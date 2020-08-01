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Говорят, что... в Гвардейском хотят узнать о судьбе строительства стадиона София С. хочет получить ответ на простой вопрос: «Хотелось бы поднять тему строительства стадиона в Гарнизоне Гвардейского сельского поселения. Я не понимаю, для чего нужны сроки исполнения обязательств, если глава поселка кормит завтраками! Стадион должен был быть сдан согласно контракту еще 23 июля! На баннере перед строительством была написана дата 30 июля! Но стадион не готов даже наполовину (по состоянию на 30 июля)! У меня назревает вопрос, а для чего вообще тогда ставить сроки, если за ними никто не следит? На официальном портале закупок нет никакой информации о доп. соглашениях о продлении сроков. Так всё же, когда будет достроен этот стадион?» Фома СЛУХАЧЁВ

Фото Архив «КТ»

Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 589 от 7 августа 2020 года Еще статьи: Церковь школе нужней стадиона? Говорят, что... школьный стадион убили специально Говорят, что... школьный стадион превратили в парковку «Запрограммирован на монополию» Кому порядок, кому помеха