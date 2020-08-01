В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время



Говорят, что... торгуют средствами от тёщ

Коммерческая жилка в очередной раз не подвела крымчан. На одном из интернет-сайтов, где размещаются бесплатные объявления, появилось предложение приобрести сколопендру. Житель Судака хочет за своё экзотическое животное восьми сантиметров в длину ни много ни мало 1000 рублей. И приводит целый букет разумных доводов, во имя чего должны раскошелиться его потенциальные покупатели. Мол, нет лучшего средства, чтобы избавиться от надоедливых гостей, даже тёща убежит, увидев такое чудо-природы в непосредственной близости от своей особы. Радикальный повод для инвестиции...