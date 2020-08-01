Воруют, грабят, дебоширят

«Закононепослушный» сезон на побережье всё-таки начался

Кажется, криминальный курортный сезон всё же вступил в свои права. Такой вывод можно сделать из тех преступлений, которые происходят на крымском побережье. Если у моря воруют и грабят, значит приехал к нам турист, как законопослушный, так и закононепослушный.

ЮБК

Начнем наше уголовное повествование с событий на Южнобережье. Забавный случай недавно произошел в Алуште. Здесь отдыхал 27-летний турист с Украины. Теплым летним вечером он на набережной познакомился с двумя парнями, очевидно принявшими уже на грудь. Поскольку сразу после знакомства они перестали обращать внимание на украинца и стали между собой ругаться, кулаками махать – в общем так увлеклись, что «иностранец» решил этим воспользоваться. Он взял сумочку одного из спорщиков и преспокойно исчез. Добычей злоумышленника стали дорогой смартфон и приличная сумма денег. А вот спорщики, вскоре помирившись, нашли общий язык, но вот один из них никак не мог найти свою сумку. Пришлось обращаться в полицию. Вор был задержан оперативно. Он дико извинился, всё похищенное вернул, сказал, что сильно погорячился, воруя в России, и пообещал больше этого не делать.

Опять же в Алуште отличился 35-летний неоднократно судимый бахчисараец. Он в одном из пансионатов обчистил номер, проникнув внутрь через открытую балконную дверь. Добычей вора стали украденные у отдыхающих ювелирные украшения на сумму почти 20 тысяч рублей. Но доблестные алуштинские пинкертоны быстро взяли след вора и поймали его. Правда с добычей или нет, не сообщается. Зато сообщается, что у преступника это мог быть не единственный такой номер.

Нечто похожее на днях произошло в Алупке. 58-летний мужчина в частном доме, где он проживал, оставил из-за духоты на ночь приоткрытой входную дверь, и в нее не преминул войти 38-летний бомж, неоднократно судимый за кражи. Добычей бродяги стали дорогая видеокамера и барсетка с крупной суммой денег. Когда пострадавший наутро проснулся и понял, как у него «хорошо проветрился» дом, то сразу устремился в полицию. А та сработала быстро и задержала вора.

Еще один похожий случай произошел в Ялте. Здесь стала жертвой воровства постоялица одной из гостиниц. Она покинула свой номер, также оставив открытой для проветривания балконную дверь. А вот залезший к ней в номер 40-летний местный вор ничего даме не оставил из ее мало-мальски ценных вещей. Преступник стал обладателем женских смартфона, планшета, фотоаппарата и денег. Об этом «проветривании» пострадавшая, естественно, рассказала в полиции. Правоохранители удовлетворили женскую просьбу найти ее вещи, правда удовлетворили частично. Вор кое-что успел продать.

Севастополь

34-летняя жительница Балаклавы пыталась быстро добраться до Ялты и попросила подвезти ее незнакомого таксиста. По дороге пассажирке от духоты стала плохо, и она дала водителю свою банковскую карту, чтобы он купил ей в ближайшем магазине бутылку воды. Женщина еще и пин-код назвала водителю. Тот, не будь дурак, купил даме водички и вернул карточку, правда предварительно сняв оттуда все деньги – 35 тысяч рублей. Когда женщина узнала, что ее обокрал добрый и отзывчивый таксист, она обратилась в полицию. Однако тот оказался скорым на руку и успел все снятые у дамы деньги истратить. Теперь ему светит по 158-й воровской статье УК РФ пять лет лишения свободы.

31-летний житель города-героя потерял свою банковскую карточку. А когда это понял, то увидел, что с его карты в нескольких магазинах оплачены покупки бесконтактным способом, всего на сумму пять тысяч рублей. Возмущенный мужчина обратился куда следует. Теперь полиция расследует дело в отношении 37-летнего гражданина. Именно он нашел, карточку, попользовался ей, а потом выкинул. Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество с использованием электронных средств платежа». Санкции статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до трёх лет.

Кражи машин считаются преступлениями довольно распространенными. Однако это не всех машин касается. Так, не думал, не гадал 57-летний севастополец, что у него украдут машину стиральную. Мужчина на неделю уехал из города, оставив свой частный дом без присмотра. А тут к нему заглянул 37-летний сосед, ранее полировавший скамеечку подсудимых за воровство. Соседушка, увидев в хозяйском подсобном помещении новую стиральную машину, утащил данное средство гигиены. Однако не для того, чтобы стирать свои потные и грязные вещи. Вор сдал добычу в комиссионный магазин, а вырученные деньги потом потратил. Когда хозяин вернулся и понял, что у него теперь проблемы со стиркой, то написал заявление в правоохранительные органы. Непорядочного соседа вычислили довольно быстро. Его судьба теперь в руках Фемиды.

Как говорит народная мудрость – доверяй, но не настолько, чтобы доверять свои ценные вещи малознакомым людям. 19-летний севастополец был владельцем хорошего спортивного велосипеда. Как-то в одной из забегаловок он познакомился с парнем чуть старше себя. Новые знакомые неплохо выпили, а потом на улице продолжили. А когда уже была ночь, новый знакомый попросил велосипед прокатиться. Ну, хозяин велика просто не мог отказать. Новый друг сел на транспортное средство и уехал с концами. Наш велосипедист, став пешеходом, наутро направился в полицию. Злодея поймали, велосипед у него отобрали и привлекли к уголовной ответственности по статье 159 УК РФ – мошенничество.

Симферополь, Феодосия

Две одинаковые любовно-драматичные истории произошли в Симферополе. В первом случае 33-летняя дама сделала «рогатым» своего 34-летнего гражданского мужа. Мужчина на такое поведение любимой сильно обиделся, а она взяла да и ушла из дома, сняв себе другое жилье. Тут нашего обманутого героя вообще накрыла глобальная обида, и он нашел утешение в общении с зеленым змием. Этот искуситель довел мужчину до того, что тот в один прекрасный вечер взял молоток и пошел к бывшей узнать, как у нее дела. Но любимая его прямо с порога прогнала. Тогда отвергнутый стал угрожать и обещал проломить бывшей сожительнице голову. Но дальше угроз дело не пошло. Во втором случае 40-летний симферополец хотел за измену отрезать гражданской супруге голову ножом. Однако свой замысел не довел до конца, и голова осталась на месте. Обе неверные дамы написали заявления на своих благоверных рогатых сожителей. В итоге возбуждены уголовные дела за угрозу убийством.

В Феодосии полицейские нагрянули в гости к местному 30-летнему рыбаку, но не на уху, а с обыском. И нашли у него два полиэтиленовых пакета с марихуаной, один за холодильником, другой за креслом. Мужчина честно признался полицейским, что трава ему попалась на рыбалке, мол, удочка у него зацепилась в камышах за корягу, он полез отцеплять и обнаружил там пакеты с зельем. Поскольку наш рыбак был всем интересующимся, то и решил узнать, как оно, дурь-то покурить. А поскольку с первого раза не распробовал, то решил оба пакета докурить до конца. За что теперь ответит по статье 228 УК РФ – хранение наркотических средств без цели сбыта. А это до 10 лет лишения свободы, вот что значит интересоваться всем подряд.