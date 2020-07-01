если право собственности на земельный участок у продавца отсутствует

Мы продолжаем публиковать ответы на наиболее распространённые вопросы, связанные с жизнью крымчан в правовом поле РФ. Сегодня мы расскажем о том, как купить жилой дом, если право собственности на земельный участок у продавца отсутствует. Ваш юрисконсульт – Артём Шабанов.

Варианты и ситуации

Если жилой дом принадлежит продавцу на праве собственности, а земельный участок – на ином праве, то при продаже дома покупатель приобретает право пользования земельным участком на тех же условиях, на которых им пользовался продавец. Договор купли-продажи составляется в стандартной письменной форме. Он должен содержать описание и цену жилого дома, перечень проживающих в нем лиц, а также сведения о земельном участке.

В этом случае земля может быть в аренде. Тогда по закону дом и участок – это единый имущественный комплекс, это декларирует статья 35 Земельного Кодекса РФ, поэтому если продается дом, то и земельный участок подлежит одновременной продаже тоже. На сделку предоставляется два пакета документов: на строение и на участок. При переходе права собственности на жилой дом к покупателю переходит также право собственности на принадлежащий продавцу земельный участок, занятый таким домом и необходимый для его использования.

Но на практике встречаются ситуации, когда жилой дом принадлежит продавцу на праве собственности, а земельный участок – на ином вещном праве, например:

- на праве пожизненного наследуемого владения (если участок предоставлен до 30.10.2001);

- постоянного (бессрочного) пользования (если участок предоставлен до 30.10.2001);

- безвозмездного пользования;

- аренды.

В случае с арендой одновременно с договором купли-продажи дома может быть составлен договор переуступки права аренды. Договор аренды не должен быть просроченным. Все права и обязанности, указанные в договоре аренды, перейдут к новому арендатору.

В иных случаях, когда земельный участок может принадлежать собственнику дома на основании договора на бессрочное пользование, пожизненного наследуемого владения, основанием является пользование данным земельным участком, а не собственность продавца. В этом случае жилой дом или часть дома продать можно без земли, но в договоре купли-продажи надо обязательно указать, что жилой дом расположен на земельном участке на основании такого документа. В указанном случае покупатель жилого дома приобретает право пользования земельным участком на тех же условиях, на которых им пользовался продавец дома. При этом продать дом можно без согласия собственника участка, если иное не следует из закона или договора.

Таким образом, перед заключением договора купли-продажи необходимо убедиться, что условия предоставления продавцу земельного участка не ­предусматривают необходимость получения согласия на совершение сделки от собственника участка.

Если же такое согласие требуется, то следует вначале обратиться за его получением к собственнику земельного участка. В противном случае договор купли-продажи может быть признан судом недействительным.

Нотариальные условия

Как уже было указано ранее, договор купли-продажи заключается в письменной форме путем составления одного документа, подписанного сторонами. Согласно статье 550 гражданского кодекса РФ, несоблюдение письменной формы договора влечет его недействительность.

Обязательное нотариальное удостоверение такого договора не требуется, кроме случаев заключения сделок по отчуждению недвижимого имущества, принадлежащего несовершеннолетнему гражданину или гражданину, признанному ограниченно дееспособным, либо сделок по отчуждению или договоров ипотеки долей в праве общей собственности на жилой дом (за исключением отчуждения или ипотеки всеми участниками долевой собственности своих долей по одной сделке).

Переход права собственности по договору купли-продажи жилого дома подлежит обязательной государственной регистрации.

Если договор удостоверен нотариально начиная с 01.02.2019, то заявление о государственной регистрации прав и прилагаемые к нему документы обязан представить в Росреестр нотариус, при условии что стороны сделки не возражают против этого.

В остальных случаях стороны могут представить документы на регистрацию самостоятельно.

Если у вас есть какие-либо вопросы к нашему юристу, вы можете их задать и получить квалифицированный ответ. Предварительная запись по телефону +7 978 808-84-98.