В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время



Говорят, что... в Симферополе вместе с травой косят хвойные

Владимир К. не смог пройти мимо: «Вот так у нас косят траву на новой зелёной зоне около Центрального рынка. Кора всех молодых деревьев повреждена леской триммера. Большинство ран старые, некоторые свежие, после сегодняшнего покоса. Эти места будут гнить, и деревья будут болеть. Но город у нас богатый. Посадим новые…»