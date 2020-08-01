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СоциумПроблема

Как превратить отдых в сомнительное удовольствие

Избыточные децибелы лишили сна отдыхающих

 

Уже не первое десятилетие хозяева домиков на территории базы «Прибой» в Сакском районе сетуют на шумное соседство. Караоке и кафе, расположенные рядом с их владениями, как уверяют предприниматели, отпугивают клиентов. Ведь в такой обстановке глаз не сомкнуть ни днём, ни ночью. Впрочем, сами соседи заверяют, в их действиях нет ничего противоправного. Наряды полиции стали едва ли не самыми частыми посетителями увеселительных заведений, но не для того, чтобы спеть любимую песню, а с единственной целью – замерить уровень шума. В деталях происходящего разбирались наши коллеги, журналисты телеканала «ИТВ».

 

Какой такой шум?

На часах далеко за полночь, а под боком веселье, музыка и танцы. У Станислава собралось уже много бумаг, часть из которых из МВД. Полицейские на призывы помочь и прикрутить колонки реагируют, но штрафы, выписанные за несоблюдение тишины, вызывают лишь смех у заведений с ежедневной выручкой в десятки тысяч рублей.

Станислав Баландин, собственник:

«Как мы с ними не пытались бороться. Даже речи об элементарной шумоизоляции не идет. Не хотят делать. Вообще никак. Куда мы только не обращались: в Роспотребнадзор, прокуратуру. Какие-то ответы от них приходят, но дело в том, что как звучала музыка, так и звучит».

Шумных заведений, по заверениям мини-отельеров, есть несколько, которые работают и днём. Но администрация уверяет, что ни о каком шуме ей ничего не известно. Мол, работаем громко строго до 23:00, а после – режим тишины.

Рустем Серверов, соучредитель бара:

«Если какие-то моменты есть, мне звонят лично и говорят: урегулируйте ситуацию. Но вот чтобы напрямую была жалоба, такого вроде бы не было».

А напротив есть еще одно заведение, сам смысл существования которого – шуметь. Там располагается караоке и есть танцпол. Но и в нём всё отрицают. Журналисты связались с владельцем этого заведения, который сказал, что музыка у них работает до 22:00, после 23:00 да, она имеет место быть, но работает не громко.

Призывают обратить внимание

Кому верить в данной ситуации, решать читателям. Однако беспокойный сон под басы за стеной – факт. На неутихающую музыку в полночь жалуются и сами постояльцы. Марина приехала в «Прибой» из Симферополя, уставшая от работы за тяжёлую неделю, хотела отдохнуть хотя бы в выходной.

Марина Малаткевичус, отдыхающая:

«Объяснениям не поддается, потому что люди не слышат. Я понимаю, что у них тоже свой бизнес, но они не хотят слышать других. Мы приехали, мы хотим выспаться, открыть окошко и подышать свежим воздухом».

Елена Крохалева, отдыхающая:

«Я не думала, что здесь так громко. Понимаю ещё, если бы на какой-то период они шумели. Совсем, конечно, они не уйдут, это уже длится годами. Но, может, хоть какой-то период, до 22:00, но ведь не всю ночь. Это невозможно».

Ситуация с шумом ночью контролируется, по идее, местным МУПом. Территорию обслуживает одноимённое предприятие «Прибой», и им руководит Сергей Чава. К сожалению, разводит руками чиновник, громкость шума он может только измерить, но не повлиять.

Сергей Чава, директор МУП «База отдыха «Прибой»:

«Когда к нам поступают жалобы, мы вызываем собственника, проводим беседу, потому что мы имеем право только провести беседу, что они нарушают закон о тишине. И ещё у нас есть такая практика, мы собираем пострадавших и тех, кто нарушает режим, и стараемся решить этот вопрос путём подбора звука. Один человек находится в гостинице, один – на объекте, где непосредственно идёт музыка».

Отдых у моря без сна – удовольствие сомнительное, по крайней мере на вторые сутки. Отдыхающие устали выяснять, кто прав, кто виноват в их бедственном положении, хотят одного – тишины. Собственники недвижимости также опасаются окончательно потерять клиентов в неудачный сезон. И призывают власти различного уровня обратить внимание на проблему.

Нина АРХИПОВА
Фото Архив «КТ»
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 589 от 7 августа 2020 года

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Просмотров: 189 |   Комментарии (0) Дата публикации: 10-08-2020

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