«Человек играющий»

Социологический портрет крымской молодёжи

В мае специалисты Крымского федерального университета провели опрос, итоги которого легли в основу работы «Молодёжь Крыма – 2020». Ответы молодых крымчан на предложенные вопросы позволили составить их своеобразный социологический портрет. Что волнует молодёжь больше всего? Каким жизненным принципам она следует? Какие ценности ставит на первый план?

Штрихи к портрету

Почему вообще важно делать акцент на изучение общественного мнения именно молодёжи? Исследователи считают, что полученные сведения позволят до некоторой степени заглянуть в будущее, попытаться найти ответ на вопрос: что же будет с Родиной и с нами по истечении нескольких лет? При этом важно учитывать, что молодёжь – достаточно динамичная категория населения. Со временем, при переходе в старшие возрастные группы, взгляды и интересы человека могут меняться. Так что проведённое исследование не даёт точных ответов на вопросы о будущем, но позволяет уловить некоторые тенденции.

Андрей Зоткин, доцент кафедры социологии философского факультета Таврической академии КФУ им. В. И. Вернадского:

«Сразу хочу сказать, что мы получили не цельный портрет, а определённые штрихи. Должен отметить, что в нашем исследовании мы вышли за пределы учебных заведений: опрос проводился среди всех категорий населения в возрасте от 18 до 35 лет во всех регионах полуострова. В общей сложности было опрошено 1034 человека. Данное исследование имеет полное право репрезентировать настроения в молодёжной среде Крыма».

Итак, начнём с показателей жизненного планирования. Эта категория в социологии рассматривается как индикатор стабильности в обществе: чем её больше, тем дальше срок планирования у населения, поскольку людям легче прогнозировать свою жизнь.

Надо сказать, что достаточно большой сегмент крымской молодёжи находится или в состоянии очень краткого планирования, или не планирует свою жизнь вовсе, руководствуясь принципом: будет день – будет пища. Что касается более долгосрочного планирования – на 5-10 лет – к нему оказались готовы лишь чуть больше 15% опрошенных. Такие показатели позволяют говорить о неуверенном состоянии молодёжи в современном мире. Это, кстати, характерно не только для Крыма и России, а для всех стран постсоветского пространства.

Парадоксальное поколение

Что касается брачного поведения, сейчас наблюдается единая тенденция как для Европы, так и для стран бывшего СССР – отдаление сроков создания семьи. Однако в Крыму значительный сегмент опрошенных всё-таки придерживается традиционного мнения, что вступать в брак нужно в 20-25 лет.

Интересно, что 20% опрошенных вообще не имеют определённых планов по поводу создания семьи. Причина тому, говорят социологи, в инфантилизации, неуверенности, нежелании брать на себя ответственность.

Евгений Чёрный, декан факультета психологии Таврической академии КФУ им. В. И. Вернадского:

«Человек сначала хочет выстроить свою жизнь, карьеру, обеспечить себя материально, а уже потом создавать семью. Можно сказать иначе: он сначала хочет самореализоваться, а затем уже брать на себя ответственность за других людей. С другой стороны, есть определённый момент инфантилизации: молодые люди позднее становятся зрелыми. Многие предпочитают проводить время за компьютерными играми. Феномен homo ludens – «человека играющего». Но, может быть, для большинства людей попросту нет других возможностей?»

На генеративное поведение (планы на деторождение) крымчан неизбежно продолжает влиять вестернизация взглядов – она имеет место, хотим мы того или нет. Соответственно, наблюдается переход к иному типу демографического производства. Например, если раньше было попросту немыслимым совсем не иметь детей, причём делать такой выбор сознательно, то теперь в подобном решении нет ничего экстраординарного.

Отвечая на вопрос «Что может помешать вам завести детей?» большинство респондентов сослались на экономические факторы: материальные трудности и отсутствие жилья. Многие говорили о необходимости самореализации: в карьере или творчестве. Почти четверть опрошенных заявили, что их пугает слишком высокий уровень ответственности.

Интересно, что с точки зрения результатов исследования экономические факторы существенно корректируют социальное поведение молодых людей, несмотря на зов инстинкта к воспроизводству. При этом парадокс: состоятельные люди зачастую либо вовсе отказываются от продолжения рода, либо сводят количество детей к минимуму – один-два ребёнка в семье. Активнее всего воспроизводством занимаются как раз достаточно бедные люди. Часто даже лишённые жилья и постоянной работы.

Рождены свободными

Ещё один интересный срез: как сейчас группируется молодёжь? С кем люди нового поколения себя идентифицируют? О какой группе могут сказать «Это – мы»?

На первом месте оказалось группирование по интересам. Многие объединяются по принципам одинакового образования, общей профессии, по гражданской идентичности. Интересно, что вариант группирования по принципу схожего достатка, который был бы характерен для других возрастных групп, для молодёжи не работает.

Что касается интересов, наиболее привлекательными сферами для самореализации опрошенные назвали бизнес, культуру и науку. Наименьший интерес у нынешней молодёжи вызывают политика и религия.

Андрей Зоткин:

«Представления о том, что молодёжь является пассивной группой, которая по большей части живёт в виртуальном пространстве, далеко не соответствуют действительности, как показали результаты нашего исследования. Да, проблема всё большей интеграции в виртуальную реальность существует. Тем не менее, у молодых людей есть и иные способы активности и социальной жизни. Это национально-культурные праздники и фестивали, научно-образовательные мероприятия, спорт. Лишь четвёртая часть опрошенных ответила, что не принимает участия в каких-либо формах общественной жизни».

И ещё. Исследование выявило очень важную тенденцию: нынешняя молодёжь ориентирована на внешний мир и не желает замыкаться на чём-либо, негативно реагируя, если её свободу каким-то образом сковывают.