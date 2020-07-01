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ПолитикаВласть

На южной верфи России

Детали и сигналы очередного визита главы государства на полуостров

Первая поездка главы государства после многомесячного карантина состоялась 20 июля – Владимир Путин отправился в Крым, где на керченском судостроительном заводе «Залив» принял участие в закладке боевых кораблей для ВМФ РФ. По мнению экспертов, лидер дал определённый сигнал – в первую очередь жителям республики – о том, что политика власти в их отношении остаётся неизменной. Своего рода демонстрация того, что будут открываться новые рабочие места, благодаря чему Крым будет не только курортом, но и местом, где есть работа на крупных промышленных предприятиях.

Сеанс одновременной закладки

Президента ждали в Керчи еще 16 июля, однако он принял решение перенести поездку, чтобы провести совещание по бюджету, и прибыл на завод «Залив» в минувший понедельник, 20 июля. В этот день Владимир Путин принял участие в церемонии закладки двух универсальных десантных кораблей для так называемой «дальней морской зоны» и встретился с рабочими завода. При этом в тот же день в режиме видеоконференцсвязи он также принял участие в церемонии закладки двух фрегатов в Санкт-Петербурге и двух многоцелевых атомных подлодок в Северодвинске. «На трех ведущих верфях России одновременно закладываются шесть новых кораблей дальней морской зоны. Здесь, в Керчи, – это два универсальных десантных корабля, в Санкт-Петербурге – два фрегата, а в Северодвинске – два атомных подводных крейсера», – сказал Путин, выступая перед коллективом завода «Залив». Глава государства заверил: Россия будет и впредь держать курс на развитие современного, боеспособного флота, строить корабли, оснащенные перспективными образцами вооружения и техники.

И хотя официальная церемония состоялась только в понедельник, работы на верфи фактически уже идут. По словам президента России, корабли будут оснащены передовыми системами вооружения и управления, «ощутимо укрепят боевой потенциал ВМФ», повысят его стратегические возможности. Он также назвал имена, которые получат новые корабли и подводные лодки. «По традиции десантные корабли и фрегаты нового поколения будут носить имена прославленных наших военачальников и флотоводцев, которые многое сделали для укрепления Военно-морского флота, – это Иван Рогов и Митрофан Москаленко, адмирал Юмашев и адмирал Спиридонов. А атомные подводные лодки названы в честь города воинской славы – «Воронеж» и «Владивосток», – добавил он.

Встреча с рабочими завода «Залив»

При этом известно, что в Северо­двинске приступили к созданию восьмой и девятой атомных подводных лодок «Ясень-М» (проект 885-М). О гиперзвуковом вооружении «Ясеней» открыто говорится впервые. Судя по всему, речь о перспективной российской ракете «Циркон». Но пока на «Севамше» появились только таблички с именами будущих подлодок «Воронеж» и «Владивосток». А в Санкт-Петербурге верфь закладывает фрегаты нового проекта 22350, которые вооружаются как «Цирконами», так и «Калибрами».

«За последние восемь лет в боевой состав флота вошли более 200 кораблей, катеров и судов различного класса. Нужно и дальше последовательно выполнять мероприятия госпрограммы вооружения, чтобы к 2027 году у нас доля современных кораблей в ВМФ превысила 70%. Благодаря вам – кораблестроителям, военным морякам – наша страна входит в число ведущих мировых морских держав, а российские корабли эффективно решают весь комплекс поставленных задач. Так должно быть и так будет всегда», – подчеркнул президент.

Что же касается Керчи, то на судостроительном заводе «Залив» ведутся работы по строительству российских аналогов вертолетоносцев «Мистраль» – десантных кораблей проекта УДК 23900 «Прибой» – «Иван Рогов» и «Митрофан Москаленко». Проект «Прибой» разработан Невским проектно-конструкторским бюро и был утвержден спустя несколько лет после того, как Франция разорвала контракт на поставку России импортных вертолетоносцев «Мистраль».

