Сезон и деньги

Зарубежные СМИ говорили о туризме, военных учениях и малоизвестной героине Крымской войны

На минувшей неделе зарубежные сайты и издания в связи в Крымом упоминали о ходе туристического сезона, о новшествах, запланированных казначейством Великобритании, о реакции Москвы на учения НАТО в Черном море и необычных гастрономических предложениях.

Мало других вариантов

Издание Gulf Business – одно из СМИ Объединенных Арабских Эмиратов – делает прогноз, каким в итоге будет нынешний туристический сезон в разных регионах планеты, учитывая ущерб, причиненный туротрасли пандемией коронавируса. В том числе в статье рассказывается и о Крыме. «Горячие точки туризма не будут поражены одинаково, и некоторые крупные экономики – такие как Саудовская Аравия, Россия, Великобритания и Германия – надеются, что они смогут компенсировать потери, перенаправив потоки, которые обычно идут за границу. У этих стран есть явная возможность смягчить удар утраченного въездного спроса, поощряя жителей отдыхать дома», – приводит издание слова Дэвида Гуджера, управляющего директора по Европе и Ближнему Востоку отдела экономики туризма Оксфордского экономического университета. «Сейчас в Краснодарском крае, на Черноморском побережье, – массовое бронирование гостиниц. Июнь был почти полной катастрофой, но июль будет еще лучше, чем в прошлом году», – пишет издание. Приводится и конкретный пример одной «московской офисной работницы», которая планировала провести летний отпуск в Тоскане, отложив 6000 долларов на трехнедельное пребывание. «Вместо этого теперь она выбрала Ялту в Крыму. Несмотря на нехватку пресной воды и тот факт, что гостиничная инфраструктура черноморского города относится в основном к эпохе Холодной войны. Она была разочарована, увидев, что цены были примерно такими же, как в Тоскане. Но у нее мало других вариантов», – сообщается в статье.

Актуальная еда

Нынешний курортный сезон не обходится и без «маркетинговых сюрпризов». В частности, как сообщают некоторые СМИ, в Крыму туристов «удивляют новым ассортиментом еды – коронабургерами». Такие «актуальные бургеры» продают кое-где в местных кафе, решив, по всей видимости, разбавить местный колорит необычной вывеской. «В комплекте с едой официанты дают перчатки и салфетки. А оплаченный заказ получаете через специальный бокс выдачи, стилизованный под медицинский, как в больнице. Контакт с сотрудниками точки общепита при этом получается минимальный. Такой сервис, впрочем, вызывает неоднозначные отзывы у клиентов, навевая воспоминания о самоизоляции и пандемии», – сообщают журналисты.

Медсестра на монете

Британское издание пишет о том, что на монетах и банкнотах этой страны собираются впервые в истории изобразить чернокожих, азиатов и других представителей этнических меньшинств. «Канцлер Казначейства Великобритании Риши Сунак рассматривает предложения о том, чтобы влиятельные люди, такие как военные деятели и медсестры, были представлены на денежных знаках Королевского монетного двора», – пишет The Mirror. Среди претендентов, как сообщил министр финансов страны Джон Глен в интервью Sunday Telegraph, называется и Мэри Сикол, медсестра, принимавшая участие в Крымской войне и побывавшая в Крыму в 1854-55 годах. Мэри Сикол родилась на Ямайке, в семье отца-шотландца и матери-ямайки. В начале Крымской войны она отправилась в Англию и обратилась в военное министерство, чтобы её послали на полуостров в качестве военной медсестры. Ей отказали – главным образом из-за предрассудков в отношении участия женщин в медицине в то время. Тогда она одолжила деньги, чтобы добраться самостоятельно. Сикол прославилась лечением раненых, часто прямо под огнём оказывая помощь пострадавшим с обеих сторон.

Двойная реакция

Американский журнал сообщает: «Военные США осведомлены о том, что Россия наблюдает за их передвижениями в Черном море, поскольку обе страны готовятся к возможным конфликтам и в этой связи проводятся боевые учения в стратегическом регионе». Данная информация, по всей видимости, является продолжением новостей, появившихся несколько дней назад. В частности, сообщалось: «Российский Национальный центр управления обороной сообщил, что радары сил быстрого реагирования Черноморского флота обнаружили американские разведывательные самолеты P-8A Poseidon и U-2S и отправили на перехват истребитель Sukhoi Su-27». Что же касается упомянутых военных учений, то речь идет об учениях Sea Breeze в Черном море, проводящихся США совместно с Болгарией, Грузией, Норвегией, Румынией, Испанией, Турцией и Украиной, очередной этап которых был завершен буквально на днях. «Москва также стремилась продемонстрировать свою готовность действовать в регионе», – сообщил о реакции российских военных на эти учения пресс-секретарь командующего 6-м флотом ВМС Кайл Рейнс.