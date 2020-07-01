В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время

Говорят, что... в крымской столице разваливается детская больница Говорят, в Симферополе разваливается Детский кожно-венерологический диспансер, расположенный по адресу: ул. Крылова, 1. Речь, правда, идёт не о здании медицинского учреждения, а о его заборе. Если зайти, так сказать, с тыла, взору открывается шаткая стена из ракушняка, готовая в любую минуту обрушиться на голову случайному прохожему. «Больница ничего не предпринимает, к кому можно обратиться? Страшно ходить, уже два раза обваливался, и вот остался кусок под наклоном, который скоро тоже упадёт!» – пишут симферопольцы в соцсетях. Фома СЛУХАЧЁВ

Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 586 от 17 июля 2020 года Еще статьи: Говорят, что... филармония навевает на горожан грусть Говорят, что... разваливается здание школы Говорят, что... спортплощадка разваливается Говорят, что... симферопольцы возмущены состоянием детской поликлиники Детская больница переполнена?