Окончательный проект нашего собственного аналогичного корабля был представлен президенту в январе 2020 года.

Новые корабли будут иметь водоизмещение 25 тысяч тонн и длину около 220 метров. Российские вертолетоносцы по габаритам превзойдут французские (водоизмещение – 22 тысячи тонн, длина – 199 метров). Такие размеры позволят отечественному кораблю взять на борт до 20 вертолетов и два усиленных батальона морской пехоты. Российские аналоги «Мистралей» – универсальные десантные корабли (УДК) проекта «Прибой», которые станут заменой так и не поставленным в РФ из-за санкций французским кораблям, будут заложены до конца недели. Как сообщили журналистам российского издания «Известия» источники в оборонно-промышленном комплексе и минобороны, строить корабли будут в Керчи.

Строить ли целую серию десантных кораблей нового типа, вертолетоносцев, решат, когда ВМФ опробует первые два.

Крымские судостроители стали получать заказы такого масштаба только в последние годы

Меры поддержки и госпрограммы

Также во время визита Владимира Путина на полуостров стало известно, что российские власти готовы субсидировать 30% стоимости судов, строительство которых будет производиться на крымских верфях. Об этом президент, в частности, сказал во время встречи с рабочими завода «Залив» в Керчи. «Что касается Крыма, то в этом году мы приняли решение предложить особую меру поддержки. Во-первых, это связано с тем, что здесь затраты несколько выше, чем на других российских верфях, – сказал он. – Приняли решение субсидировать 30% стоимости судна для тех судовладельцев, которые хотят заказать на крымских верфях свои будущие суда – малотоннажные, среднетоннажные, рыболовные».

И здесь, помимо прочего, стоит отметить очевидный факт: крымские судостроители стали получать заказы такого масштаба только в последние годы – под российским флагом. «Мы стараемся загрузить предприятия ОПК Крыма. Заказы по линии ОПК в целом в Крыму достаточно большие… Конечно, мы все время думаем о том, что еще нужно делать дополнительно для поддержки. Но загружать предприятия Крыма будем точно», – сказал российский лидер во время общения с работниками судостроительного завода «Залив». Он добавил, что поддержка предприятий оборонно-промышленного комплекса РФ осуществляется в рамках специальной госпрограммы. «Мы достаточно давно разработали эту программу, чтобы вовремя начать переоснащение армии и флота новыми системами вооружений. Чтобы их производить, нужно современное, высококлассного уровня оборудование. Мы эту работу начали еще лет 10-15 назад, и, надо сказать, вовремя. В значительной степени мы переоснастили производственную базу», – отметил Путин.

Прогнозы сбылись

О том, что керченский завод «Залив» способен строить корабли типа «Мистраль», заявлялось на разных уровнях еще в 2016 году. Тогда разные эксперты говорили, что у местных судостроительных заводов действительно есть потенциал, и после модернизации они заработают в полную силу. «Такой верфи и такого сухого дока, который есть на заводе «Залив», ни на одной верфи Российской Федерации нет. По большому счету, вопрос о «Мистралях» вообще бы никогда не стоял, если бы 5 лет назад, когда происходили заказы, была такая верфь, как керченский завод «Залив»», – сообщали тогда в крымском министерстве промышленной политики. Были нужны лишь технологии, нужны проекты, нужна компетенция. Ведь, увы, крымские судостроительные заводы деградировали во времена Украины и нуждались в существенной модернизации. И, как можно судить по происходящему, очередной визит главы российского государства на полуостров стал неким маркером произошедших за эти годы перемен в судостроительной и оборонной отрасли региона. Получается, что и прогнозы сбылись, и технологии внедрили, и компетенции появились для реализации соответствующих проектов. И Крым спустя многие годы снова уверенно получает в связи с этим репутацию южной военной верфи России.

Евгений МАКСИМЕЦ
Фото pbs.twimg.com, lenta.ru, twitter.com, portnews.ru
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 587 от 24 июля 2020 года

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Просмотров: 64 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 11:51

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