«Зенит» – лучший в России! А в Европе?

Питерцам предстоит поднять свой авторитет на международной арене

Итак, вне всякой конкуренции второй сезон подряд санкт-петербургский «Зенит», ведомый к успеху отличным в недавнем прошлом футболистом, а теперь талантливым тренером Сергеем Семаком, становится чемпионом страны. Причём добивается почётного титула досрочно, за четыре тура до окончания первенства. Но и этого клубу мало. Очередные золотые медали он уложил в хрустальный Кубок России, который завоевал, в нелёгкой борьбе выиграв в финале в Екатеринбурге с минимальным счётом у новичка премьер-лиги подмосковных «Химок» – 1:0. Теперь чемпиону предстоит очередной рейд в Европу, где питерцам предстоит поднять свой авторитет на международной арене, в частности в розыгрыше Лиги чемпионов УЕФА.

Труднейший сезон

Если историю российского футбола можно разделить на старую и новую, то в первой половине самым трудным был чемпионат 1941 года, который был прерван в связи с Великой Отечественной войной, а в новой – нынешнее первенство, прерванное смертельной пандемией коронавируса на три месяца, но было сделано всё возможное, а то и более того, что позволило доиграть национальный чемпионат и Кубок страны. А ведь такие солидные в футбольном плане страны, как Франция или Бельгия, так и не сумели перебороть страх перед бушующей эпидемией, решив прервать национальные первенства и не возобновлять их в нынешнем году.

Разумеется, почти три месяца самоизоляции, заболевание ряда игроков коронавирусом (к счастью, все они выздоровели), ряд технических поражений, из-за невозможности провести матчи, опять-таки по решению Роспотребнадзора, внимательно следившего за здоровьем спортсменов всех команд, – всё это потребовало колоссальных усилий, чтобы выдержать труднейшие испытания. И тот факт, что матчи первого круга посетило три миллиона болельщиков, а итоговая цифра всего первенства – 3202713 зрителей, ни в коей мере не отражает истинного положения дел. Ведь многие поединки проходили без зрителей, а на других стадионах могло быть занято только десять процентов от общего числа мест. Да и цифра забитых голов за время первенства – 553 мяча – не совсем соответствует действительности.

Отметим и тот факт, что из-за несерьёзного отношения к коронавирусу ряд туров периода рестарта пестрит техническими поражениями (0:3). И это случилось из-за того, что врачи «Ростова», «Оренбурга», «Сочи», других команд вовремя не отреагировали на заболевания отдельных игроков.

В «зоне УЕФА»

Разумеется, после возобновления первенства никто уже не сомневался, что «Зенит», постоянный лидер чемпионата, отлично укомплектованный игроками во всех линиях, имея ярких звезд калибра Артёма Дзюбы, Сердара Азмуна, Малкома, Бронислава Ивановича, вряд ли уже упустит шанс в седьмой раз завоевать чемпионские регалии. А вот за остальные вакансии в «зону Европы» должны были повести отчаянную борьбу демонстрировавшие хорошую форму московский «Локомотив», «Ростов», «Краснодар». Разумеется, прибавив в игре, в это соперничество могли вмешаться московские ЦСКА, «Спартак», «Динамо», «Уфа».

Но вспышка коронавируса в «Ростове» выбила команду Валерия Карпина из борьбы за медали, а вот ЦСКА, ведомый Виктором Гончаренко, сумел вклиниться в это сражение, но так и не сумел догнать «Краснодар», отстав от него на два очка. Но если говорить по большому счёту, то наши соседи из Краснодара имеют более перспективный состав, а «армейцам» следует укрепиться перед играми в Европе, где они вместе с «Ростовом» и земляками из «Динамо» будут играть в Лиге Европы УЕФА. Таким образом, наш чемпионский клан на этот раз в Лиге чемпионов будет представлен: «Зенитом», «Локомотивом» и «Краснодаром».

Итак, читатели нашего еженедельника ещё не забыли, какие страсти разгорелись вокруг полуфинала Кубка страны, где «Зенит» принимал спартаковцев Москвы. И если бы «народная команда» победила, то она бы уже не упустила желанный приз из собственных рук и открыла себе дорогу на международную арену. Но москвичи проиграли, а питерцы сделали «дубль», став чемпионами и обладателями Кубка страны. А коль так, то от России в Кубке Европы УЕФА получило возможность выступать московское «Динамо», занявшее в первенстве страны шестое место, что можно считать одной из сенсаций чемпионата.

А проигравших жаль

Признаюсь, если бы была моя воля, то из-за необычности нынешнего первенства (не по вине участников турнира, а по воле пандемии) оставил бы в премьер-лиге аутсайдеров состязания – «Оренбург» и самарские «Крылья Советов». И с болью в сердце добавил бы весьма спорно получившие места в «вышке» волгоградский «Ротор» и подмосковные «Химки». Ведь не прекрати турнир ФНЛ, на их местах могли оказаться московские «Торпедо» и «Чертаново». Ну, и восемнадцать клубов никому бы не помешали в чемпионате России 2020/21 годов, ведь во многих странах за титул чемпиона страны борются по двадцать команд. И всё у них в порядке!