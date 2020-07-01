Глубококопатель

25 июля исполняется 165 лет со дня рождения историка и археолога Юлиана Кулаковского

Этот человек внёс значительный вклад в изучение крымских древностей. А ещё этот человек высказывал весьма здравые и, главное, актуальные в наше время мысли про русских и украинцев.

Медаль в руки

Наверное, это очень хорошо, когда человек с младых ногтей знает, чем будет заниматься всю свою жизнь. Не мечется, не рефлексирует, а твёрдо идёт к осуществлению детской мечты, заодно в полной мере оправдывая чаяния, а также моральные и материальные инвестиции своих родителей.

Именно так произошло с Юлианом сыном настоятеля одной из церквей славного города Поневеж Ковенской губернии, расположенной на северо-западе великой Российской империи (ныне г. Паневежис на севере Литвы). Обучался отпрыск из многодетного, рано оставшегося без отеческой поддержки семейства в самом что ни на есть привилегированном столичном учебном заведении – Московском Императорском лицее в память Цесаревича Николая, в народе больше известном как Катковский лицей. Цель, что ставили перед собой основатели этого храма науки, публицист Михаил Никифорович Катков и его ближайший помощник, профессор Павел Михайлович Леонтьев, желавшие «содействовать утверждению основательного утверждения русского юношества», Юлиан Кулаковский оправдал сполна. За сочинение «Мифы об Оресте по памятникам античного искусства» отрок удостоился серебряной медали. А по окончании лицея получил медаль золотую. В 1876 году Кулаковский окончил историко-филологический факультет Московского университета. С 1880 года молодой и перспективный учёный уже преподавал: в Киевском университете Св. Владимира римскую словесность и латинский язык и на Высших женских курсах римскую историю и словесность. В 1881 году в Киеве он защитил диссертацию «Надел ветеранов землёю и военные поселения в Римской империи», на следующий год в Москве представил магистерскую диссертацию «Коллегии в Древнем Риме. Опыт по истории римских учреждений», за которой в 1888 году последовала докторская диссертация «К вопросу о начале Рима».

И Рим, и Крым

В 1890 г. по поручению Императорской археологической комиссии Кулаковский провёл свои первые ­археологические раскопки в Керчи.

И всё, как всегда, в жизни и научной карьере Кулаковского шло гладко, пока в 1891 году 36-летний интеллектуал не подвергся жёсткой критике за публичную лекцию «Христианская церковь и римский закон в течение первых веков», лейтмотив которой не соответствовал точке зрения на христианство в Риме, продвигаемой церковниками. Само собой, крамольная лекция Кулаковского спровоцировала целый ряд достаточно эмоциональных публикаций в «Трудах Киевской духовной академии», где, в частности, Юлиана Кулаковского назвали Юлианом Отступником.

После подобных инсинуаций Кулаковский окончательно потерял интерес к Риму. Во главе его научных интересов теперь бесповоротно значился Крым.

На Керченском полуострове Юлиан Андреевич открыл сразу несколько склепов. И, что самое ценное, на стенах этих склепов имелись надписи и неплохо сохранившиеся фрески. А самым сенсационным открытием Кулаковского стал уникальнейший христианский склеп, в котором значилась дата – 491 год (!). Это сооружение подробно описано и проанализировано в солидном труде учёного «Керченская христианская катакомба 491 г.». Сегодня этот библиографический раритет, изданный в Санкт-Петербурге в 1891 году, можно приобрести в личное пользование на интернет-барахолках за 20 тысяч рублей. В книге Кулаковский отмечает, что христианство на Боспоре имело место с IV века и что открытая им катакомба «занимает видное место в ряду немногих других, ставших доселе известными за пятидесятилетие раскопок в Керчи».

Трезвый взгляд

С 90-х годов и до самой смерти Кулаковский жил в Киеве и, как ни странно это сегодня звучит, состоял в Киевском клубе русских националистов.

Особое внимание в деятельности этого Клуба уделялось противостоянию украинскому национализму. В пятом пункте первого параграфа устава ККРН было сказано: «Русский народ существует только один. Никакого малорусского или «украиньско-руського» народа нет, а есть только южно-русская ветвь единого Русского народа. Украинофильское движение представляет собой явление в такой же степени вредное, как и беспочвенное».

В 1909 г., то есть уже на второй год существования клуба, в нем состояли 326 человек, а Кулаковского за особые заслуги избрали в Совет этой организации.

Вот что писал о Кулаковском в 1919 г. знаменитый крымский историк и ­археолог Арсений Маркевич: «Чувство любви к родине не носило у него характер узкого местного патриотизма. Юлиан Андреевич был глубоко русский человек, пламенно любивший Россию, ее мощь и величие в прошлом, горел надеждой на ее светлое будущее и до глубины души он страдал по поводу развала России и внутреннего ее нестроения в последнее время. Своих убеждений он не скрывал, выражал их открыто; его искренность, благородная смелая прямота, его идеализм были всем известны и вызывали уважение к нему в кругах людей других убеждений».

Убийственная история

Февральская революция потрясла Кулаковского до глубины души. Его сын Сергей вспоминал: «Нервы его расшатаны до крайности, стонет и часто желает смерти. Помочь ничем нельзя - везде один развал, но никто так страшно не отчаивается, как он». Об этом же в последнем томе Известий Таврической учёной комиссии упоминал и Арсений Маркевич: «Политические события, шедшие с необыкновенной быстротой, после некоторого подъема в начале ­войны и проблеска надежд на освобождение славянства от немецкого гнета и возрождение его, надежд на освобождение нами проливов и занятие Константинополя, наносили ему одну рану за другой, терзали его, убивали одну его надежду за другою, – и им стал овладевать пессимизм, доходивший порой до отчаяния».

Однако Кулаковскому довелось испытать ещё большие муки – он дотянул и до Октябрьской социалистической. Умер учёный в 1919 году от «слабости сердца». Похоронен в Киеве. Место погребения не известно. Предполагают, что, возможно, его прах покоится в пришедшем в запустение некрополе на Замковой горе.