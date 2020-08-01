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СпецпроектХождение по слухам

В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время

Говорят, что... придумали новый квест

Крымчанка Анна П. опубликовала в соцсетях любопытную фотографию, подписав её лаконично «Крымский сервис». При взгляде на фото первой на ум приходит расхожая фраза из популярного фильма: «Жить захочешь, ещё не так раскорячишься». Действительно, чтобы попасть в зафиксированный на фото общественный туалет, нужно проявить немалую сноровку и смекалку. Правда, некоторые люди, прокомментировавшие пост, не видят ничего странного в задумке проектировщика, разместившего место первейшей необходимости в нескольких метрах над землёй. «Ну, вот не надо наговаривать на крымский сервис. Просто если очень хочется, человек стартанет так, что в один прыжок влетит в туалет», – пишет один из пользователей. Жаль, автор публикации не сообщила желающим испытать собственную прыгучесть и возможности своего мочевого пузыря в этом новом квесте, где находится данная достопримечательность полуострова. Но, к счастью, за неё это сделали другие знатоки родного края в комментариях. Это Армянск.

Фома СЛУХАЧЁВ
Фото Архив «КТ»
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 589 от 7 августа 2020 года

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Просмотров: 162 |   Комментарии (0) Дата публикации: Вчера, 19:39

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