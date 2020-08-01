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Расходы депутатов на особом контроле

Несколько дней назад стало известно, что в законодательстве Республики Крым пропишут особый порядок контроля за расходами местных депутатов, а также их супругов и несовершеннолетних детей. Соответствующие поправки к закону «О статусе депутата Государственного Совета РК» находятся на рассмотрении комитета Госсовета по государственному строительству и местному самоуправлению. Из текста документа, опубликованного на сайте республиканского парламента, следует, что специальная комиссия будет проверять достоверность сведений о доходах, расходах и имуществе депутатов и членов их семей. Определять соответствие их расходов «по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортных средств, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций) их общему доходу». Фактически такая комиссия из числа самих депутатов уже существует, но теперь Госсовет «приводит в соответствие с федеральным законодательством некоторые нормы». Что же касается богатства крымских депутатов, то депутаты крымского парламента опубликовали на сайте Госсовета РК свои декларации о доходах за прошлый год. И самым состоятельным депутатом оказалась индивидуальный предприниматель, директор ООО «Крымтурсервис 2004» Светлана Шабельникова – 137 млн рублей (94 млн рублей за предыдущий год). В ее собственности 16 земельных участков, дом, 10 квартир, 12 нежилых помещений и 13 нежилых зданий.

Художник Артём Куркин
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 588 от 31 июля 2020 года

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Просмотров: 205 |   Комментарии (0) Дата публикации: 1-08-2020

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