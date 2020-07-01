Мужская эволюция и женская революция

Как на протяжении последних десятилетий менялись гендерные стереотипы в кинематографе

Кино не просто отражает реалии. Оно внедряет в массовое сознание определенные установки и поведенческие клише. И делается это не только и не столько ради того, чтобы идти в ногу со временем. Огромную роль здесь играет элементарная корысть. Ведь модное, сенсационное и эпатажное всегда хорошо продается.

Ищите женщину

Настоящая революционная ситуация сложилась в кинематографической среде в 60-х годах прошлого столетия. Тогда вдруг выяснилось, что всё происходит в точности, как писали теоретики марксизма-ленинизма. В том смысле, что верхи, то бишь мужчины, уже не могли удерживать пальму первенства. А низы, то есть женщины, больше не хотели соответствовать мужским ожиданиям.

Речь, конечно же, идёт о массированном наступлении феминизма в конце 60-х. Наступление это шло на всех без исключения уровнях. И для феминисток, как это ни странно звучит, настоящей проблемой стала Мэрилин Монро. Почти вся фильмография этой актрисы – один сплошной стереотип о сходстве слабого пола с рыбками-прилипалами, смысл существования которых в том, чтобы зацепить кита покрупнее и дальше путешествовать по жизни за его счёт. «Я встретила того, кого искала. У него миллионы, очки и яхта», – говорит героиня Мэрилин в культовой комедии «Некоторые любят погорячее». Подобное жизненное кредо феминистки расценивали как полную социальную ­безответственность.

Но не Монро единой…

В пропагандируемой с широких «Фабрик грез» того времени иерархии женских ценностей высшие ступени занимали любовь и замужество. А ролевой диапазон актрис в подавляющем большинстве случаев исчерпывался тремя основными амплуа: добропорядочная хранительница домашнего очага, роковая женщина-вамп и женщина лёгкого поведения.

Интересно, что иногда подобная примитивная мужская систематика «слабого» пола имеет место и сегодня. К примеру, в знаменитом отечественном мультфильме «Смешарики» мужские персонажи представлены всевозможными типажами, в соответствии с их психологией, увлечениями и жизненной позицией. Это и романтик-поэт, и одиночка-технарь, и неугомонный хулиган, и рефлексирующий философ-коллекционер, и бывалый фантазёр, и домовитый кулак-огородник, и эксцентричный интеллектуал. В то же время как в психологию и род занятий женщин никто вдаваться не стал. А зачем? Они же, женщины, бывают только двух видов, молодые и старые.

С такими дамами мужчинам только и оставалось, что постоянно спасать мир. Они и спасали, олицетворяя на экранах Власть, Справедливость и Закон.

Другие правила

Впервые кино нарушило патриархальные правила и перестало потакать мужской склонности концентрироваться на собственных художественных и социальных задачах в конце 60-х – начале 70-х годов. Именно тогда на экранах появились вполне земные, отличающиеся напряженной внутренней жизнью женские и не героические мужские типажи. Новое поколение актёров всем своим обликом и своеобразностью талантов разрушало сложившиеся до этого момента «звёздные» стандарты. Герои Дастина Хоффмана, Денниса Хоппера и Джека Николсона не похожи на рафинированных спасателей привычного мира или даже на устроителей мира нового. Им бы в себе разобраться. И в женщинах нового типа тоже.

Историки кино считают «первой серьёзной попыткой отрефлексировать женскую проблематику» фильмы Пола Ньюмена «Рейчел, Рейчел» 1968 года и «Влияние гамма-лучей на лунные маргаритки» 1973 года, а также фильм Мартина Скорсезе «Алиса здесь больше не живёт» 1975 года.

С конца 70-х годов проблемы положения в обществе и женской эмансипации стали привлекать внимание всё большего числа кинематографистов. А в 80-е годы женская тема заняла одно из лидирующих мест в мировом кинематографе.

С особой жестокостью

Конечно, роковые красотки появлялись на экранах и в 80-е и 90-е годы. Однако, теперь подавляющее большинство из них, в отличие от героинь Мэрилин Монро или Одри Хепберн, кроме сексуальной внешности имеет и кое-что за душой. Да и в голове у новых героинь ветер уже не веет. Женщины научились оказывать сопротивление, женский интеллект вступил в схватку с мужским мироцентризмом, и привычное созерцание женской красоты вдруг стало представлять для мужчин серьёзную опасность. Недаром самым обсуждаемым по сей день фильмом той эпохи является «Основной инстинкт» Пола Верховена с Шэрон Стоун и Майклом Дугласом в главных ролях. Фильм этот называют феминистским и даже откровенно сексистским.

И коль уж женщины так разбушевались, в ответ на их действия появились и противодействия - целый ряд фильмов-предостережений, содержащих призыв к сохранению семейных ценностей. В таких картинах, как «Автора! Автора» (1982) А. Хиллера, «Стол для пятерых» (1983) Р. Либермана, «Миссис Даутфайр» (1993) К. Коламбуса, борьбу за детей и восстановление семей ведут оставленные успешными жёнами мужья.

На войне как на войне

Но женщины не вняли предупреждениям, что в войне полов победителей не будет. И начали новый этап гонки вооружений. Вскоре в атаку на теле- и кинозрителей двинулись передовые отряды Зены (Люси Лоулесс, сериал «Зена – королева воинов»), Лары Крофт (Анджелина Джоли, боевик «Лара Крофт: Расхитительница гробниц» и «Лара Крофт: «Расхитительница гробниц-2»), Никиты (Пета Уилсон, сериал «Её звали Никита»), Элис (Милла Йовович, фантастический фильм ужасов «Обитель зла»). Мир испугался и признал: да, теперь его спасение стало прерогативой женщин.

Казалось бы, перед «слабым» полом капитулировали. Но в этой капитуляционной бочке мёда вдруг оказалась ложка дёгтя – большегрудых воительниц с упругими ягодицами в латексе и кожаных корсетах вдруг перестали считать сексуальными. Вот такой метафизический парадокс.