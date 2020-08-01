Вопросов много...

В Севастополе хотят закрыть дельфинарий в Артбухте

Севастопольская межрайонная природоохранная прокуратура нашла нарушения в работе сразу двух севастопольских дельфинариев, которые расположены в Артиллерийской бухте и в районе парка Победы. В обоих дельфинариях на момент проверки не было нужной документации, подтверждающей происхождение и безопасность продуктов, которыми кормят животных.

«До предоставления в пользование»

Главным нарушением в прокуратуре города считают отсутствие договора водопользования у центрального дельфинария, находящегося в Артбухте. «Межрайонный природоохранный прокурор предъявил в суд исковое заявление о возложении на юридическое лицо, которое нарушило требования закона при осуществлении деятельности дельфинария в Артбухте, обязанности прекратить эксплуатацию бассейна, использование набережной, а также забор и сброс морской воды в акватории Черного моря до предоставления водного объекта в пользование», – сообщает пресс-служба ведомства. В итоге прокурор отправил иск в Ленинский районный суд с требованием закрыть дельфинарий до устранения нарушений.

Напомним, что дельфинарий в Артбухте работает с 2000 года, с того момента как был оформлен договор суб­аренды с ООО «Биологическая станция». За прошедшие 20 лет своей деятельности он неоднократно переживал различные напасти и неприятности. Так, в 2013 году он был подвергнут попытке рейдерского захвата одесскими бизнесменами, но тогда севастопольцы сплочённо встали на его защиту и помогли его отстоять.

С приходом России директор продал право аренды ижевскому предпринимателю Сергею Белякову, который ранее долгое время занимал должность министра культуры Ижевска. Но из-за непродуктивной работы аппарата бывшего главы Севастополя Сергея Меняйло дельфинарий не смог открыться вовремя и потерял два с половиной месяца работы.

В итоге руководству ООО «Биологическая станция» пришлось продать белуху Василису (белый полярный кит), на приобретение которой они копили деньги целых пять лет, просто потому, что им нечем было больше кормить животных.

Затем под началом балансодержателя данной территории – государственного унитарного предприятия «Центр эффективного использования собственности города» (ГУП «ЦЭИСГ») дельфинарий всё же приступил к своей работе. ГУП заключил с предприятием договоры использования (аренды) морских животных и принял в штат несколько сотрудников.

В итоге именно он собирал все средства от выступлений путём продажи билетов на представления от своего имени. За 4 месяца ГУП инкассировал более 20 миллионов рублей – эти средства поступили на расчетный счет «ЦЭИСГ». На вырученные деньги дельфинарий мог бы без забот дожить до следующего сезона, но в итоге с большим трудом и опозданием получил всего около 3 миллионов рублей, которые ушли на зарплату персоналу, оплату счетов дельфинария и арендную плату за использование животных.

Как тогда отмечали сотрудники дельфинария, постоянные проволочки в работе ГУП «ЦЭИСГ» создавали большие, а иногда непреодолимые трудности в оплате рыбокорма, реактивов для обеззараживания воды, витаминов для животных и других расходов. Совокупные затраты, связанные с содержанием животных, носили ежедневный, безотлагательный характер и составляли от 1,5 до 2 миллионов рублей в месяц, – передает «Информер».

В результате руководство ООО «Биологическая станция» приняло решение не продлевать договор по передаче в аренду ГУП «ЦЭИСГ» морских животных.

Нужна реновация

Теперь же прокуратура города пытается отказать севастопольским дельфинам в праве не только на набережную, но и на акваторию Черного моря. Стоит отметить, что с приходом России севастопольский дельфинарий неоднократно пытались реконструировать. Архитекторы даже разработали проект по реновации как дельфинария, так и прилегающей к нему территории.

Александр Измоденов, член Союза архитекторов России, член Союза дизайнеров России:

«Еще в 2014 году, когда я занимал пост советника губернатора Севастополя по вопросам архитектуры и градостроительства, по поручению губернатора я изучал проблемы, связанные с дальнейшей реконструкцией дельфинария. В 2016-2017 году с помощью мастерской архитектора Брауде Андрея Юрьевича проектные предложения были готовы и представлены на согласование с тогдашним владельцем дельфинария Беляковым. Но в итоге новые собственники видели в объекте лишь коммерческую составляющую и наше предложение их не заинтересовало. Они видели в данном объекте лишь место для будущей гостиницы и ресторана, но я их идеи не разделил».

Архитектор рассказал, что это городской объект серьёзного интереса и притяжения, который должен быть общедоступным, и ориентироваться нужно в первую очередь на интересы горожан.

Александр Измоденов:

«В представленном нами проекте мы учли развязку всех потоков (и пешеходных, и транспортных) в данном узле. По нашей задумке дельфинарий должен был стать двухуровневым объектом, с четко ложащейся в историческую структуру набережной. На данный момент дело правительства города в том, чтобы поставить точку в данных вопросах. Если городу нужен дельфинарий в его историческом, но в модернизированном виде, то необходимо снова вернуться к рассмотрению данного проекта и довести до конца идеи его реновации».