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СпецпроектХождение по слухам

В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время

Говорят, что... в Симферополе вместе с травой косят хвойные

Владимир К. не смог пройти мимо: «Вот так у нас косят траву на новой зелёной зоне около Центрального рынка. Кора всех молодых деревьев повреждена леской триммера. Большинство ран старые, некоторые свежие, после сегодняшнего покоса. Эти места будут гнить, и деревья будут болеть. Но город у нас богатый. Посадим новые…»

Фома СЛУХАЧЁВ
Фото Архив «КТ»
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 588 от 31 июля 2020 года

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Просмотров: 131 |   Комментарии (0) Дата публикации: Вчера, 19:55

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