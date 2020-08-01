«Последствия оставляют следы на многие годы»

Что такое детский невроз и как его избежать?

Дети – самое ценное, что у нас есть, каждый родитель мечтает, чтобы его ребенок был счастлив и здоров. О причинах детских неврозов и о том, какие ошибки родителей могут привести к психическим расстройствам детей, мы расспросили детского психиатра Татьяну Тулякову.

Причины расстройств

– Татьяна Александровна, расскажите, что же такое невроз?

– Невроз – это функциональное, но обратимое расстройство нервной системы, обусловленное длительными переживаниями и психологическими травмами, проявляющееся неустойчивым настроением, повышенной утомляемостью, чувством тревоги и вегетативными нарушениями, такими как сердцебиение, головокружение, потливость и прочее. Негатив и переживания случаются в жизни каждого человека, но люди переносят их по-разному, обладатели более устойчивой нервной системы имеют меньше шансов получить невроз. Последствия таких расстройств оставляют следы на многие годы, влияют на соматическое здоровье и на психическую, профессиональную, социальную сферы жизни человека. Дети и подростки более уязвимы и подвержены стрессу, так как у них лабильная нервная система, а ее функции еще незрелы.

– Каковы причины детских неврозов?

– Причины невроза у детей подразделяются на биологические и психологические. К первым относятся наследственная предрасположенность, патологии внутриутробного развития плода, особенности родов, например, была ли гипоксия и травмы, особенности конституции, перенесенные заболевания. Даже если ребенок часто болеет простудными заболеваниями, у него ослабляется и нервная система. Играют роль также умственные и физические перенапряжения, постоянные недосыпы. К психологическим причинам относятся психотравмирующие ситуации в детском возрасте и личностные особенности ребенка. Огромное значение имеет психологический климат в семье – то, как воспитывают ребенка, какие отношения у родителей между собой. Рождение второго ребенка, смена места жительства, изменения семейной ситуации также могут спровоцировать развитие невроза.

Как-то ко мне привели ребенка, который начал заикаться. Родители были в состоянии развода и обвиняли друг друга при ребенке. Каждый обвинял другого в случившемся. Мальчик нервничал. Мне пришлось провести психотерапевтическую беседу, но не с ребенком, а с родителями, потому что именно их поведение спровоцировало заикание. Была назначена медикаментозная терапия и психокоррекция, мальчик вылечился.

– Детские и подростковые неврозы между собой отличаются?

– Подростковые неврозы должны стоять отдельной группой. Подростковый возраст по общим нормам начинается в 12-16 лет, но, по нашим наблюдениям, уже в 10-11 лет родители начинают жаловаться, что ребенок становится капризным, склонен к переменам настроения. Неврозы в этом возрасте усугубляются, провоцируются и поддерживаются гормональными бурями, ведь в этом возрасте активно идет гормональная перестройка организма, у мальчиков активно вырабатывается тестостерон, у девочек – эстроген.

Ошибки воспитания и психологический климат

– Так откуда все-таки берутся неврозы, особенно у детей?

– Механизм развития невроза такой: изначально возникает какая-то психическая травма, неблагоприятный психотравмирующий фактор, достаточно длительно действующий. Психотравмы могут быть различными, главное, что они оказывают угнетающее, беспокоящее отрицательное действие на конкретную личность. Запускается внутренний конфликт, возникает депривация, то есть дефицит возможности удовлетворения своих потребностей. Ответом на такую депривацию является стресс, что может привести к расстройствам нервной системы.

Психотравмирующие ситуации у взрослых и детей разные. Если для взрослого человека это проблемы со здоровьем, неурядицы в личной жизни, потеря работы и прочее, то у ребенка это психотравмы, связанные с его семьей либо коллективом, в котором он находится.

Основные причины в семье, которые приводят к детским неврозам, – ошибки воспитания, неблагоприятный психологический климат, требования родителей, которые превышают возможности и потребности детей, несогласованный подход к воспитанию, к примеру, когда родители строго ограничивают ребенка, а бабушки и дедушки потакают и разрешают, в результате происходит психологический конфликт . Крайняя степень – это неприятие детей родителями, физические наказания и угрозы, отсутствие нежности и ласки, любви, неустойчивость в обращении с детьми – бывают истерические матери, которые то ласковы и нежны, то срываются на крик. Тревожные родители, их ги­перопека, излишнее беспокойство за детей также могут приводить к невротизации.

В связи с наступающим учебным годом, мы должны знать о школьном неврозе – сложная программа обучения, большое количество дополнительных занятий, когда ребенку приходится много перемещаться по городу и нет возможности полноценно отдыхать. Школа – это коллектив, в классе 35 человек, у каждого свой характер, случаются конфликты. Личные отношения между учителем и ребенком, если учитель тиран, повышает голос, предъявляет повышенные требования, неспособен создать благоприятный психологический климат, всё это может приводить к невротизации. Из моего опыта самое сложное, когда родители вступают в конфликты либо становятся на сторону ребенка, даже когда тот виноват, или, напротив, обвиняют его и наказывают не разобравшись. Допустим, Саша побил Петю и наказывают Сашу, хотя инициатором конфликта был Петя, а Саша лишь заступился за Катю.

– Что же делать родителям, чтобы ребенок не получил психологическую травму?

– Организовать режим дня. Ребенок должен понимать, когда у него часы отдыха, питания, учебы. Этот режим не должен быть слишком строгим, как в армии, но он позволит ребенку стабилизировать работу его неуравновешенной нервной системы, если невроз уже начался. Нужно внимательно следить за нагрузкой ребенка. Если все-таки проблемы начались, то необходимо обратиться к психологу или психиатру, который назначит лечение, витамины, что позволит убрать симптомы невроза и вылечить его. Родители в подобных случаях должны держать контакт с этими специалистами и педагогами. Доказано, что нетяжелые, регулярные физические нагрузки снимают психическое напряжение за счет выброса определенных веществ в кровь. Родителям нужно следить за тем, чтобы в их семье был нормальный психологический климат, избегать ругани, скандалов, ровно и доброжелательно общаться как с ребенком, так и между собой. Не стоит при ребенке выяснять отношения, скандалить. В моей практике был случай, когда у девочки пяти лет начался энурез, то есть непроизвольные мочеиспускания, она стала тревожной, боязливой и нервной. Причиной послужили конфликты родителей с неблагополучными соседями-дебоширами. Хотя конфликт был давно закончен, но девочка начала опасаться, представляя крики, стуки соседей. В результате у нее сформировался тревожно-фобический синдром. С помощью психотерапии и медикаментозного лечения девочка поправилась.