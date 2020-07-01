Кому порядок, кому помеха

Забор вокруг стадиона в Симферополе стал причиной конфликта интересов

Вокруг стадиона на улице Бела Куна в Симферополе начали установку забора. Спортивный объект относится к расположенной рядом школе № 23, а значит, будет безопаснее для учеников. Но то, что становится плюсом для одних, перерастает в минус для других. Ограждение лишит жителей этого спального района возможности занятия спортом и места для прогулок с детьми. В деталях разбирались наши коллеги, журналисты телеканала «ИТВ».

За и против

Заборы возле каждой школы, хоть и не всем нравятся, но это – федеральное требование, касающееся норм антитеррористической безопасности. Таким образом, прилегающая к каждому учебному заведению территория должна быть ограждена. Но в данном случае речь идёт о заборе, который появится возле 23-й симферопольской школы. В частности, он должен оградить и большой стадион вблизи этого учебного заведения. Конечно, части местных жителей это решение не нравится категорически. И это понятно – район станет менее удобным, места для прогулок станет меньше, да и эстетики не прибавится.

Среди местных жителей, для которых установка забора – неприятный сюрприз, молодая мама Наталья Кателина. Ежедневная традиция – несколько часов прогулки с маленьким сыном Романом на стадионе рядом с домом. Мама наслаждается свежим воздухом, а ребёнок сладко спит под звуки пения птиц и легкое дуновение ветра. После установки забора, излюбленное место прогулок и отдыха для семьи станет недоступным.

Наталья Кателина, местная жительница:

«С коляской потом негде будет гулять, с дитём тоже... А я каждый день здесь гуляю».

Но другая часть жителей с решением столичных властей вполне согласна и поддерживает его. И тоже озвучивает свои аргументы.

Галина Шмакова, местная жительница:

«Утром дети идут в школу, а рядом собак выгуливают и не убирают за ними. Потом весь класс воняет».

Григорий Телелейко, местный житель:

«Считаю, что это обоснованное и нужное дело. Опасения, что всё огородят и местные жители не смогут попасть на территорию – нет. Там есть выходы. Так что можно беспрепятственно приходить».

Беспрепятственно пройти действительно можно, но временно. После завершения установки металлической конструкции посещать стадион по привычному графику местные жители не смогут. Вход будет доступен только для школьников во время спортивных занятий.

Мнение властей

При этом, как стало известно журналистам, в администрации крымской столицы рассматривают вариант организованного посещения стадиона. Местным жителям предлагают также использовать альтернативные объекты для проведения досуга.

Татьяна Сухина, заместитель главы администрации Симферополя:

«Со временем, когда там будет спортивное оборудование установлено, то будет составлено расписание для тех спортивных секций, которые там будут. Также будет расписание отдельное для граждан, которые будут организованно там заниматься. Просто гулять на территории, естественно, в соответствии с документом, руководитель не имеет права позволить. Есть прогулочные зоны, город работает над тем, чтобы установить комфортную среду, и вы видите, что с каждым годом растет количество детских площадок, спортивных площадок. И там тоже будут созданы эти условия».