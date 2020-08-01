Кто такой Анатолий Камлюхин?

Посвящение русским морским офицерам Первой мировой войны

В 1922 году в Греции, на чужбине, тихо умирал молодой статный мужчина, морской офицер, один из первых подводников Черноморского флота. Ему было 35. Через месяц могло бы стать 36. Но не случилось. Всю свою короткую жизнь Анатолий Иванович Камлюхин посвятил Российскому флоту.

Экспонат из морских глубин

В 2013 году в Симферополе экспонировалась выставка «Из глубины веков», на которой были представлены уникальные экспонаты, поднятые со дна Чёрного моря, с затонувшего во время Первой мировой войны русского эсминца «Лейтенант Зацаренный». Узнав, что среди экспонатов есть приказы Морского ведомства того времени, я отправилась на выставку с надеждой найти какие-либо сведения о лейтенанте Камлюхине. И нашла! На одной из страниц, сохранившихся в морских глубинах, был напечатан приказ командующего Черноморским флотом от 29 января 1915 года: «За мужество, хладнокровие и находчивость при спасании людей с затонувшего в бою корабля «Прут» были представлены к награждению офицеры подводной лодки «Судак»: командир, лейтенант Зарубин (орденом Св. Анны 3 степени) и вахтенный начальник, лейтенант Камлюхин (мечами и бантом к ордену Св. Станислава 3 степени). Мечи и бант полагались за боевые заслуги и были дополнением к уже имевшемуся у Камлюхина ордену Св. Станислава, полученному в мирное время.

Кадетство. Гардемарин

Анатолий Камлюхин родился 28 декабря 1886 года в Харькове. Учился в классической гимназии, в 1901 году поступил в Морской кадетский корпус (г. Санкт-Петербург). При зачислении в это учебное заведение учитывались не только результаты приёмных экзаменов, но и заслуги родных на поприще служения Отечеству. Отец Анатолия, Иван Владимирович Камлюхин, был потомственным дворянином, титулярным советником, почётным мировым судьёй, а дед – генералом.

Обучение в Кадетском корпусе было шестилетним. В весенне-летний период (обычно с 10 мая) кадеты осваивали практическое судовождение и в течение трёх месяцев упражнялись в управлении различными видами судов. Во время практики Анатолий познавал секреты управления парусниками, осваивал работу на крейсерах, побывал в длительных морских походах. 9 сентября 1905 года был произведён в младшие гардемарины и по такому торжественному поводу сфотографировался в форме с погонами. Фотография, запечатлевшая Анатолия в тот миг, сохранилась в архиве.

При завершении обучения в Морском корпусе Анатолий Камлюхин был произведён в корабельные гардемарины (20 апреля 1907 г.). Студенчество закончилось. Но первый офицерский чин выпускники получали только после длительной практической деятельности и сдачи специальных экзаменов. Почти целый год они провели в заграничных походах и лишь в апреле 1908-го были произведены в мичманы, что свидетельствует о серьёзном отношении Морского ведомства к подготовке кадров.

Первый этап службы

Анатолий Камлюхин получил назначение на Черноморский флот. Он покинул просторы Балтики и с апреля 1908 года жил и работал в Севастополе, городе русской славы и воинской доблести. Служил на линейном корабле «Три святителя», был вахтенным начальником в длительном заграничном походе на яхте «Колхида». В феврале 1911-го его назначили вахтенным начальником на эскадренный миноносец «Лейтенант Зацаренный», через три месяца поручили дополнительно исполнять дела ротного командира этого корабля. Циркуляром Главного морского штаба от 7 октября 1911 года Анатолий Камлюхин командирован в г. Кронштадт и зачислен слушателем в Минный офицерский класс Учебно-минного отряда Балтийского флота. После возвращения, с января 1912-го, он служит в 1-м дивизионе эскадренных миноносцев, его назначают вахтенным начальником и исполняющим дела ротного командира миноносца «Живой», затем – заведующим артиллерией. Вскоре Высочайшим приказом по Морскому ведомству Камлюхин произведён в лейтенанты (25 марта 1912 г.). В это же время его назначают членом Корабельного суда дивизиона эскадренных миноносцев.

Со временем профессиональная подготовка становится всё более масштабной, и в апреле 1912-го он командирован на краткие курсы военных лётчиков. Позже переведён с миноносца «Живой» на миноносец «Живучий». Отличная подготовка и усердие не остались незамеченными, 6 декабря 1912 года лейтенант Камлюхин был награждён орденом Св. Станислава 3-й степени, 26 декабря – медалью в память 100-летия ­Отечественной войны, в марте 1913 года – медалью в память 300-летия царствования Дома Романовых. Он продолжает служить на эсминце «Живучий», но его профессиональная деятельность становится ещё более разнообразной: ему предложено осваивать подводные лодки.

В июне 1913 года лейтенант Камлюхин переведён в дивизион подводных лодок и назначен помощником командира подводной лодки «Карась». Но уже через три дня после назначения ему поручено командование этой лодкой (в связи с болезнью командира, лейтенанта Поруцкого). На «Карасе» служил недолго, с 8 июня по 21 августа 1913-го, затем был назначен командиром миноносца № 270. Однако через месяц приказом по Морским силам и портам Чёрного моря он командирован в офицерский класс Учебного отряда под­водного плавания, куда должен явиться к 1 октября.

Отряд подводного плавания базировался на побережье Балтийского моря в порту Либава (ныне Лиепая, Латвия), там готовили командиров подводных лодок и других специалистов-подводников. Продолжительность обучения в офицерском классе составляла 10 месяцев, после экзаменов курсанты получали звание «Офицер подводного плавания» и серебряный нагрудный знак. Сдав экзамены, это звание получил и лейтенант Камлюхин. Окончание курсов совпало с началом Первой мировой войны.

