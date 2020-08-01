Станет ли ЧС в Мирном первой ласточкой реального водного дефицита?

Крымские власти в последнее время едва ли не еженедельно успокаивают граждан, мол, проблема дефицита пресной воды под контролем, делается всё необходимое. Но несколько дней назад для сотен жителей населенного пункта под Симферополем все увещевания перестали быть значимыми. Вода просто закончилась.

Где работа на опережение?

Итак, первая ласточка реального ­водного дефицита, похоже, прилетела. На этой неделе из-за отсутствия воды на территории Мирновского сельского поселения Симферопольского района введен режим чрезвычайной ситуации. Причина – скважина, которая питала село, пересохла. «Введен режим ЧС на территории сельского поселения. Для жителей организован подвоз воды», – сообщила по этому поводу журналистам председатель Мирновского сельского совета – глава администрации поселения Наталья Лапшина. Также руководитель муниципального бюджетного предприятия «Мирное» Евгения Гудима сообщила, что после пересыхания скважины без воды осталось около 1,8 тысячи человек. «У нас была скважина, но в связи с погодными условиями вода просто ушла из скважины. Впервые такое, что вода в скважине просто закончилась, – уточнила Гудима. – Планируется построить новый трубопровод, который мы будем вести от городского трубопровода. Прокладка будет на расстоянии 1,2 км. Подвоз воды организован четыре раза в день».

Новый водовод, к слову, планируют построить до 15 августа. И тут напрашивается вопрос. Неужели вода в этой самой скважине закончилась вот так внезапно? Неужели нельзя было просчитать риски и начать реагировать, так сказать, на опережение? И начать строить новый водовод заранее, чтобы люди не оказались в экстремальной ситуации. Похоже, что снова понадеялись на авось.

В соседнем же регионе жителям может больше повезти. В том смысле, что местные власти, вероятно, станут реагировать на проблему до того, как вода исчезнет. Речь о селе Черноречье под Севастополем, где уже замечен явный дефицит воды в колодцах, которые питает водохранилище. В частности, об этом на днях сообщил вице-губернатор города Владимир Базаров. «Мы подъехали к озеру в Терновке, которое питает водохранилище, и увидели, что вода не идет. Сейчас специалисты Севприроднадзора и «Водоканала» дойдут до истока – посмотрят, есть ли препятствия для перетока воды из реки Айтодорки», – рассказал Базаров. И теперь, как заявляют местные чиновники, в планах у них строительство водовода, а также локальных очистных сооружений, «чтобы очищать воду до питьевых норм». Но это пока только намерения, само проектирование сооружений еще не начиналось. Известно лишь, что на это нужно найти около 180 млн рублей. А пока ГУП «Водоканал» поручено проработать вопрос подвоза питьевой воды жителям Черноречья.

Ресурса всё меньше

Впрочем, проблему водообеспечения региона в целом власти, конечно, стараются решить. И периодически, судя по заявлениям чиновников, даже работают «на перспективу». И хотят задействовать даже экзотические способы пополнения водных ресурсов. К примеру, на днях ­Госкомитет по водному хозяйству и мелиорации Республики Крым объявил тендер на выполнение авиационных работ по искусственному привлечению осадков. Соответствующий лот стоимостью 25,5 млн рублей уже опубликован на сайте госзакупок. «Выполнение экспериментальных авиационных работ по активному воздействию с целью искусственного увеличения осадков для увеличения притока воды в водные объекты Республики Крым», – указано в документах закупки. Но это, судя по всему, тоже дело будет долгое. Ведь, как сообщается, заявки от потенциальных подрядчиков принимаются до 25 августа текущего года. И это только заявки! А сколько еще пройдет времени, пока самолеты начнут «добывать» воду для полуострова?..

Кстати, о самолетах. Еще в июне глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил, что Росгидромет направит в Крым самолет, способный увеличить количество выпадаемых осадков из дождевых облаков. «Пришли к договоренности о размещении на территории Республики Крым единственного в своем роде воздушного судна, которое создано специально для увеличения количества осадков. Потенциально использование этого самолета позволит увеличить объем осадков из уже сформированных туч на 30 процентов, при этом не нанося никакого вреда экологии», – написал тогда Аксёнов на своей странице в соцсети «ВКонтакте». И где, спрашивается, этот самолет?..

А тем временем на сайте Крымского гидрометцентра появилась информация, что по состоянию на начало августа запас воды в водохранилищах естественного стока в Крыму составил 74,86 млн кубических метров и по сравнению с предыдущим месяцем запасы воды уменьшились на 8,45 млн кубометров. Также, по данным службы, в сравнении с августом 2019 года количество воды в водохранилищах Крыма уменьшилось на 88 млн кубометров – год назад запасы составляли 163,7 млн кубометров. При этом, судя по информации специалистов крымгидромета, приток воды в водохранилища также существенно уменьшился. В июле текущего года Белогорское водохранилище наполнилось на 0,992 млн кубометров, Симферопольское – на 0,563 млн кубометров, Счастливое – на 0,780 млн кубометров, Чернореченское – на 0,322 млн кубометров.

В июле 2020 года осадки носили преимущественно кратковременный и исключительно локальный характер. В бассейнах ряда крымских рек (Альма, Бельбек, Биюк-Карасу, Су-Индол, Кучук-Карасу) они были существенными для этого периода. Больше всего осадков было отмечено в бассейне реки Салгир у села Пионерское. Но некоторые реки – Альма и Черная – оказались на грани пересыхания. При этом пересыхание сохранилось на большинстве селевых рек в Алуште, Судаке и Феодосии.