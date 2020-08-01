Карпы, кувшинки и львы

В Севастополе завершилась реконструкция Матросского бульвара

В Севастополе наконец завершают реконструкцию многострадального Матросского бульвара. Его планируется открыть для посетителей 1 августа этого года. По этому поводу мы решили вспомнить «эпопею», связанную с работами на этом объекте, и связанные с этим скандалы.

Дела судебные

Началось всё с того, что весной 2017 года местный благотворительный фонд «35-я береговая батарея» подписал с правительством Севастополя договор, в котором обязался полностью взять на себя реконструкцию бульвара и сделать ее за собственный счет. Но в ноябре 2018 года Правительство города решило разорвать данный договор в одностороннем порядке. К тому моменту фонд уже вложил в собственные работы более 80 млн рублей. Тогда суд обязал фонд очистить территорию Матросского бульвара от строительной техники и прекратить там работы. Затем были еще судебные тяжбы, в том числе и в арбитражном суде, который также оставил решение предыдущего суда без изменений. Севастопольцев тогда очень возмутила вся эта история, и под специальной петицией на продолжение реконструкции подписалось более 10,5 тысяч человек. Лишь в сентябре 2019 года 21-й Арбитражный апелляционный суд Севастополя отменил обеспечительные меры и решение суда первой инстанции, и фонд снова смог продолжить работы на бульваре, – «КТ» тогда рассказывал о данном решении.

И вот теперь бульвар наконец откроют для горожан. В день открытия гостей Матросского бульвара будут ожидать праздничные мероприятия с конкурсами и выставками. Как передает ForPost, на эти цели в главном управлении культуры выделят 1,5 млн рублей.

Михаил Развожаев, врио губернатора Севастополя:

«У этого места очень большая история, поэтому хочется сделать не просто перерезание ленточки на „объекте благоустройства”, а действительно событие, которое расскажет об истории Матросского бульвара, этих замечательных объектах, которые там в разное время появлялись и сейчас будут восстановлены. Это будет ещё один праздник для горожан.

Напомним, что Матросский бульвар стал первым бульваром в городе, расположенным в историческом центре города, он был разбит в 1830 году, а ранее на его месте располагался печально известный «Хребет беззакония» – место нищеты и порока. Старые фотографии донесли до нас облик Матросского бульвара, задуманного и построенного великим адмиралом Михаилом Лазаревым. Именно тогда Южный вход украшали две величественные скульптуры львов, утраченные со временем».

Всем не угодишь

Изначально завершить реконструкцию Матросского бульвара планировалось ко Дню города, 14 июня 2020 года, но из-за введения ограничительных мероприятий, в связи с распространением коронавирусной инфекции, сделать это так и не успели. Следующей датой было названо 26 июля, День ВМФ России, но в итоге закончить работы строители успевают только к 1 августа. Сейчас же бульвар пытаются привести в порядок, его моют и очищают от пыли и строительного мусора, а помогают в этом неравнодушные горожане.

Оксана Соболева, жительница Севастополя:

«Такая долгая эпопея была с ремонтом этого нашего любимого Матросского бульвара. Мы участвовали в его защите, а сейчас, когда уже подошло к концу строительство, мы решили помочь и внести свой посильный вклад в общее дело», – передает слова горожанки телеканал НТС.

Хотя в Интернете встречаются и негативные отклики на произведенные работы (так сказать, авансом), севастопольцы в основном, похоже, действительно очень рады открытию столь дорогого их сердцу бульвара, а также тому, что реконструкторы постарались на славу и, по мнению некоторых жителей, восстановили прежде всего его исторический облик.

Людмила Корниенко, жительница Севастополя:

«Очень обрадовались, когда снова началась реконструкция. И вот сейчас, когда позвонили и сказали, что нужно помочь с уборкой, мы с радостью пришли, и помогаем, и очень хотим, чтобы поскорее открылся Матросский бульвар для нас. И вот сейчас увидела, что он восстанавливается таким, каким он был, каким я его помню с детства».

Теперь на бульваре снова будет фонтан со скульптурой «Мальчик с корабликом», в котором будут расти кувшинки и жить золотые рыбки, принадлежащие виду карпа кои и имеющие яркий окрас, а также снова появятся исторические львы.

Юрий Чайкин, член Общественной палаты Севастополя:

«Заканчивается реконструкция Матросского бульвара. Проектировщиками и строителями сделано всё, чтобы восстановить его первоначальный вид, каким он был более 100 лет назад. Вернулись на своё историческое место львы, которые стояли при входе, восстановлен чайный домик по эскизам и фотографиям, ещё дореволюционным. И теперь посетители Матросского бульвара могут посетить это заведение. И даже те традиции, которые были заложены ещё в те времена, когда только закладывался «Матросский бульвар», те рыбки, которых матросы в своё время запустили в фонтан, – они вернулись на своё место».

Что же касается львов, то они прибыли в Севастополь еще накануне Нового года и терпеливо дожидались своего законного места. Они добирались в Севастополь из Подмосковья три дня и две ночи, проехав в автофургоне 1800 километров.

Однако, как мы уже говорили, в Севастополе есть люди, которым новый облик бульвара не по вкусу. К примеру, не устраивает цветная плитка, а также то, что в ходе строительных работ здесь вырубили более 600 деревьев, и значит, для отдыхающих будет мало тени. Но всем, пожалуй, не угодишь…