В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время



Говорят, что... Голливудская звезда проводит в Симферополе рекламные акции

Поговаривают, что в крымской столице неподалёку от Куйбышевского рынка был замечен сам Брэд Питт. Креативные симферопольские торговцы «наняли» его рекламировать свои товары. Люди актёра не осуждают, мол, «кушать-то хочется, вот мужик и крутится, как может». Конечно, хотелось бы, чтобы лицо у звезды, взявшейся осваивать новые горизонты, было попроще, но, видимо, смокинг обязывает.