Командир подводной лодки

В 1914 году Камлюхин был вахтенным начальником на подлодке «Судак», затем служил на подлодке «Тюлень», признанной самой результативной в истории российского флота того периода. В 1915 году был награждён орденом Св. Анны 3 степени с мечами и бантом. В 1916 году назначен командовать подводной лодкой «Лосось». Командиром «Лосося» он был в течение 5 месяцев: с 7 июля по 15 декабря 1916 года. В это время лодка служила для охраны морской территории, а также использовалась в качестве учебной для подготовки офицеров-подводников. Сохранился рапорт Камлюхина от 1 октября 1916 года, в котором зафиксированы ежедневные работы за минувший месяц. Согласно документу, подводная лодка базировалась в Балаклавской бухте, Камлюхин проводил занятия и судовые работы с офицерами-слушателями, производил зарядку батареи, выходил в море для подводного хода, погружался в Южной бухте с экзаменовавшимися офицерами. Также в декабре 1916-го Камлюхин был назначен флаг-офицером и ревизором 1-го подводного дивизиона.

В июле 1917-го Анатолий Иванович получил звание старшего лейтенанта и примерно в то же время был назначен командиром новой подводной лодки «АГ-23». Эта лодка была построена американской фирмой по заказу Великобритании, но перекуплена Россией и в разобранном виде перевезена в Николаев. По данным открытых источников, сборка началась в апреле 1917 года. Закладная доска подводной лодки «АГ-23» сохранилась. Это серебряная пластина, на которой выгравированы подлодка с Андреевским флагом и её наименование: «Подводная лодка АГ-23: заложена Судостроительным Акционерным Обществом «Петровская Верфь» в Отделении Балтийского судостроительного и Механического завода в Николаеве в сентябре 1917 года». На второй стороне пластины перечислены имена должностных лиц, причастных к закладке лодки, начиная с министра-председателя, верховного главнокомандующего А. Ф. Керенского. Далее выгравированы фамилии членов правления общества «Петровская Верфь». Словом, на этой пластине представлены первые лица того времени, имевшие отношение к флоту России. Ныне эта доска хранится в семье потомков лейтенанта Камлюхина в США. Можно считать, что это не только семейная реликвия, но и страница в истории Черноморского флота.

Во время Гражданской войны, вследствие многократной смены власти, сборка подлодки была остановлена и возобновилась при новом командире, после установления советской власти в Николаеве. В сентябре 1920 года лодка вступила в строй и участвовала в Гражданской войне на стороне «красных».

О жизни же Камлюхина в тот период известно, что он был в Севастополе, участвовал в издании газеты «Юг» и впоследствии вынужден был эмигрировать.

В эмиграции

Супругой Анатолия Камлюхина была Ксения Матвеевна, внучка Фердинанда Киста, владевшего в Севастополе респектабельным отелем на Приморском бульваре. Ксения училась в Императорской Академии живописи, и одним из её учителей был знаменитый художник Николай Рерих. В ноябре 1915 года в семье Камлюхиных родился сын Игорь. После революции 1917 года семья пережила трудные времена. Камлюхиным пришлось покинуть страну. По рассказам внучек лейтенанта, его спасли матросы, уважавшие своего офицера. В 1919 году они тайно вывезли Анатолия, его жену и маленького сына из Севастополя в Афины. В эмиграции семья осталась без средств к существованию.

Королева эллинов Ольга Константиновна Романова всегда старалась помогать русским морякам, оказавшимся в Греции. Рассказывают, что Анатолий Камлюхин, прекрасно образованный, высокий и привлекательный дворянин, часто бывал приглашён ко двору. Но вскоре он заболел, сказалось давнее отравление хлором, случившееся на подводной лодке вследствие технического несовершенства аккумуляторных батарей. В ноябре 1922 года завершился его жизненный путь, он был похоронен на Русском кладбище в Пирее (пригород Афин), основанном королевой Ольгой. В Пирее всех русских моряков хоронили с почестями, для каждого из них королева заказывала надгробную плиту из белого мрамора и присылала венок. В 1970-е годы часть старого кладбища была уничтожена, но христианская община русских эмигрантов сохранила уцелевшие надгробные плиты. Впоследствии там возвели небольшую церковь и с целью сохранения исторической памяти наружные стены этой часовни облицевали белыми мраморными плитами со старых русских захоронений. На одной из них начертано: «Старший лейтенант Анатолий Иванович Камлюхин. Скончался 11-го ноября 1922 г.».

Эпилог

В 2000 году 83-летний Игорь Анатольевич Камлюхин, сын офицера Российского флота, привёз в Севастополь своё большое американское семейство, чтобы показать потомкам родную землю, любовь к которой не угасла за десятки лет, прожитых в Америке. Он увидел здание, где родился (бывший отель «Кист»), и побывал в Балаклаве, где на подводных лодках служил его отец. Так на закате жизни осуществилась его давняя мечта. Нина Франтцен, внучка лейтенанта Камлюхина, однажды сказала: «Меня охватывает ужас, когда представлю, как металлическая коробка опускается в морские глубины, а в ней – люди». Именно о мужестве, отваге и верности долгу морских офицеров мне и хотелось рассказать. Особенно – о подводниках Первой мировой войны, о тех офицерах, кто решил отправиться в морские глубины, чтобы и там, рискуя жизнью, быть полезным своему Отечеству.