но не менее важен и экономический. Если полностью развалим экономику, как будем жить? В таких сложных ситуациях, как мировая пандемия, не всё сводится к медицине».