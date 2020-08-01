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Говорят, что... в Симферополе вместе с травой косят хвойные
Владимир К. не смог пройти мимо: «Вот так у нас косят траву на новой зелёной зоне около Центрального рынка. Кора всех молодых деревьев повреждена леской триммера. Большинство ран старые, некоторые свежие, после сегодняшнего покоса. Эти места будут гнить, и деревья будут болеть. Но город у нас богатый. Посадим новые…»
Фома СЛУХАЧЁВ Фото Архив «КТ» Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 588 от 31 июля 2020 года
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