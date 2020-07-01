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СпецпроектНеизвестный Крым

Время собирать камни

Макет крепости Алустон

Древнюю крепость призвали вновь послужить людям

В минувшую субботу, 11 июля, в Алуште открылся для посетителей музей под открытым небом «Крепость Алустон». По сообщению пресс-службы проекта «Лояльный Крым», отныне на территории средневековой крепости будут проводиться экскурсии. Наконец-то.

Новое – это хорошо забытое старое

Организаторы проекта отмечают, что ранее крепость VI-XV вв. была неблагоустроенна и не вызывала интереса у туристов.

Если прошерстить туристические интернет-сайты, которые ещё не успели произвести текстовый «апгрейт» после субботнего события, а также различные блоги побывавших на полуострове в прошлые годы индивидуумов, становится понятно, что неблагоустроенность крепости на первых непременно упоминается в качестве стыдливого предупреждения, мол, на многое не рассчитывайте. Вторые же просто и достаточно эмоционально печалятся. Примерно так: «Знал ведь, что всё плохо, но не думал, что настолько». Или: «К великому сожалению, осмотр памятника затруднен и разбит: то тут часть стены, то там фрагмент башни. Невозможно рассмотреть памятник на расстоянии, сложно отыскать ракурс для фотографии».

Правда, о крепости в сети имеется и информация, полная задорного оптимизма, слегка разбавленного светлой грустью: «И хотя до сегодня немногое сохранилось от могучих и неприступных в далеком прошлом стен, ее славный дух жив и поныне – он поселился в этих романтических руинах, словно привлекая внимание желающих их осмотреть. Иначе как еще объяснить наплыв туристов? А ведь Алустон далеко не Тауэр, и даже до Альби ему далековато, но интерес приезжих не иссякает…»

Так что интерес имел место всегда. А теперь его наконец-то решили подогреть. За что на самом деле огромное спасибо. Поскольку и Тауэр, и Альби вовсе даже не лучше Алустона. И Алустон не меньше их заслуживает обрастания легендами и звания символа.

И процесс пошёл. Сейчас на территории нового музея уже оборудованы перила и деревянные настилы, фотозоны, созданы информационные стенды, установлены большой макет Алустона и экспозиция археологических находок, а также макеты средневекового вооружения.

Говорят, то ли ещё будет.

Что ж, в добрый час. Может, действительно настало время собирать древние камни, которыми с такой лёгкостью разбрасывались наши предки?

Человеческая практичность

Наши недалёкие предки действительно отличились. И не то чтобы Алустон разрушался по причине равнодушия. Совсем даже наоборот. Крепость разрушалась, потому что о ней постоянно помнили.

В 1863 году для предупреждения несчастных случаев по предписанию губернатора было решено разобрать верхнюю часть башни Чатал-Куле, потому как она, увы и ах, находится на небезопасном расстоянии от мечети. После удаления верхней части башни Чатал-Куле, в 1871 или 1872 году, оставшаяся часть разрушилась окончательно и бесповоротно.

Но, по всей видимости, эти разрушения были еще не критичны. Краевед и путешественник Евгений Марков в первой части своих знаменитых, изданных в 1872 году «Очерков Крыма» писал: «Замок Алустон сохранился яснее многих развалин древнего Крыма. Три высокие башни, будто расколотые молнией, уцелели своими наружными половинами почти до самой вершины. Целы и остатки стены. Татары заполонили всю площадку холма, господствующего над обеими речками, и тесная куча их саклей жмется теперь между обглоданных остовов башен и стены. Многие сакли сложены только на половину из камней развалин, остальное прямо заменяется старою стеною…»

В конце 1880 года возникла угроза обрушения верхней половины Орта-Куле. Такой вывод был сделан со слов местного жителя, которому показалось, что башня «валится». На основании этого «показалось» 24 февраля 1881 г. появился вполне реальный и официальный документ за номером 122, направленный Императорским Одесским обществом истории и древностей в Таврическое губернское правление: «Общество имеет честь уведомить, что желательно разобрание Алуштинской башни, угрожающей… падением, времени которого предугадать нельзя: оно возможно чрез несколько дней и по истечении столетия…» Правда, предварительно рекомендовалось башню обследовать и повозможности сберечь.

В 1897 году судьбой крепостных построек озаботились Московское Императорское археологическое общество, Императорская археологическая комиссия и Таврическая учёная архивная комиссия. После четырехлетней бюрократической волокиты на сохранение исторического облика Алустона из государственной казны даже выделили средства. Но значительная их часть так и осталась не использованной.

Дальше на протяжении нескольких десятилетий крепость продолжала медленно, но верно разрушаться. Этому способствовали не только войны, Гражданская и Великая Отечественная, но и метко упомянутая Марковым человеческая практичность. В XX веке эта самая человеческая практичность из стихийного таскания по камушку на собственные нужды трансформировалась в научно обоснованную государственную необходимость. Вот какие страшные в своей взвешенной обоснованности строки можно прочесть в книге историка К. Когонашвили и археолога О. Махнеевой «Алустон и Фуна» (из серии «Археологические памятники Крыма», 1971 года издания): «Естественно, сохранить весь памятник не представляется возможным: он занимает слишком большую площадь внутри города. Поэтому возникала и будет возникать необходимость разрушения некоторых неглавных и неэффектных его частей. Но это не будет варварским и слепым уничтожением памятника, когда бесследно исчезает свидетель исторического прошлого. Подлежащие застройке участки сперва тщательно изучаются историками и археологами, а уж после этого поступают в распоряжение строителей».

После всех этих «роковых стечений обстоятельств» местные жители стали перешептываться о грозном проклятии Алустона, которое «посильней фараонова проклятья будет». Интересно, удастся ли его снять теперь?

Элеонора СКОЧКИНА
Фото academy-tv.ru
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 586 от 17 июля 2020 года

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Просмотров: 281 |   Комментарии (0) Дата публикации: 22-07-2020

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