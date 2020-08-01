Говорят, что... придумали новый квест

Крымчанка Анна П. опубликовала в соцсетях любопытную фотографию, подписав её лаконично «Крымский сервис». При взгляде на фото первой на ум приходит расхожая фраза из популярного фильма: «Жить захочешь, ещё не так раскорячишься». Действительно, чтобы попасть в зафиксированный на фото общественный туалет, нужно проявить немалую сноровку и смекалку. Правда, некоторые люди, прокомментировавшие пост, не видят ничего странного в задумке проектировщика, разместившего место первейшей необходимости в нескольких метрах над землёй. «Ну, вот не надо наговаривать на крымский сервис. Просто если очень хочется, человек стартанет так, что в один прыжок влетит в туалет», – пишет один из пользователей. Жаль, автор публикации не сообщила желающим испытать собственную прыгучесть и возможности своего мочевого пузыря в этом новом квесте, где находится данная достопримечательность полуострова. Но, к счастью, за неё это сделали другие знатоки родного края в комментариях. Это Армянск.