Восемь, семь, шесть…

Кандидатов в губернаторы Севастополя с каждой неделей становится всё меньше

«КТ» продолжает рассказывать о тех, кто планирует баллотироваться в губернаторы города. Теперь к участию в выборах могут не допустить еще одного кандидата – второго секретаря Севастопольского горкома КПРФ Романа Кияшко. Причиной подобного решения Севизбиркома стало то, что по закону для преодоления муниципального фильтра кандидатам необходимо собрать подписи 9 депутатов, представляющих 8 округов, в то время как Кияшко предоставил 9 подписей, но всего по 6 округам.

Бывший мусорный король

Очередной кандидат, о котором мы рассказываем, – Илья Журавлев, выдвинутый от ЛДПР. Он родился в 1971 году в городе Калинин. За свою жизнь он успел закончить три института. Первым стал Севастопольский приборостроительный институт, где в 1993 году он получил специальность инженер-системотехник. Спустя восемь лет отучился на юриста в Харькове, а в 2018-м окончил Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ по специальности «Государственное и муниципальное управление». Кандидат экономических наук, женат, воспитывает дочь.

Свою политическую деятельность он начал в 2002 году, когда стал депутатом Ленинского районного совета, а также заместителем председателя комиссии по бюджету, а в 2010 году был избран в горсовет Севастополя. Но, пожалуй, больше всего горожанам он запомнился своей предпринимательской деятельностью. Так, в украинские времена он, вместе с женой, был владельцем ООО «КП Чистый город», которое на тот момент было самой крупной компанией в городе по предоставлению услуг благоустройства. Как передает «Замполит», помимо ООО «КП Чистый город», чете Журавлевых также принадлежали ООО «Предприятие Чистый город», ООО «Чистый город – регион», «Чистый город Инк», ООО «Чистый город Севастополь», а также ЧП «Предприятие Внешпромтехсервис», которое также занималось вывозом мусорных отходов. Начиная с 2008 года компании Журавлева получали многомиллионные госзаказы на уборку улиц и вывоз мусора, а в 2015-м они стали единственным игроком на мусорном рынке Севастополя.

По данным из открытых источников, Севастополь был не единственным городом, где Журавлевы делали бизнес. Например, в Киеве на Илью Журавлева был зарегистрирован ряд компаний, которые специализируются на уборке домов, промышленных объектов, а также вывозе мусора и благоустройстве.

По данным ресурса раскрытия корпоративной информации «ГосЗатраты», компания «Чистый город» за 2015 год получила государственные подряды на сумму около 22 миллионов рублей. В 2016 году его компании получили многомиллионные подряды без конкурса. С ООО «Предприятие Чистый город» был заключен договор на 54,7 миллиона рублей, а с ООО «КП Чистый город» – еще на 10,1 миллиона. Эти контракты были подписаны при губернаторе Севастополя Сергее Меняйло.

Причем члены Общественного совета при российской прокуратуре Севастополя уличали «Чистый город» в том, что эта компания в актах выполненных работ завышает объемы вывозимого мусора. В марте 2019 года ООО «Предприятие «Чистый город» по решению управления Федеральной антимонопольной службы по Республике Крым и Севастополю было занесено в реестр недобросовестных поставщиков на два года – с 19 марта 2019 года по 1 марта 2021 года. Но компании удалось обжаловать решение УФАС в Арбитражном суде Республики Крым.

Пожарный, сибиряк, банкрот…

Еще одним кандидатом в губернаторы стал Ярослав Яковенко, выдвинутый от «Партии прогресса». Как сообщает ForPost, он родился в 1972 году в Новосибирске. Окончил Санкт-Петербургскую высшую пожарно-техническую школу МВД РФ в 1994 году, а в 2010 году – «Академию Государственной противопожарной службы Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий», по профилю гос. и муниципальное управление, с присвоением квалификации «менеджер».

До марта 2014 года трудился замначальника в ООО «Пожарная охрана» в Новосибирске, затем, с декабря 2014-го по август 2015 года, в Правительстве Севастополя, занимал должность врио начальника отдела, был главным специалистом отдела формирования резервного фонда, обеспечивал аварийно-спасательные формирования и пожарную безопасность. Был главным специалистом государственного надзора в области защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций, учета и контроля РВ и РАО.

Летом 2017 года он стал учредителем двух предприятий: ООО «КГБ» и Садоводческого потребительского кооператива «Сибиряк». В 2019 году создал и возглавил ООО «МЧС». По данным портала «Руспрофиль», все три предприятия с уставным капиталом в 10 тысяч рублей в Севастополе, а СПК «Сибиряк» находится в стадии ликвидации, из-за долгов.

Как передает «Радиус», у одного из предприятий Яковенко, где он также является одним из учредителей, с января 2020 года открыто исполнительное производство по задолженности на сумму более 158 тысяч рублей за неполное исполнение контракта по разработке СТУ для севастопольского ООО «Народный рынок». В Севастополе это ООО прекратило свою деятельность после того, как на уже покойного депутата Нижегородской облдумы Александра Бочкарева возбудили уголовное дело. Также известно, что Яковенко является членом АНО «Береговая волейбольная лига» в Новосибирске и генеральным директором ООО «Крымский гарант безопасности».

Домохозяйка – волонтер

Не обойдутся выборы и без представительниц прекрасного пола. Так, свою кандидатуру на должность губернатора от «Демократической партии России» выдвинула Александра Романенко.

Правда, про нее нам мало что известно… Александра Романенко родилась в Харькове в 1974 году. Окончила Харьковский национальный университет строительства и архитектуры. Вышла замуж, родила троих деток. В настоящее время, по данным ForPost, является домохозяйкой, а ранее трудилась генеральным директором ООО «Новацентр К».

Торговле Александра Сергеевна отдала 20 лет своей жизни и неоднократно была отмечена благодарственными грамотами со стороны Правительства и Законодательного собрания Севастополя. Также она является членом Совета Севастопольского регионального отделения Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России», а также активно участвует в работе волонтерского штаба «Мы вместе».