Гранитный пляж и онлайн-карта, или Шторм как проверка на прочность

Несмотря на то что купальный сезон в этом году был открыт с большим опозданием в связи с эпидемией коронавирусной инфекции, севастопольские власти и операторы городских пляжей оказались к нему явно не готовы. Так, в настоящее время в городе находится 34 официальных пляжа. При этом три городских пляжа: «Мраморный», «Городской» в Балаклаве и «Ушакова балка» – до сих пор так и остаются закрытыми...

Качество оставляет желать...

По данным Департамента городского хозяйства, в ходе проверок пляжей операторам было выдано свыше ста предписаний. Основные из них касались качества уборки городских пляжей операторами и в основной своей массе были быстро устранены.

Евгений Горлов, и. о. директора Департамента городского хозяйства:

«Есть, конечно, замечания в части кратности уборки, они откорректированы. В субботу и воскресенье проводили с операторами беседу. Сегодня у них уже более насыщенная программа, и детей привлекает, анимационные шоу всякие. Меня шоу не волнуют. Меня волнует, чтобы было чисто! Санитарное состояние, санитарная очистка, графики поменяли, уборку производим. Контроль ведётся ежедневный».

При этом качество городских пляжей до сих пор оставляет желать лучшего и сильно возмущает горожан и гостей города.

Михаил Развожаев, временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя:

«Берите, делайте там комиссию, назначайте ответственных за каждый пляж и там в режиме реального времени просто мониторьте. Вот эти горы мусора, это всё не пойдет. Туалеты должны быть. Нет там стационарных, пусть привозят, выставляют. Должно быть всё в какой-то логике, всё равно. Потому что пиво продавать и всё остальное – это они быстро все организовывают. А туалет поставить элементарно, на неделю растягивается решение вопроса».

Теперь же власти Севастополя подготовили для отдыхающих онлайн-карту местных пляжей, на которой обозначены места, где сегодня безопасно купаться. На онлайн-карте видна обстановка на пляжах и как она меняется в режиме реального времени, а также фиксируются имеющиеся на них загрязнения.

Департамент городского хозяйства «информирует о действующих на сегодня местах массового отдыха (пляжах) на водных объектах в городе Севастополе и призывает горожан и приезжих пользоваться оборудованными и безопасными местами для отдыха», – сообщается на сайте Правительства.

Также в городе опасными для жизни из-за угрозы обвалов признаны еще 13 диких пляжей. На них планируется установить информационные таблички в ближайшее время. К примеру, у мыса Лермонтова (дачный массив Фиолент) угрозу представляет глыба известняка весом около 20 тонн, подтопленная дождями и оторвавшаяся от склона. Также угрозу обрушений выявили в районе СНТ «Сатурн».

Как сообщают в МЧС, рыхлый грунт, насыщенный влагой, не выдержав нагрузку собственного веса, молниеносно сходит на берег, не оставляя шанса на выживание людям, попавшим под обвал.

Таким образом, обвалоопасными в районе Севастополя признаны пляжи в районе от мыса Херсонес к мысу Фиолент и до бухты Ласпи, Радиогорка – Учкуевка и далее от мыса Лукулл до поселка Угловое.

Неудобное море

Еще одной, пожалуй самой эпичной новостью относительно пляжей стало уничтожение небольшим штормом только что уложенной плитки на центральном севастопольском пляже «Хрустальный». Напомним, что данная плитка была уложена оператором меньше месяца назад и уже пришла в негодность. Так, впервые ее смыл шторм 8 июля, а на этой неделе ситуация повторилась.

Сергей Колюжный, генеральный директор ООО «Пляж Хрустальный»:

«Мы брали на себя риски, когда плитку устанавливали, что, если её смоет штормом и другими стихийными бедствиями, мы это будем восстанавливать. Хорошо, что шторм сейчас, летом, показал, что есть какие-то слабые места. У подрядчика, который это делал, плитка на гарантии. Соответственно, распространяется гарантия и на работу. И подрядчик, который это делал, восстановит по гарантии эту всю плитку».

При этом масштабы повреждений, по данным гендиректора, составили всего 5%.

Сергей Колюжный:

«В ближайшее время сделается, потому что сезон пляжный открыт, мы это всё прекрасно понимаем. В ближайшее время плитка будет восстановлена. Это займёт, естественно, какое-то время, какая-то экспертиза будет у подрядчика – это всё сделаем. Дырок не останется».

Что же касается властей города, то теперь наконец они решили уложить на этом месте гранит.

Евгений Горлов:

«Это инвестиционный проект, который сегодня реализовывается оператором пляжа. Он в свою очередь и по поручению губернатора планирует сегодня изменить конструктив плиточного покрытия. Будет применен гранит. Сейчас осуществляется закупка», – передает «Город 24».

Стоит заметить, что контракт по благоустройству пляжа «Хрустальный» был заключен с оператором на 10 лет. При этом менять плитку на гранит планируется не на всем пляже, а лишь на выбранных участках.

Евгений Горлов:

«Где-то будут комбинированные участки, где-то будет комплексное. То есть шторм показал, где сегодня на участки особо воздействует ударная волна, для того чтобы там применить более прочные материалы для дальнейшей эксплуатации».

При этом, по данным властей, на время ремонта и реконструкции закрытия центрального пляжа не предусмотрено.