Если бы не коронавирус... или Что опять происходит в РУСАДА?!

Уважаемый наш читатель, поклонник спорта, если бы не пандемия коронавируса, которая по сути дела вот уже четыре месяца оставляет нас без большого спорта (и неизвестно, когда он к нам вернётся во всей своей красе), то что бы нас волновало в эти дни? Конечно же, Игры XXXII Олимпиады в столице Японии Токио, которые бы 24 июля открыл император этого государства Нарухито.

На год позже

Смертельная эпидемия, пока ровно на год, отодвинула этот форум мирового спорта, который вторично, спустя 57 лет, опять поручено проводить столице Японии. Тогда у всех поклонников спорта не было сомнения, что на победу в неофициальном командном зачёте (теперь при том же названии он превратился в официальное явление, без которого Игры не рассматриваются всерьёз) могут рассчитывать олимпийцы СССР, ГДР и США. Теперь же наступили, как говорится, другие времена, а с ними пришли и «новые песни». Из «большой тройки» остались только американцы, которым ныне достойный вызов могут бросить лишь китайцы. Об остальных двух осталась только память, увы, не всегда добрая. Разумеется, по мнению наших зарубежных «партнёров», которые никак не могут успокоиться, вспоминая, какие мощные удары им наносила «Красная машина», как тогда называли олимпийцев Советского Союза.

Конечно же, нынешняя сборная России сейчас уступает своим предшественникам из сборной СССР, цвета которой защищали лучшие спортсмены всех союзных республик, которые сейчас превратились в отдельные государства и, следует отметить, на Олимпийских играх не в состоянии громко заявить о себе в общекомандном зачёте, но в отдельных видах спорта могут потрепать нервы любому фавориту и, более того, лишить его первенства. И тем не менее, россияне смогли сохранить свой высокий класс, даже несмотря на все свои оплошности, которые приводят к крупным штрафам и изоляциям. И вот теперь, в канун Игр-2021 (они в истории олимпиад сохранятся как Игры-2020), специалисты считают, что в общекомандном зачёте россияне не смогут войти в тройку сильнейших, уступая, как мы писали выше, американцам, китайцам и хозяевам Игр японцам. Но зато поведут упорную борьбу за четвёртое место с британцами, южными корейцами, австралийцами.

Причём учтите, что Арбитражный спортивный суд (CAS) признал адекватными санкции WADA к российскому спорту за институциональные допинговые манипуляции. Суд подтвердил, что на Играх в Токио россияне будут выступать в нейтральном статусе под наименованием «Олимпийские атлеты из России» и под олимпийским флагом. Они будут не просто отбираться на Игры, как это делает любой спортсмен из любой страны, а если отберутся, то должны получить ещё приглашение от специальной комиссии МОК, которая может пригласить, а может и не пригласить, не давая никаких объяснений по этому поводу. Наши парни и девушки уже проходили подобную «экзекуцию» перед зимними Олимпийскими играми в южнокорейском Пхёнчхане-2018. Знаю, сколько сил и здоровья она отнимает у любого честного человека.

Но и это ещё не всё. Существует правило, что, если атлет имел неприятности по допинговой линии, то, отбыв наказание в два или четыре года, он может вновь выступать в своей дисциплине на любом состязании. Увы, этого права лишены россияне, даже если они находятся лишь под подозрением и суд ещё не вынес по ним своего вердикта. Поэтому уже заранее ясно, что вряд ли получат приглашение в Токио наши известные мастера – пловчиха Юлия Ефимова, тяжёлоатлеты Татьяна Каширина и Алексей Ловчев, велогонщик Ильнур Закарин.

Но и ряд федераций, как говорится, имеет зуб на россиян. Так, легкоатлетический союз, если дело не дойдёт до полного изгнания нашей федерации из рядов World Athletics, то в Токио могут выступить только десять наших легкоатлетов, а в тяжёлой атлетике и того меньше – только двое (мужчина и женщина).

Знаете ли вы?

В Советском Союзе работали специальные научно-исследовательские институты, в которых заранее можно было получить ответы (разумеется, с небольшим процентом неточности), как выступят наши атлеты (разумеется, в своих видах спорта) на Олимпийских играх, чемпионатах мира и Европы, что имело большое политическое значение для первой в мире страны социализма. Существуют ли они сейчас, трудно сказать. Но было бы очень интересно узнать, как будут выступать летом будущего года в Токио наши олимпийцы, если Олимпиада состоится и наши атлеты поедут на японские острова. И здесь всем нам на помощь приходит известное агентство «Весь спорт», в котором шеф-редактор Дмитрий Туленков является самым крутым аналитиком спорта в стране и в силах взять на себя все прогнозы научно-исследовательских институтов. Изучая огромное количество результатов, показанных атлетами различных стран, он отважился назвать чемпионов и призёров Токио-2020, которым предстоит на протяжении шестнадцати дней разыграть 339 комплектов наград по 33 видам спорта. Разумеется, известный спортивный журналист пока не в силах назвать результат, показанный спортсменом, но определить его место на олимпийском пьедестале почёта он в состоянии.

Поэтому в ближайших выпусках нашего еженедельника мы познакомим читателей с прогнозами Дмитрия Туленкова. Советуем читателям не только познакомиться с именами будущих чемпионов и призёров (возможно, вы в чём-то будете не согласны с аналитиком), но и обязательно постараться сохранить эти номера «КТ» до 24 июля 2021 года, чтобы убедиться, в чём был прав эксперт, а в чём преуспели вы.