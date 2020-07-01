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Вне законаКриминал

«Лидируют» местные злодеи

Сезонных преступлений в этом году не так много, как и гастролеров

В середине лета в Крыму обычно уже вовсю фиксируется сезонный криминал и ударно трудятся гастролеры. Однако из-за «вредительских» действий коронавируса в этом году сезонных преступлений не так много, как и гастролеров, но они всё же есть. Хотя свой план по задержаниям полиция в основном выполняет на местных злодеях.

Симферопольская картина маслом

В Симферополе правоохранители пресекли крупную летнюю диверсию. Как сказано в отчете МВД, торговцы, работавшие под маркой одного известно бренда, раскинули свои сети в виде ларьков с прохладительными напитками по всему городу. Несколько десятков таких прохлаждающих точек установили. Всё бы ничего, да вот только подключились торгаши незаконно к электросетям, чтобы холодильники работали «на халяву». Но бдительные стражи порядка этот беспорядок выявили и одним махом всё безобразие накрыли. В результате были составлены многочисленные протоколы и появились многочисленные подозреваемые.

В окрестностях города проявили выдержку и не подались искушению сотрудники ГИБДД. Они дежурили на трассе «Таврида», возле поселка Дмитрово. Внезапно появившиеся «Жигули» лихо выскочили на встречную полосу, а потом так же лихо попытались улизнуть. Но были остановлены сотрудниками полиции. Сидевший за рулем «Жигуленка» местный житель попытался «договориться на месте» и предложил правоохранителям 14 тысяч рублей. Однако стражи закона сначала предупредили водителя о неправомерности его действий. А когда мужчина всё же сунул им деньги, задокументировали факт дачи взятки.

Хорошо отдохнули в Крыму два молодых жителя города Ростов-на-Дону. Они приехали в Симферополь, сняли жилье у своего местного ровесника, а потом отправились на побережье. Прилично отдохнув у моря и спустив там все деньги, ростовчане вернулись в крымскую столицу с пустыми карманами. Что делать дальше, подсказал им симферопольский друг-квартиросдатчик. В результате втроем они обчистили жилище 60-летней симферопольской пенсионерки. В ее квартиру на первом этаже злодеи забрались, взломав решетку на окне. Внутри было чем поживиться: это и деньги, и золотые украшения. После чего троица отправились в Ростов-на-Дону. Но по пути, в Краснодаре, они были задержаны полицией. Это пострадавшая пенсионерка вычислила, кто ее обчистил, и сообщила правоохранителям, а те уже разослали ориентировки коллегам.

В состоянии, когда нужно срочно опохмелиться, наши граждане способны на самые безрассудные поступки. Это еще раз доказал 31-летний симферополец. Ему срочно нужно было «поправить здоровье». Он подошел на улице к своему 45-летнему соседу, ремонтировавшему «Мерседес», и попросил денег на опохмел. Но сосед оказал глухим к чужому горю и отказал. Тогда наш «герой» сбегал домой, оторвал ножку от деревянного стула, вернулся и своим «орудием» нанес «Мерседесу» черствого соседа серьезный урон. Теперь «неопохмеленному» гражданину придется ответить по статье 167 УК РФ – повреждение чужого имущества, а это до двух лет лишения свободы.

В столице Крыма 28-летний местный житель оставил мопед «Хонда» возле подъезда своего дома. А чтобы транспорт не угнали, привязал его тросом к дереву. Однако данное противоугонное устройство не сработало. Мопед пропал. Как выяснилось, «сигнализацию отключил» 17-летний местный парень. Ему нужны были деньги, вот он и похитил мопед, а потом продал за 10 тысяч рублей. Вор уже раскаялся. Но деньги не вернул, все истратил.

На Южнобережье…

Оригинального преступника задержали в Алуште. Это уроженец далекого Казахстана. Он, сидя в одном из городских кафе, увидел, как два посетителя достали приличную сумму наличности. «Наш казахстанец» не долго думая подошел к людям, представился владельцем кафе и попросил разменять деньги, мол, у него крупные купюры в кассе, а нужны помельче, хотя бы тысячные. Посетители согласились помочь и дали казахстанцу на размен 40 тысяч рублей. Наш герой пошел менять деньги в подсобное помещение, да и пропал. А когда «добрые граждане» стали выяснять, где же владелец кафе, тут весь обман и вскрылся. Пришлось обращаться в полицию. Злодея поймали через несколько дней. Как вы понимаете, деньги он давно «разменял» и потратил. Зато сидеть придется за мошенничество.

Опять же в Алуште отметился кражей 26-летний житель соседней Украины. Вечером, прогуливаясь по пляжу, он увидел возле одного из бунгало «ничейный» рюкзак. Воспользовавшись моментом, наш герой прибрал к рукам бесхозную вещь и был таков. Отойдя на приличное расстояние, вор проверил, что внутри. Там оказалась кроме прочего банковская карточка с прикрепленной бумажкой, на которой был написан пин-код. Естественно, карточка вскоре была опустошена. А там находилось несколько десятков тысяч рублей. Естественно, хозяин рюкзака потом обратился в полицию. Но когда вора задержали, порадовать потерпевшего было особо нечем.

А в Ялте только в последние дни правоохранители изъяли из незаконной торговли около тонны фальсифицированного алкоголя. Как говорится, пить надо меньше плохое спиртное.

Отовсюду понемногу

В Бахчисарае произошла кровавая история из серии «Отцы и дети». Почтенный местный житель пришел домой пьяный и никак не ложился спать, донимая близких. Сын попытался уложить нетрезвого отца, но жестоко поплатился. Мужчина ударил своего наследника ножом в живот. Несчастного пришлось срочно доставлять в больницу. Врачи его еле спасли. А непорядочному отцу сейчас светит реальный срок.

В Феодосии задержаны двое гастролеров из Краснодарского края, 36 и 39 лет. Они обокрали двух женщин. В первом случае пострадала почтенная посетительница кафе. Она повесила свою сумку на спинку стула. А наши герои из этой сумки незаметно увели кошелек и золотые сережки. Сумма ущерба составила 25 тысяч рублей. Во втором случае гастролеры обчистили иномарку, припаркованную возле городского пляжа. Они разбили в машине окно и стащили изнутри около ста тысяч рублей. Полицейские взяли воров, когда они собирались уезжать из Феодосии. Задержанным светит как минимум по пять лет лишения свободы по статье 158 УК РФ – кража.

В Евпатории по пьяной лавочке отличился местный житель средних лет. Катаясь по городу на велосипеде, он не уступил дорогу автомобилю «Форд». Водитель сделал нашему пьяному герою замечание, но в ответ велосипедист плюнул ему в лицо, а потом еще и обматерил. Когда «Форд» всё же уехал, нетрезвый евпаториец вызвал полицию и стал жаловаться, что его обидели, а он как следует не успел оплевать обидчика. Полицейские хотели было успокоить человека и уехать, но он и на них набросился и даже одному нанес телесные повреждения. Теперь буяну светит серьезное наказание.

Дмитрий ПОДБЕРЕЗКИН
Фото sterhluki.ru
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 586 от 17 июля 2020 года

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Просмотров: 448 |   Комментарии (0) Дата публикации: 21-07-2020

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