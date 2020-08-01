Кнопка для галочки, или Как реализуется «Доступная среда» в столице Крыма

В Крыму в рамках федеральной программы «Доступная среда» уже несколько лет создаются условия для беспрепятственного доступа маломобильных граждан к магазинам, различным учреждениям и другим социально значимым объектам. Корреспондент «КТ» лично провел исследование с целью выяснить, насколько успешно реализуется «Доступная среда» в столице Крыма.

«Где есть подъездные пути»

Заходим в продуктовый магазин в Железнодорожном районе, который находится по улице Павленко. Среднестатистический район, самое обычное симферопольское городское пространство. При входе в магазин нужно преодолеть не менее пяти ступенек, чтобы оказаться внутри. Для маломобильных граждан оборудован пандус, но подъем покрыт кафельной плиткой и поручни отсутствуют, считай, этого пандуса и нет вовсе, инвалид подняться по нему не сможет. Подъем с детской коляской возможен, но, поднявшись наверх, упираетесь в перегородку двери. Магазин оснащен кнопкой для вызова сотрудника, делаем попытку ей воспользоваться – жмем кнопку и ожидаем около пяти минут, но из магазина так никто и не вышел. Мы спросили продавца магазина, почему не работает кнопка и кто за нее отвечает, но внятного ответа так и не получили.

Рядом с продуктовым магазином расположена аптека, войти туда предстоит так же по ступенькам, подняться же в инвалидной коляске можно с помощью оборудованного пандуса. Но вот незадача: когда поднимаешься наверх, снова упираешься в препятствие. Чтобы попасть внутрь, нужно нажать на кнопку вызова, которая, по словам сотрудников, всегда работает. Но при проверке выяснилось, что сигнала нет. Фармацевты уверяли, что всё у них работает: «Наверное, села батарейка. Мы всегда выходим и помогаем, если нужно подняться в аптеку».

Жительница Симферополя рассказывает нам: «Когда впервые я вышла в магазин со своей новорожденной дочерью, я ощутила себя абсолютно беспомощной, словно передо мной захлопнулись все двери. С коляской весом почти в 20 килограммов мне сложно было куда-либо попасть. Магазины, банки, нотариус, парикмахерская и даже аптеки стали мне недоступны. Куда ни пойди – везде ступеньки! Пришлось исколесить полгорода, чтобы составить список доступных мне магазинов, где есть подъездные пути».

На центральных улицах

Продолжая эксперимент, мы проверили еще несколько магазинов, расположенных по улице Павленко, и отправились в центр города, где сосредоточено огромное количество различных торговых объектов и учреждений. Ожидалось, что в центре города коэффициент доступности будет выше, но на деле всё оказалось иначе. Торговый центр «Берг» возвышается, словно на Олимпе, – мы насчитали около четырнадцати ступенек, нет пандуса, но есть кнопка вызова. Оказалось, что никто не знает, кому принадлежит кнопка вызова, охранник находится внутри здания и утверждает, что кнопка принадлежит супермаркету «Яблоко». На вопрос: «Как же подняться в торговый центр?», – охранник повел нас к черному ходу, черный ход оказался забаррикадирован поддонами, идет практически беспрерывная выгрузка товаров для супермаркета «Яблоко». Впрочем, в супермаркет «Яблоко» попасть человеку с ограниченными возможностями будет тоже непросто, пандус есть, но во время спуска можно угодить, опять же, прямо в неподвижную створку двери.

Далее мы проследовали в отделения банков. В одном случае кнопка оказалась сорвана хулиганами, по словам управляющего, нам было обещано в кратчайшие сроки установить ее обратно. Спустя неделю кнопка действительно была установлена. В другом случае кнопка не работала из-за перебоев с электроэнергией, но в нашем присутствии кнопку включили.

Проблем с доступностью для симферопольских инвалидов (и мамочек с колясками) хватает и на тротуарах, высокие бордюры, ямы и выбоины. Председатель Крымской организации общества инвалидов Сергей Поддубный комментирует: «Есть нормативы по законодательству, на пешеходных зонах заезд на тротуар не должен превышать 1,5 см, все новые дороги после ремонта, после реконструкции должны делать по этим стандартам. Допустим, ул. А. Невского, это улица в центре города, ее до сих пор не приняли у подрядчика, поскольку бордюр составляет высоту почти 15 см. Подрядчик заявил, что нельзя больше занизить заезд на тротуар, под землей проходят кабеля линий электропередачи и углубить их нет возможности». Сергей Поддубный считает, что подрядчик должен найти способ, как занизить подъездные пути для инвалидов.

Свет в конце туннеля

Федеральный закон «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» от 24.11.1995 N 181-ФЗ гласит: «Настоящий Федеральный закон определяет государственную политику в области социальной защиты инвалидов в Российской Федерации, целью которой является обеспечение инвалидам равных с другими гражданами возможностей в реализации гражданских, экономических, политических и других прав и свобод, предусмотренных Конституцией Российской Федерации». Люди с ограниченными возможностями имеют равные права и должны иметь возможность жить полноценной жизнью, как и остальные члены общества. К сожалению, по итогу исследования, многие торговые объекты оказались совершенно не готовы к приему маломобильных посетителей: пандусы у некоторых объектов установлены с нарушением всех законов логики, о кнопках вызова сотрудника сами сотрудники торговых точек даже не подозревают, есть наклейки со специальными маркерами для инвалидов, но нет кнопок вызова. Итоги исследования не могут не удручать, тем не менее позитивные перемены всё же происходят.

Сергей Поддубный рассказал о «проблемных зонах» Симферополя: помимо магазинов и банков, также сложно попасть в Музыкальный театр и даже в Госсовет. Пандусы, специальные подъемники, кнопки есть везде, но на практике воспользоваться средствами для доступа к объекту не всегда представляется возможным. Сергей уже 30 лет в инвалидном кресле, и, по его словам, несмотря на все недочеты, позитивные перемены все же происходят. В рамках федеральной программы «Доступная среда» в Симферополе планируется строительство спортплощадки для людей с ограниченными возможностями, а также детской площадки для детей с особенностями. Председатель общества инвалидов дополнил, что разработана программа паспортизации объектов социальной инфраструктуры, это позволит адаптировать социальные объекты для инвалидов.